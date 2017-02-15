Владимир Путин представляет новых глав регионов. Пять цитат

В середине февраля ушли в отставку сразу несколько российских губернаторов. Президент Владимир Путин назначил на их место исполняющих обязанности и провел беседу с каждым из них. Во всех этих разговорах Путин пытался нащупать что-то, что роднит нового руководителя именно с тем регионом, куда его назначают. Иногда связь находилась очень легко, иногда — с большим трудом.

На встрече с Максимом Решетниковым, бывшим главой департамента экономической политики Москвы. Он возглавил Пермский край

Владимир Путин: Максим Геннадьевич, вы урожденный пермяк, учились там и начали работать.

Максим Решетников: Да. Учился, женился, детей родил.

Владимир Путин: Ну, жена рожала. Во всяком случае, вы связь со своей малой родиной всегда сохраняли и ощущаете до сих пор.

На встрече с бывшим руководителем Федеральной службы судебных приставов Артуром Парфенчиковым. Он возглавил Карелию

Владимир Путин: Артур Олегович, вы родом из Карелии?

Артур Парфенчиков: Из глубокой.

Владимир Путин: Что значит — из глубокой?

Артур Парфенчиков: Из глубинки, с хутора.

Владимир Путин: С хутора? Как он называется?

Артур Парфенчиков: Куркиёки.

Владимир Путин: Потом свою трудовую деятельность и основную часть карьеры сделали уже все-таки в Карелии: вы доработали там до прокурора города Петрозаводска и уже десять лет работаете в федеральных органах власти.

Артур Парфенчиков: Так точно.

[…]

Владимир Путин: Вы знаете, хочу вам предложить должность исполняющего обязанности руководителя республики. У вас внутреннее желание сделать максимум того, что можете, для своей малой родины в душе присутствует?

Артур Парфенчиков: Это очень ответственно — вернуться на родину и там работать

На встрече с Алексеем Цыденовым, бывшим заместителем министра транспорта. Он возглавил Бурятию

Владимир Путин: Алексей Самбуевич, вы свою трудовую деятельность начинали на Дальнем Востоке?

Алексей Цыденов: Да.

Владимир Путин: Где вы работали? Расскажите немного подробнее.

[…]

Владимир Путин: Контактов с регионами не утрачивали?

[…]

Владимир Путин: Ситуацию в Республике Бурятия вы знаете хорошо.

Алексей Цыденов: Да, знаю, и, конечно, сейчас дополнительно изучал.

На встрече с Николаем Любимовым, бывшим вице-губернатором Калужской области и депутатом Госдумы. Он возглавил Рязанскую область

Владимир Путин: Николай Викторович, вы родом из Калуги. Там родились, учились и начали свою трудовую деятельность, работу. В общем и целом работали хорошо, были и главой города, и председателем законодательного собрания, и заместителем губернатора. Калуга — один из передовых регионов. Везде есть свои проблемы, там тоже их хватает, но все-таки демонстрирует очень хорошие показатели развития. Если я вам предложу возглавить соседний регион, Рязань, сделаете там, чтобы было как минимум как в Калуге? Какие вы видите вообще там перспективы? Центральную Россию вы знаете хорошо. Хотел бы вас послушать.

Николай Любимов: Владимир Владимирович, конечно, я поработал бы в Рязанской области. Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край.

На встрече с Андреем Никитиным, бывшим гендиректором Агентства стратегических инициатив. Он возглавил Новгородскую область

Владимир Путин: Вы знаете, по поводу чего мы собрались, знаете, каково значение Новгородской области в истории нашей страны, в сегодняшний жизни, в экономике, знаете потенциал Новгородской области. Хочу вас назначить исполняющим обязанности руководителя региона, я посоветовался с действующим губернатором по этому вопросу.