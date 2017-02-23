Стыдные вопросы про Февральскую революцию Кто организовал восстание? И как так вышло, что монархия в России пала всего за неделю?

Почти 100 лет назад в России началась Февральская революция — событие, резко изменившее ход истории страны. За считаные дни в феврале 1917 года (по юлианскому календарю; по новому стилю эти события происходили в марте) в России пала монархия и установился переходный режим, который через несколько месяцев прекратил существование в результате новой революции. На протяжении десятилетий советской и постсоветской истории именно вторая — Октябрьская — революция считалась основополагающим событием в судьбе России, а Февральской зачастую отводилась менее значимая роль. Чтобы помочь разобраться в значении этих событий, «Медуза» отвечает на стыдные вопросы о первой революции 1917 года.

Чем Февральская революция отличается от Октябрьской? Они связаны?

Безусловно, связаны. Многие историки вообще склонны трактовать обе революции и Гражданскую войну в России как одно масштабное событие — Русскую революцию 1917–1922 годов. Традиция разделять события 1917 года на две отдельные революции во многом связана с советской историографией. Для марксистских историков было принципиально важно показать разный характер этих событий, поэтому Февральскую революцию именовали буржуазно-демократической, подчеркивая ее недостаточную прогрессивность, а Октябрьскую — Великой социалистической.

В ходе Февральской революции, которая длилась чуть больше недели и проходила в основном в столице — , — в России пала монархия. Семь месяцев спустя Октябрьская революция привела к многолетней Гражданской войне и установлению нового режима — советской власти. Участники Февральской революции надеялись, что будущее устройство России определит демократически избранное Учредительное собрание. В ходе Октябрьской Учредительное собрание разогнали, а власть в стране захватили большевики, выступавшие не за демократию, а за «диктатуру пролетариата». В целом события 1917 года можно описать как приход к власти умеренных сил в феврале и последующую радикализацию революционного движения, завершившуюся в 1922 году образованием нового государства — СССР.

Временный комитет Государственной думы. Февраль 1917 года Фото: Sputnik / Scanpix

То есть монархия в России пала всего за неделю?

Это так. Непосредственным результатом Февральской революции стало отречение от престола Николая II и прекращение существования Российской империи. Произошло это стремительно — за считаные дни антивоенные митинги, забастовки рабочих и демонстрации, вызванные нехваткой продовольствия, переросли в беспорядки и вооруженное восстание, а требования наладить снабжение Петрограда сменились лозунгом «Долой самодержавие».

Нельзя сказать, что крушение монархии для всех было неожиданностью — легитимность царской власти слабела на протяжении многих лет, а некоторые политические деятели еще до начала Первой мировой предрекали скорый крах самодержавия (к примеру, об угрозе революции Николаю II в 1914 году писал бывший министр внутренних дел Петр Дурново, хотя подлинность этого документа иногда подвергается сомнению). С 1905 года, когда абсолютная монархия в России была ограничена, многочисленные группы и движения в стране выступали за дальнейшее ограничение самодержавия или его полную отмену. Тем не менее скорость, с которой разворачивались февральские события, до сих пор заставляет историков спорить, был ли бунт стихийным или стал результатом хорошо спланированного заговора. Важно и то, что далеко не все участники Февральской революции требовали полного упразднения монархии.

Кто и чего требовал?

Февральскую революцию 1917 года поддержали разные слои населения России — в числе ее участников были образованные люди и пролетариат, армия, политики из Государственной думы и члены радикальных движений, не представленных в парламенте. Центральным вопросом Февральской наряду с отношением к царской власти было отношение к войне. К началу 1917 года даже многие монархисты и высокопоставленные военные понимали, что продолжать вести войну так, как раньше, было невозможно. Если либералы и центристы настаивали на выполнении союзнических обязательств и продолжении участия России в Первой мировой, то левые требовали немедленного выхода из войны.

К наиболее умеренным силам революции можно отнести большинство политических партий, входивших в Думу, — в первую очередь , объединивший партии, на первых порах выступавшие за «сохранение внутреннего мира» путем частичных реформ. Другие участники революции призывали к изменению строя и расширения полномочий парламента. Более радикальные (к ним относились, например, социал-демократы и социалисты-революционеры) требовали полной отмены самодержавия и помещичьего землевладения. При этом нельзя утверждать, что революция стала итогом деятельности какой-то из политических групп. Россия находилась в глубоком политическом кризисе, и различные движения не столько планировали революцию, сколько присоединились к уже начавшимся волнениям. По мере того как протестное движение нарастало, наиболее умеренные требования переставали соответствовать интересам большинства участников революции.

Что привело к революции?

На вопрос о причинах революции историки отвечают по-разному. В советское время революцию объясняли «неизбежностью перемен»: на смену устаревшему укладу неминуемо должна была прийти новая, прогрессивная формация. Большинство современных исследователей склонны утверждать, что Февральская революция стала следствием накопившихся экономических, общественных и политических проблем и противоречий, усугубленных войной.

