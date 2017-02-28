Он перепутал конверт Все о сотруднике PricewaterhouseCoopers, который совершил главную ошибку в истории «Оскара»

Вечером 26 февраля в Лос-Анджелесе по вине сотрудника аудиторской компании PricewaterhouseCoopers были перепутаны конверты с названием лучшего фильма года по версии Американской киноакадемии. Его имя названо: это Брайан Каллинэн, который работал на «Оскаре» уже в четвертый раз. «Медуза» рассказывает, что известно о человеке, допустившим главную ошибку в истории премии «Оскар».

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers работает на «Оскаре» больше 80 лет и обеспечивает тайну голосования. Благодаря этой компании никто до последнего момента не знает, кого именно наградят киноакадемики, а процесс объявления номинантов проходит максимально гладко и с соблюдением всех формальностей.

89-я церемония вручения «Оскаров» до самого конца шла как обычно — проблемы возникли, когда пришел черед объявлять победителя в номинации «Лучший фильм года»: актриса Фэй Данауэй и актер Уоррен Битти получили из рук сотрудника PwC не тот конверт. В нем лежала карточка с именем Эммы Стоун, получившей «Оскара» за роль в «Ла-Ла Ленде»; ведущие решили, что и фильмом года, очевидно, тоже признан «Ла-Ла Ленд», хотя в действительности киноакадемики проголосовали за «Лунный свет». После неловкой заминки — продюсеры «Ла-Ла Ленда» успели подняться на сцену и начали произносить благодарственные речи — справедливость была восстановлена, а PwC уже после завершения церемонии признала свою вину и принесла извинения.

27 февраля PwC назвала имя сотрудника, который дал Уоррену Битти неправильный конверт. Причем, отмечают в PwC, он не только перепутал конверты, но и не стал следовать всем протоколам поведения в случае подобной ошибки — и не смог вовремя устранить последствия. Совершивший ошибку сотрудник — 57-летний Брайан Каллинэн, один из двух представителей PwC на церемонии. Каллинэн — управляющий партнер PwC и лицо компании на «Оскаре»; он занимается подсчетом голосов и передает конверты с именами победителей четвертый год подряд.

Каллинэн немного похож на Мэтта Дэймона и любит фотографироваться со знаменитостями, в его твиттере (чуть менее четырех тысяч подписчиков) можно найти множество снимков с прошлых церемоний в окружении кинозвезд. О его сходстве с Дэймоном (над актером на протяжении всей церемонии по традиции насмехался ведущий «Оскара» Джимми Киммел) шутил даже твиттер-аккаунт PwC.

Каллинэн хорошо зарабатывает в PwC. Он живет с семьей в особняке на побережье в Малибу. Как пишет The Daily Mail, Каллинэн искренне наслаждался своей работой на «Оскарах» и хвастался, что может перекинуться словом с самыми известными актерами и актрисами мира.

На 89-й церемонии Каллинэн работал вместе с сотрудницей PwC Мартой Руиз. Перед церемонией оба снялись в ролике, где подробно рассказывалось об их работе. Накануне вручения наград Каллинэн в интервью The Huffington Post заверил, что никаких ошибок на церемонии быть не может, а если вдруг кто-то неправильно назовет победителя, то он или его напарница обязательно сразу же об этом предупредят — и церемонию остановят. До момента объявления лауреатов никто, кроме Каллинэна и Руиз, не знает имен победителей. Никакого списка победителей нет: всех лауреатов «Оскара» Каллинэн и Руиз должны запомнить.

Сотрудники PwC Брайан Каллинэн (слева), Марта Руиз (в центре) и Уоррен Битти после того, как был неверно объявлен победитель в номинации «Лучший фильм года» Фото: Lucy Nicholson / Reuters / Scanpix / LETA

Каллинэн и его напарница Руиз стояли во время церемонии по разные стороны сцены и выдавали конверты актерам, которым предстояло объявить победителя. Согласно протоколу, при себе у каждого из них был одинаковый набор конвертов, а в них — карточки с именами победителей. Сначала Каллинэн передал конверт с именем обладателя «Оскара» за лучшую мужскую роль актрисе Бри Ларсон; затем одну номинацию пропустил (Руиз, стоявшая на противоположном конце сцены, отдала конверт с именем лучшей актрисы Леонардо Ди Каприо), а Уоррену Битти он просто вручил следующий конверт — то есть опять с номинацией на лучшую женскую роль.

Как пишет The Wall Street Journal, непосредственно перед тем, как Битти и Данауэй представляли лучшую картину года, Каллинэн опубликовал в твиттере фотографию Эммы Стоун с «Оскаром» в закулисном помещении. При этом в PwC ему запретили твитить во время церемонии.

За всю историю «Оскара» нечто подобное случалось только однажды. В 1964 году перепутали конверты с номинациями «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший адаптированный сценарий». Тогда ведущий назвал победителем не тот фильм, но довольно быстро понял, что произошла ошибка, взял верный конверт и объявил правильного обладателя «Оскара». В отличие от ситуации с «Лунным светом» и «Ла-Ла Лендом» тогда ошибка была замечена и исправлена довольно быстро, и за наградой никто подняться не успел.