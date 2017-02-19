Быстрый, точный и высокомерный Мартен Фуркад: спортсмен, превративший биатлон в предсказуемое зрелище

На чемпионате мира по биатлону, который заканчивается 19 февраля, Мартен Фуркад выиграл золото, серебро и две бронзы — и еще побежит в масс-старте, где считается одним из фаворитов. «Медуза» попросила спортивного журналиста Алексея Авдохина рассказать о французе, который выиграл уже все возможные награды в биатлоне.

По сути, в последние годы Мартен Фуркад подчинил себе биатлон, стал его олицетворением, дерзкой и самоуверенной обложкой. Рядом азартно бегает гурьба бодрых норвежцев, так и норовящих выиграть гонку-другую. Пара-тройка немцев. Антон Шипулин. Есть совсем уж откровенная массовка. Но шестой год подряд доминирует уникальный француз — еще никто и никогда в истории биатлона не имел такого неприличного превосходства над всеми.

Вот несколько цифр для понимания масштаба: в текущем сезоне Фуркад выиграл одиннадцать гонок из восемнадцати — больше, чем все остальные вместе взятые. За шесть последних сезонов — 52 гонки из 140.

Никто в биатлонном мире не сомневается в его гениальности, но, пожалуй, главный поклонник Фуркада — он сам. Мартен любит держаться в центре внимания, его поведение порой заносчиво и высокомерно, а отдельные слова и поступки кому-то могут показаться провокационными. Он без смущения признается, что считает себя лучшим биатлонистом мира.

* * *

Мартен вырос в горной деревушке Ллагон неподалеку от границы с испанской Каталонией. Обычная французская семья: отец Марсель в юности всерьез занимался регби, а после завершения карьеры работал тренером по плаванию и горным гидом, мать Жизель, всю жизнь отработавшая врачом-логопедом, и три сына — Симон, Мартен и Брис.

Симон старше Мартена на четыре года — и хоть Мартен часто ссорился с братом, в детстве он шагал по его спортивным следам. Сначала хоккей, потом горные лыжи и плавание, а потом — тоже вслед за Симоном — секция ложных гонок и биатлона при зимнем курорте Фон-Роме, расположенном неподолеку. Брис, всегда тянувшийся к экстриму, после череды неудач в биатлоне выбрал другую профессию — горнолыжного инструктора.

И у Мартена с биатлоном тоже поначалу не складывалось. «Я был абсолютным нулем», — вспоминает он первые юношеские соревнования, когда 16-летним уехал из дома на северо-восток Франции ради тренировок в национальном лыжном центре Преманона. Все вспоминают его безумно мотивированным и целеустремленным подростком — возможно, именно эти качества позволили Мартену сначала пробиться на региональный уровень, а позже добраться до юниорского состава сборной Франции, которая в те годы совсем не считалась топ-командой.

Его результаты еще не были выдающимися, но способности на трассе Мартен проявил сразу. Главный тренер французской сборной Стефан Бутье говорил, что таких мощных и продолжительных ускорений по ходу гонки ему не доводилось видеть очень давно.

Мартен Фуркад на чемпионате мира — 2017 Фото: Александр Вильф / Sputnik / Scanpix / LETA

Позже выяснится, что секрет необычных физических возможностей Фуркада кроется еще и в редком наследственном заболевании — врожденной мутации гена HFE, ответственного за метаболизм железа в организме.

«Эта мутация с рождения улучшает метаболизм железа в моем организме и приближает меня к верхней границе стандарта, установленного WADA (Всемирным антидопинговым агентством). Но превышение физиологических норм — это один из признаков великих спортсменов», — скажет Фуркад в 2013-м году, выступая перед сформированной во французском Сенате антидопинговой комиссией.

Мартену, можно сказать, повезло — мутация носила доброкачественный гетерозиготный характер (когда изменения происходят только в одной из пары хромосом). Это резко повышало в его организме метаболизм железа, объем кислородной емкости крови и уровень гемоглобина — наиболее важные характеристики для занятий циклическими видами спорта на выносливость.