Накануне Первой мировой Россия была крупнейшей империей в Европе и ведущим экспортером хлеба; несмотря на аграрное устройство, страна занимала пятое место в мире по уровню промышленного роста; доля России в мировом промышленном производстве достигла 5,3% (по сравнению с 3,4% в 1881 году). По общему объему промышленного производства Россия вышла на 5–6-е место в мире. К 1917 году, после трех лет кровопролитной войны (по самым скромным подсчетам, Россия потеряла в Первой мировой около пяти миллионов человек убитыми и ранеными и больше двух миллионов пленными), промышленный рост практически прекратился; отмена ограничения на выпуск бумажных денег привела к инфляции и стремительному росту цен — за два с половиной года войны рубль подешевел на 70%. Ситуация на фронтах тоже была плачевной: как и всякая массовая армия, царская переживала серьезные проблемы с тыловым обеспечением; низкий уровень развития железных дорог затруднял перемещение войск; Россия терпела поражения, теряя западные территории, с которых на восток (и в основном — в столицу) направлялись беженцы.

Жители Петрограда стоят в очереди у продовольственного магазина. 28 февраля 1917 года Фото: Sputnik / Scanpix

А разве революция началась не из-за Распутина?

Григорий Распутин, убитый заговорщиками в декабре 1916 года, не имеет прямого отношения к февральскому вооруженному восстанию, хотя свою роль в делегитимизации царской власти он, безусловно, сыграл. Распутин, сибирский крестьянин, посвятивший жизнь скитаниям по святым местам, приехал в Петербург в 1903 году и довольно быстро сделал карьеру при дворе. Познакомившись с ключевыми фигурами православного духовенства, он, пользуясь славой «старца» и божьего человека, уже в 1905 году был представлен царю. Распутин сумел убедить царскую семью, что способен вылечить от гемофилии наследника — царевича Алексея.

Несвертываемость крови, при которой любой ушиб грозил царевичу смертью от кровопотери, Распутин лечил «заговором», так что эффективность этого лечения оценить трудно. Однако его влияние на царскую семью, и в особенности на императрицу Александру Федоровну, не поддается сомнению. Сейчас большинство историков не склонны переоценивать непосредственное участие Распутина в политической жизни предреволюционной России, но в общественном сознании тех лет прочно закрепился его образ как опасного шарлатана (да к тому же еще и пьяницы), полностью подчинившего себе Александру Федоровну и захватившего власть в империи. Царица и двор стали в это время объектами постоянных насмешек. В армии ходили слухи, что Александра Федоровна была любовницей Распутина и немецкой шпионкой (эти обвинения строились исключительно на происхождении императрицы).

Императрица Александра Федоровна с Григорием Распутиным и детьми Фото: Wikimedia Commons

Это было мирное восстание или вооруженное?

Непосредственным началом революции считают «хлебные бунты» — беспорядки, вызванные перебоями с поставками продовольствия в Петроград. Судя по источникам, настоящего дефицита, не говоря уже о голоде, в столице не было, но даже слухов о нехватке хлеба и планах правительства ввести продуктовые карточки хватило, чтобы к бакалейным лавкам выстроились очереди (считается, что именно тогда в этом значении стали использовать слово «хвост»). 21 февраля (6 марта по новому стилю) люди из очередей принялись громить витрины. Собственно революция началась 23 февраля (8 марта) — на этот день была запланирована масштабная антивоенная демонстрация, посвященная Дню работницы, а также стачки на нескольких петроградских заводах и фабриках. К бастующим рабочим, демонстрантам и участникам хлебных бунтов присоединялись беженцы, дезертиры и солдаты запасных батальонов, ждавшие отправки на фронт, — всего в демонстрациях и забастовках в центре города участвовали до 200 тысяч человек. В этот же день произошли первые столкновения с полицией и казаками, которых городские власти отправили на подавление беспорядков.

На следующий день забастовки и беспорядки продолжились — число протестующих росло, городские власти не справлялись с ситуацией, 25 февраля отдельные воинские части начали стрелять в демонстрантов. В этот же вечер Николай II, получив очередные донесения о положении в столице, отдал распоряжение «решительно прекратить» беспорядки. Начались аресты, расквартированным в городе солдатам раздали патроны. При этом многие отказывались стрелять в толпу, ссылаясь, в частности, на то, что среди демонстрантов очень много женщин. Другие подчинялись приказам, но лишь формально. Самые опытные (и преданные царю) части в эти дни находились на фронте. 26 февраля произошел первый мятеж — солдаты Павловского полка открыли огонь по офицерам и полиции. Вскоре мятежи стали массовыми — вооруженные солдаты переходили на сторону восставших. 27 февраля началось вооруженное восстание. Протестующие подожгли несколько правительственных зданий, захватили арсеналы, вокзалы, мосты и тюрьмы, выпустили заключенных. К вечеру революционеры полностью контролировали столицу.

