Новых российских губернаторов называют «молодыми технократами». Что это значит?

В последние дни со своих постов ушли сразу пять глав российских регионов. Это губернаторы Пермского края, Бурятии, Новгородской и Рязанской областей, а также Карелии. Среди временно исполняющих их обязанности есть молодые — до 45 лет — управленцы, работавшие в экономическом секторе, называющие себя «технократами» (бывший глава экономического департамента Москвы Максим Решетников — Пермский край; бывший зам. министра транспорта Алексей Цыденов — Бурятия; бывший гендиректор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин — Новгородская область). «Медуза» попросила политолога, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимира Гельмана объяснить, кто такие технократы — и следует ли считать ими новых губернаторов.

Кто такие технократы?

Под технократами обычно понимают квалифицированных специалистов, главным образом менеджеров в области экономики и управления, которые нанимаются на государственные должности политическим руководством страны для решения конкретных управленческих задач. Примерно так же акционеры крупных компаний нанимают менеджеров с высокой квалификацией и ставят перед ними определенные управленческие задачи.

В качестве примера можно привести Испанию времен позднего Франко, который находился у власти на протяжении почти 40 лет, с начала Гражданской войны и до своей кончины в 1975 году. В конце 1950-х по совету одного из своих ближайших соратников Луиса Карреро Бланко Франко назначил на ряд ключевых должностей в государственном аппарате экономистов, связанных с религиозной группой Opus Dei. Они начали проводить экономические реформы, направленные на открытие испанской экономики, интеграцию, на преодоление отсталости страны. Эти изменения приблизили Испанию к вступлению в Евросоюз.

Другой очень популярный пример — Чили времен Пиночета, когда по приглашению политического руководства на ряд ключевых должностей стали нанимать экономистов, получивших образование в США; их еще называли «чикагские мальчики». Эти технократы внесли немалый вклад в подъем чилийской экономики.

Управляют ли Россией технократы?

В России технократами можно считать квалифицированных экономистов, которые занимали и занимают управленческие должности в государственном аппарате — и реализуют определенные задачи в конкретных областях их деятельности. В то же время они не претендуют на принятие ключевых политических решений. Они эти решения готовят, они обладают определенной автономией, которую им делегирует политическое руководство, но в то же время они не являются участниками принятия решений. Типичный российский технократ — это [глава Центробанка] Эльвира Набиуллина. Она руководит Центральным банком, решает задачи по борьбе с инфляцией, у нее есть определенная автономия, связанная с воздействием на валютный курс например, — но наиболее значимые политические решения она принимает не сама, а по согласованию с главой государства или правительства.

В российской истории было два важных периода, когда у власти были технократы. Первый связан с реформами, начавшимися в 1991 году. Борис Ельцин сделал ставку на команду Егора Гайдара, делегировал ей большое количество полномочий: по сути, Ельцин утверждал своими указами те решения, которые готовили Гайдар и его соратники, — в этот период времени они играли довольную важную роль в российском руководстве.

Второй такой период — начало 2000-х годов, когда к власти пришел Владимир Путин и была принята программа «Стратегия-2010», или программа Германа Грефа. Под политическим патронажем со стороны Путина был запущен целый ряд реформ, начиная с налоговой и заканчивая реформами государственного управления. Какие-то реформы оказались успешными, какие-то нет, но это был наиболее успешный период для технократических преобразований.

Можно ли называть новых российских губернаторов технократами?

Некоторые из новых назначенцев в губернаторы — например, [исполняющий обязанности губернатора Рязанской области] Николай Любимов — это люди с квалификацией и успешным опытом работы в государственном управлении. Они продемонстрировали определенные навыки и назначены на должности, предполагающие решение определенных управленческих задач.

Но разница состоит в том, что председатель Центробанка — это чиновник, который решает задачи, связанные с реализацией политического курса — в данном случае в финансовой банковской сфере. А у губернатора совершенно другой набор задач. Губернаторы отвечают за управление вверенным им регионом, но при этом они проходят через процедуру выборов — пусть часто недемократических и неконкурентных; то есть получают мандат от избирателей.

Губернатор — это не просто назначенный чиновник, но и политический деятель, главной задачей которого является не столько управление регионом с точки зрения социально-экономического развития, сколько обеспечение требуемых федеральными властями политических результатов. Он следит, чтобы в регионе были правильные результаты голосований на выборах, не было серьезных проявлений политической напряженности, конфликтов на этнической почве, забастовок, массовых выступлений и так далее.

Получается, у губернаторов, называющих себя технократами, задачи будут прежде всего политические. От того, насколько они сумеют обеспечить их решение, их будущее зависит даже в большей степени, чем от того, как они будут решать задачи экономического управления своими регионами.

Эти новые чиновники выбрали для себя следующую тактику: назвать себя технократом — продемонстрировать окружающим, что я тут не выборами занимаюсь, а экономическим развитием, созданием рабочих мест, строительством. Но опыт говорит о том, что с руководителей исполнительной власти регионов спрашивали не за качество управления, не за развитие экономики, а именно за политику. И я не думаю, что в ближайшее время что-то изменится, особенно в свете того, что нас ждут выборы президента страны — и власти к ним готовятся.