Если бы мутация носила парный характер, ни о каких профессиональных выступлениях не могло бы быть и речи — Фуркад бы страдал от пониженного давления, сердечной недостаточности и, с большой вероятностью, сахарного диабета.

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Свои сверхспособности Мартен почему-то долго хранил в сундуке — например, он так и не выиграл ни одного важного титула на юниорском уровне. Так, на юношеском первенстве мира-2007 он не справлялся со скоростью тех, кого позже легкостью будет обыгрывать в элите — норвежца Тарьея Бо, австрийца Доминика Ландертингера и рано завершившего карьеру россиянина Талгата Голяшова. Лучшим для него результатом на том турнире станет 5-е место в индивидуальной гонке.

Спустя год на юниорском чемпионате мира в Рупольдинге солировал Антон Шипулин, собравший в четырех гонках три золота и серебро. 19-летний Фуркад тогда мучился со стрельбой (его статистика за турнир не дотянула даже до 80% точных попаданий) и ни разу не поднялся выше 8-го места.

И все же выступления за юниорскую сборную имели едва ли не решающее значение для становления Фуркада. Именно тогда Мартен впервые столкнулся с молодым (ему тогда не было и тридцати) тренером по стрельбе Зигфридом Мазе. Спустя всего несколько лет один станет лучшим биатлонистом мира, второй — возможно, лучшим настройщиком стрельбы. В результате их совместной работы статистика Фуркада поднялась в район 90%.

Неудивительно, что случившееся через десять лет расставание с Мазе (в межсезонье тренер откликнулся на предложение главных соперников Мартена — сборной Норвегии) обернулось для Фуркада мощным эмоциональным потрясением.

«Мы работали вместе десять лет, и это больше, чем просто отношения между тренером и спортсменом. Мы дружили. Нельзя отделить одного от другого и не причинить боль», — в первые полгода после известия об уходе Мазе к норвежцам Мартен не находил себе места от ярости и немного успокоился, только когда убедился, что продолжает обыгрывать своих главных конкурентов с той же легкостью, что и прежде.

* * *

Впервые на взрослом этапе Кубка мира Фуркад очутился в 19 с половиной лет — его взрослая карьера началась с неловкого 61-го места в спринте Холменколлена. Дебют прошел почти незаметно — будущего гения в нескладном худощавом юноше с пышной шевелюрой было не разглядеть.

Первый прорыв внезапно случился через два года на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, куда Мартен отправлялся в тени старшего брата. 25-летний Симон к тому времени собрал три кубковых подиума и даже какое-то время гонял в желтой майке лидера, а юный Мартен только-только научился заезжать на этапах Кубка мира в топ-10.

Мартен Фуркад (слева) на подиуме олимпийской гонки вместе с россиянином Евгением Устюговым (в центре) и словаком Паволом Гурайтом. Фото: Алексей Филиппов / ТАСС / Scanpix / LETA

К финишу олимпийского масс-старта младший Фуркад приехал вторым — сразу за Евгением Устюговым. Тот подиум стал одной из первых побед Мартена над Симоном, который Олимпиаду провалил. Во время церемонии награждения старший Фуркад рыдал, а смущенный Мартен пытался его утешать.

Разочарование Симона было так велико, что какое-то время после Ванкувера братья почти не общались — старшему Фуркаду потребовалось полтора года, чтобы признать превосходство Мартена и заново наладить с ним отношения.

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Удивительная деталь, но особое место в карьере Фуркада занимает Россия, которая принесла французу много больших побед. В Ханты-Мансийске он выиграл первый большой титул (золото ЧМ-2011 в преследовании), там же спустя год оформил первый Большой хрустальный глобус (лидерство в общем зачете Кубка мира по итогам года), а в Сочи, наконец, стал олимпийским чемпионом. Мартен всегда признавался в любви к России и уважении к русским спортсменам, с удовольствием приезжал в Москву на «Гонку чемпионов», весело проводил время в столичных ночных клубах и даже пытался выговаривать русские слова в видеообращении о проблемах глобального потепления.