Солдаты готовятся стрелять по демонстрантам в Петрограде Фото: Rex / Vida Press

А где был царь?

Николай II в 1915-м решил принять на себя командование армией и покинул Петроград. В последующие годы он неоднократно приезжал в столицу, но фактическое управление государством в его отсутствие осуществляла императрица Александра Федоровна. Начало революции застало царя в военной ставке в Могилеве. Первое время Николай не придавал большого значения донесениям о демонстрациях, очевидно недооценивая их масштаб. Затем он стал требовать силового разгона демонстраций и роспуска Государственной думы. Вечером 27 февраля царь принял решение возвращаться в Петроград, но до столицы не доехал — из-за сведений, что подступы к городу захватили восставшие, поезд императора развернулся и поехал в Псков, где находился штаб Северного фронта.

В Петрограде тем временем завершился переворот. Совет министров, признав, что не контролирует ситуацию в городе, самораспустился. Госдума, распущенная указом императора, тут же сформировала Временный комитет, который принял сторону восставших и сосредоточил в своих руках власть в стране (одновременно был образован Петроградский совет рабочих и крестьянских депутатов, который тоже претендовал на власть в России и вплоть до октября действовал параллельно с Временным комитетом). 28 февраля Временный комитет отправил в Псков посланников — договариваться с Николаем об отречении. Отречение Николая не должно было непременно означать свержение монархии. Царь отрекся в пользу своего брата, великого князя Михаила, а тот (тоже после переговоров, в ходе которых на него оказывалось значительное давление) решил, что дальнейший строй России должно определить Учредительное собрание.

Николай II в Могилеве, 1916 год

Фото: ТАСС

Но ведь не могло быть так, чтобы революцию никто не организовывал?

Долгое время в советской историографии было принято подчеркивать ключевую роль большевиков и пролетариата в свержении самодержавия. Действительно, сохранились свидетельства, в соответствии с которыми местные ячейки РСДРП призывали «максимально развивать» начавшееся революционное движение. Бесспорно также, что до начала революции левые (не только большевики) вели агитацию в тылу, в том числе на бастующих заводах и в мятежных запасных батальонах. Однако едва ли можно говорить о решающей роли большевистской пропаганды в февральских событиях.

На Западе большинство исследователей считают, что Февральская революция — исключительно результат народного бунта, но и эта позиция представляется не до конца правильной: к стихийным выступлениям, безусловно, добавлялись спланированные действия многочисленных групп и сил, некоторые из которых можно назвать заговором. Самый известный — заговор Александра Гучкова, лидера умеренной партии «Союз 17 октября». Гучков спланировал переворот, по итогам которого Николай II должен был отречься от престола в пользу сына, в России установилась бы конституционная монархия. Реализовать план до конца он не успел: восстание разразилось за несколько недель до назначенной заговорщиками даты. Однако некоторые историки утверждают, что исход революции — отречение Николая и начало работы Временного правительства, в котором Гучков получил пост военного и морского министра, — был прямым результатом его деятельности.

На чьей стороне была Америка? А Германия?

Вопрос об участии США, Германии и других стран в революционных событиях в России скорее относится к Октябрьской революции и ее последствиям — Гражданской войне и интервенции западных стран. До этих событий интерес и участие западных стран в российской политической жизни были связаны с войной: страны Антанты были заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала участие в войне, а их противники — в первую очередь Германия и Австро-Венгрия — в том, чтобы Россия из войны вышла.

Известно, что агентурную работу в России вели в том числе англичане, а Германия как минимум с 1907 года частично финансировала деятельность РСДРП — будущей партии большевиков. Существует устоявшаяся версия, что знаменитый «пломбированный вагон» — поезда, на которых из Швейцарии в Россию прибыли Ленин и другие революционеры, — были пропущены через территорию Германии именно с тем расчетом, что большевики, придя к власти, выведут Россию из войны. Однако сделано это было уже после того, как Февральская революция в Петрограде победила.

Владимир Ленин в Стокгольме — на пути из Швейцарии в Россию. 31 марта 1917 года Фото: Викки Мальмстрем / Sputnik / Scanpix

Как все поняли, что революция закончилась?

После победы восстания в Петрограде новая власть установилась в российских губерниях почти автоматически — по телеграфу. К концу марта 1917 года этот процесс был завершен, причем в основном мирно. Единственными исключениями стали события в Твери, где толпа разгромила город и растерзала генерал-губернатора, и на базах Балтийского флота в Ревеле (Таллине), Кронштадте и ряде других, где матросы расстреливали офицеров и убили в том числе командующего флотом. В любом случае считать Февральскую революцию бескровной неверно: во время восстания в Петрограде и в последующие месяцы погибли до полутора тысяч человек.