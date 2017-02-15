Владимир Путин представляет новых глав регионов. Пять цитат
В середине февраля ушли в отставку сразу несколько российских губернаторов. Президент Владимир Путин назначил на их место исполняющих обязанности и провел беседу с каждым из них. Во всех этих разговорах Путин пытался нащупать что-то, что роднит нового руководителя именно с тем регионом, куда его назначают. Иногда связь находилась очень легко, иногда — с большим трудом.
На встрече с Максимом Решетниковым, бывшим главой департамента экономической политики Москвы. Он возглавил Пермский край
Владимир Путин: Максим Геннадьевич, вы урожденный пермяк, учились там и начали работать.
Максим Решетников: Да. Учился, женился, детей родил.
Владимир Путин: Ну, жена рожала. Во всяком случае, вы связь со своей малой родиной всегда сохраняли и ощущаете до сих пор.
На встрече с бывшим руководителем Федеральной службы судебных приставов Артуром Парфенчиковым. Он возглавил Карелию
Владимир Путин: Артур Олегович, вы родом из Карелии?
Артур Парфенчиков: Из глубокой.
Владимир Путин: Что значит — из глубокой?
Артур Парфенчиков: Из глубинки, с хутора.
Владимир Путин: С хутора? Как он называется?
Артур Парфенчиков: Куркиёки.
Владимир Путин: Потом свою трудовую деятельность и основную часть карьеры сделали уже все-таки в Карелии: вы доработали там до прокурора города Петрозаводска и уже десять лет работаете в федеральных органах власти.
Артур Парфенчиков: Так точно.
[…]
Владимир Путин: Вы знаете, хочу вам предложить должность исполняющего обязанности руководителя республики. У вас внутреннее желание сделать максимум того, что можете, для своей малой родины в душе присутствует?
Артур Парфенчиков: Это очень ответственно — вернуться на родину и там работать
На встрече с Алексеем Цыденовым, бывшим заместителем министра транспорта. Он возглавил Бурятию
Владимир Путин: Алексей Самбуевич, вы свою трудовую деятельность начинали на Дальнем Востоке?
Алексей Цыденов: Да.
Владимир Путин: Где вы работали? Расскажите немного подробнее.
[…]
Владимир Путин: Контактов с регионами не утрачивали?
[…]
Владимир Путин: Ситуацию в Республике Бурятия вы знаете хорошо.
Алексей Цыденов: Да, знаю, и, конечно, сейчас дополнительно изучал.
На встрече с Николаем Любимовым, бывшим вице-губернатором Калужской области и депутатом Госдумы. Он возглавил Рязанскую область
Владимир Путин: Николай Викторович, вы родом из Калуги. Там родились, учились и начали свою трудовую деятельность, работу. В общем и целом работали хорошо, были и главой города, и председателем законодательного собрания, и заместителем губернатора. Калуга — один из передовых регионов. Везде есть свои проблемы, там тоже их хватает, но все-таки демонстрирует очень хорошие показатели развития. Если я вам предложу возглавить соседний регион, Рязань, сделаете там, чтобы было как минимум как в Калуге? Какие вы видите вообще там перспективы? Центральную Россию вы знаете хорошо. Хотел бы вас послушать.
Николай Любимов: Владимир Владимирович, конечно, я поработал бы в Рязанской области. Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край.
На встрече с Андреем Никитиным, бывшим гендиректором Агентства стратегических инициатив. Он возглавил Новгородскую область
Владимир Путин: Вы знаете, по поводу чего мы собрались, знаете, каково значение Новгородской области в истории нашей страны, в сегодняшний жизни, в экономике, знаете потенциал Новгородской области. Хочу вас назначить исполняющим обязанности руководителя региона, я посоветовался с действующим губернатором по этому вопросу.