Мартен Фуркад за климат — обращение к россиянам / Martin Fourcade à ses amis Russes pour le climat Ambassade de France en Russie

Наверное, поэтому в России его выпады против российских спортсменов (француз напомнил Александру Логинову, что тот был дисквалифицирован за допинг, с чего началась серия не самых приятных взаимных обвинений и обид) восприняли особенно остро. Но для самого Фуркада в этой истории нет никакой личной обиды на русских — просто он уже много лет последовательно и жестко высказывается в отношении спортсменов, принимающих допинг. И до Логинова Мартен проходился по звездным спортсменам, попадавшимся на допинге — финской биатлонистке Кайсе Варис, велосипедистам-соотечественникам Лорану Жалаберу и Жанни Лонго, американцу Лэнсу Армстронгу. И признавался — если вдруг вскроется, что допинг принимает его брат, он в ту же минуту перестанет быть для него братом.

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За два года до триумфа на сочинской Олимпиаде Мартен, наконец, превратился в самого быстрого биатлониста планеты, отодвинув на второй план прежнего лидера — Эмиля Хегле Свенсена из Норвегии.

В то время Мартен, уже успевший выиграть Большой хрустальный глобус, заскучал в тесном для него биатлоне, и начал с завистью поглядывать в сторону лыжных гонок. Там скрывалась много новых стимулов и ориентиров — например, вызов лучшему на тот момент лыжнику мира Петеру Нортугу.

Первый опыт лыжного Кубка мира осенью 2012-го вышел обескураживающим. 15-километровую «разделку» Мартен закончил в хвосте пятого десятка и отложил лыжные эксперименты до лучших времен.

Следующую попытку он предпринял только в ноябре 2015-го в финской Руке. 95-я позиция после спринтерской квалификации стала разминкой перед гонкой на десять километров, где француз финишировал 22-м и всерьез задумался о будущем в спорте без винтовки за спиной.

Фуркад на шоу-гонке в Тюмени против лучших лыжников мира — Нортуга, Петерсона и Полторанина

«До Игр-2018 в Пхенчхане я сфокусируюсь на биатлоне — хочу хорошо к ним подготовиться, а не метаться из стороны в сторону. А вот в следующем четырехлетнем цикле лыжные гонки могут стать тем вызовом, который мотивирует меня. В первый сезон после Пхенчхана я бы попробовал совместить лыжный и биатлонный Кубок мира. Или вовсе пропустить биатлонный сезон», — говорит Мартен Фуркад о ближайшем будущем.

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И действительно, в свои 28 Мартен Фуркад выиграл в биатлоне все, что только возможно. Пять Больших хрустальных глобусов (и еще полтора десятка малых — за победу в общем зачете отдельных дисциплин), два олимпийских золота (и два серебра), одиннадцать титулов чемпиона мира (плюс двенадцать медалей другой ценности), шесть десятков личных побед на этапах Кубка мира и больше сотни подиумов.

Мартен Фуркад с Большим хрустальным глобусом Фото: Евгений Тумашов / AFP / Scanpix / LETA

К нему стоит очередь из спонсоров с рекламными контрактами на миллионы евро ежегодно. У него море поклонников, выводящих социальные сети кумира в мировые топы по подписчикам. Он самый авторитетный биатлонист мира, к которому прислушивается даже президент Международной федерации биатлона Андерс Бессеберг.

В истории биатлона остается только один человек, до титулов которого Фуркад пока не дотянулся. Уле Эйнар Бьорндален, 43-летняя норвежская легенда, до сих пор бегает рядом с Мартеном, а иногда даже заезжает на подиум. На ЧМ-2017 Бьорндален завоевал лишь одну бронзу, но зато она стала 45-й медалью норвежца на чемпионатах мира — и самый титулованный биатлонист мира пока он.

Фуркаду до Бьорндалена (кроме пятнадцати лет в биатлоне) не хватает того, что любому биатлонисту в мире показалось бы невыполнимой задачей, но для француза может стать лишь вопросом времени. Еще одного Большого хрустального глобуса. Трех золотых олимпийских медалей в личных дисциплинах. Одного титула чемпиона мира. И 35 побед и 70 подиумов на этапах Кубка мира.

И, кажется, это единственный стимул, который может удержать великого француза в биатлоне после Олимпиады в Южной Корее.