Чересчур даже по меркам «альтернативных правых» Один из лидеров «альт-правых» Майло Яннопулос оправдывал педофилию. Он лишился работы и контракта на книгу

Кто такой Майло Яннопулос?

Майло родился в английском графстве Кент в семье грека и англичанки, ему 32 года. Яннопулос изучал английскую литературу в Кембридже, но не доучился. С юношества он интересовался высокими технологиями и считался одним из наиболее влиятельных IT-журналистов Великобритании. Будучи приверженцем консервативных взглядов, в 2009 году Майло устроился в главную британскую консервативную газету The Daily Telegraph.

Сперва он отвечал за блоги, но быстро стал в этом издании IT-гуру, вспоминает его бывший коллега; Яннопулос мечтал сделать The Telegraph главной медийной платформой для современной молодежи. В погоне за популярностью, пишет его бывший коллега, Майло ввязывался в интернет-споры со всеми подряд, вплоть до писателя Стивена Фрая, и вел себя как интернет-тролль, причем непосредственно на страницах уважаемого консервативного издания (точнее, его онлайн-площадке).

В The Telegraph Яннопулос обзавелся большим числом поклонников, которым нравилось, что Майло не интересуется мнением авторитетов, склонен к сарказму и умеет вызывать ярость у противников. В 2011 году он ушел из газеты и основал собственный IT-таблоид The Kernel, который призван был «исправить ошибки» журналистики о высоких технологиях. Сейчас сайт закрыт, а колонки Майло для The Kernel можно почитать на сайте The Daily Dot, который купил издание Яннопулоса в 2014-м.

В своих текстах Майло выступает непримиримым критиком леволиберальных идей — как в IT-индустрии, так и в мире вообще; он критикует «лживые медиа» (в том числе и свое бывшее место работы). После закрытия The Kernel Яннопулос перебрался в американское ультраконсервативное издание Breitbart, руководителем которого до недавнего времени был один из важнейших людей в Белом доме, главный стратег Стив Бэннон.

Настоящий взлет популярности Майло Яннопулоса начался в 2014 году, когда он оказался одним из главных голосов «геймергейта», масштабной кампании по травле женщин в индустрии видеоигр. Главными объектами троллинга, который доходил до угроз убийством, стали разработчица и известный медиакритик Анита Саркисян (последняя обвиняла игровую индустрию в сексизме и мизогинии). В травле участвовали пользователи 4chan и Reddit, которые считают, что современное феминистское движение ущемляет права мужчин. «Геймергейт» считают одной из предпосылок к развитию движения «альтернативных правых». Майло активно поддерживал «геймергейт», посвятил ему множество публикаций, обещал написать книгу об этом явлении (она так и не вышла) — и из-за этого даже сам получал угрозы.

Яннопулос, пишет The Guardian, сообразил, что нужно ультраконсерваторам с 4chan и Reddit — и стал их кумиром. Когда «альтернативные правые» начали активно поддерживать Дональда Трампа, ярым сторонником кандидата в президенты США стал и сам Яннопулос; он называл Трампа своим «папочкой». В колонке The New York Times журналист Фрэнк Бруни называет его «мини-Дональдом»: как и Трамп, Яннопулос харизматичен и убедителен; как и Трамп, он говорит то, что другие сказать не решаются.

Майло — открытый гей, что не мешает ему рассуждать о бессмысленности борьбы за права секс-меньшинств, призывать мужчин хранить свою гомосексуальность в тайне и считать транссексуалов «больными людьми». Его не раз обвиняли в расизме и женоненавистничестве, и не беспочвенно; в июле 2016 года Яннопулоса забанили в твиттере за то, что он назвал темнокожую актрису Лесли Джонс, сыгравшую в новых «Охотниках за приведениями», «черным парнем». Когда Майло критиковали, он ссылался на свободу слова и объяснял, что шутит, но его слова вырывают из контекста.

Майло Яннопулос держит табличку с надписью «Дорогой Трамп: пожалуйста, депортируй толстых» во время выступления в университете Колорадо, 25 января 2017 года Фото: Jeremy Papasso / Daily Camera / AP / Scanpix / LETA

Почему его обвиняют в оправдании педофилии?

Майло Яннопулос на фоне предвыборной кампании Трампа и повышенного внимания к «альтернативным правым» приобрел статус новой звезды консервативной аудитории. Журналиста приглашали на все более важные мероприятия. В конце 2015-го он начал ездить с лекциями по американским университетам, на которые ходили и его сторонники, и противники; выступления не раз заканчивались потасовками, а в феврале 2017-го в университете Беркли анархисты и вовсе устроили погром в знак протеста против речи Яннопулоса.

В середине февраля 2017 года стало известно, что Майло Яннопулос должен выступить с речью на важнейшем американском съезде консерваторов CPAC. Этот факт вызвал возмущение не только у либеральной прессы и противников журналиста, но и у умеренных республиканцев. 20 февраля консервативный сайт Raegan Battalion опубликовал в своем твиттере выдержки из онлайн-чата с Яннопулосом.

Речь идет об интервью Майло, в котором он рассказывал, как пережил сексуальное насилие со стороны взрослых мужчин в подростковом возрасте. Яннопулос отзывался об этом в позитивном ключе и утверждал, что сам искал секса. В ходе онлайн-чата Яннопулос защищает свою позицию и, в частности, заявляет: «Иногда отношения между мальчиками и мужчинами — это своего рода воспитательные отношения, отношения, в которых эти взрослые мужчины помогают мальчикам понять, кто они на самом деле, дают им защиту и безопасность, и любовь, которую им не могут дать родители». Один из участников чата говорит, что это звучит как развращение малолетних, Майло в ответ благодарит за сексуальный опыт католического священника, который его домогался.

Об этих взглядах Яннопулоса было известно и раньше, но они не предавались широкой огласке — и не вызывали такого резонанса. Майло обвинил авторов ролика в том, что они вырывают цитаты из контекста, а свои замечания назвал «обычной смесью британского сарказма, провокации и мрачного юмора» — и обратил внимание, что сам был жертвой сексуального насилия в подростковом возрасте.

Тем не менее, даже многие прежние сторонники Яннопулоса восприняли его заявление как оправдание педофилии. Именно из-за «оправдания педофилии» выступление Яннопулоса на консервативной конференции отменили. Издательство Simon&Schuster разорвало с Майло контракт на выпуск автобиографии Dangerous, которая должна была выйти летом 2017 года. Организация, которая занималась его выступлениями в американских университетах, также объявила о приостановке отношений с Яннопулосом.

Последний удар по Яннопулосу нанес сайт Breitbart, который во многом и сделал его звездой. Руководство проекта осудило его слова, а несколько сотрудников, по неофициальным данным, пригрозили увольнением в случае, если Майло останется в команде. 21 февраля Яннопулос на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что сожалеет о сказанном — и о том, как его слова были восприняты, обвинил прессу в «охоте на ведьм», еще раз подчеркнул, что говорил лишь о собственном опыте. И объявил, что увольняется из Breitbart.

Яннопулос пообещал, что продолжит и дальше говорить все, что считает нужным, и пообещал вскоре анонсировать свое новое издание. «Ни секунды не думайте, что это заставит меня быть менее агрессивным, провокативным и возмутительно смешным по любому поводу», — заверил он.