Просветительский проект InLiberty при поддержке «Медузы» и DI Telegraph начинает серию публичных лекций «Зомби-идеи», посвященных самым популярным теориям, которые портят людям жизнь, хотя уже давно умерли. Соавтор проекта Андрей Бабицкий объясняет, что это за идеи и зачем с ними бороться.

Почему существуют теории заговора, гадалки, госкорпорации, гомеопатия, лимит на легионеров в футболе, запрет на однополые браки, советские психбольницы или, например, контрсанкции? По разным причинам, но не в последнюю очередь потому, что люди руководствуются странными идеями. Политические и бытовые решения, которые принимают граждане на выборах, в жизни или на работе — в высоких кабинетах, зависят от того, что они думают о жизни. Иногда они заблуждаются.

Говорят, что роль идей сильно переоценена. Большая часть исследователей исходят из того, что политические предпочтения людей отражают их «интересы», прагматические соображения, какую-нибудь корысть. Это верное соображение — каждый из нас в конце концов хочет сделать свою жизнь лучше, — но недостаточное. Люди на то и люди, чтобы подпадать под очарование идей, пусть даже и странных. В мире, в котором у каждого есть одна только корысть — и ничего больше, общественные дискуссии потеряли бы всякий смысл.

Cлишком многие перемены за последние десятилетия и века не могут быть списаны на одни только прагматические соображения. Иногда просто видно, что хорошая идея победила, а плохая проиграла. В первом мире до сих пор есть люди, которые поддерживают или оправдывают рабовладение, разделяют расовые теории, обсуждают на кухнях и в гостиных перспективы евгеники и недоумевают, как так вышло, что женщины получили право голоса. Но все эти идеи не выходят за пределы частных дискуссий, и даже если кто-то где-нибудь на Земле действительно проводит в жизнь такую политику, он стесняется в этом признаться, а в глазах мирового сообщества становится изгоем.

Генрих Гейне писал, что идеи Руссо стали кровавым мечом в руках Робеспьера. Редким заблуждениям суждено прожить такую яркую жизнь, большинство из них скучно стареет десятилетиями. Но бывают идеи, которые отказываются уходить на покой. Их мозг умер, но они продолжают ходить по улицам и площадям и заражать людей. Новый цикл публичных лекций InLiberty направлен против этих интеллектуальных зомби. Каждая лекция будет попыткой расправиться с одним из них.

Очень часто ошибочные теории и неверные представления о мире просто мешают принимать правильные решения. Самый типичный пример — широко распространенный предрассудок, согласно которому торговля — игра с нулевой суммой, а тарифы и пошлины помогают национальной экономике. Убедительные аргументы против этой гипотезы сформулированы двести лет назад, и практически никто из работающих экономистов не согласится с таким взглядом на жизнь. (Об этом расскажет экономист Константин Сонин.)

Другой пример — геополитический взгляд на мир, важный источник многих вооруженных конфликтов. Войны редко развязывают только потому, что хотят поубивать людей. Обычно они начинаются по другим поводам — например, ради защиты мифических стратегических интересов страны, борьбы за бесполезные ресурсы или никому не нужные сферы влияния, ради возвращения «исторических территорий» или ложно понятого патриотизма. Даже если правительству просто выгодно воевать, оно все равно получит поддержку сограждан, воспроизводящих устаревшую на сто лет картину мира. Войны не исчезнут от того, что разговоры о геополитике станут неприличными, но их станет меньше. (Об этом — политолог Сергей Медведев.)

Андрей Бабицкий Фото из личного архива

Еще один пример «плохой идеи», которая столь же распространена, сколь и чудовищна по своим последствиям: «преступник должен сидеть в тюрьме». Что, казалось бы, может быть естественнее, чем требовать соблюдения закона и справедливости. Любая правоохранительная система, которая ставит своей целью найти всех преступников, с неизбежностью посадит и какое-то число невиновных, точно так же как металлоискатель, звенящий на все подряд, выловит не только всех магазинных воров, но и большинство честных покупателей. Даже при эффективной работе полиции требование наказать всех преступников приводит к массовым посадкам невиновных людей. (Об этом — правовед Дэвид Фридман.)

Чтобы ломать жизнь людям, необязательно строить тюрьмы. Социальная норма включает в себя не только соблюдение уголовного кодекса, но и массу других вещей — особенности мышления и психики, сексуальных предпочтений и представлений о правильном воспитании детей. Людей, не попадающих в рамки «нормы», допустимо к ней приводить, часто — насильственными методами. Это бессмысленная и жестокая идея, которая пока не вызывает в обществе отторжения. Люди бесконечно разнообразны, признаки нормы — условны, а попытка переделать любого человека по определению грозит травмой. Пора договориться, что апелляции к «нормальному поведению», за пределами разговоров об этикете, должны быть неприличны. (Об этом — журналист и активист Вера Шенгелия.)

Это только самые болезненные зомби-идеи, которые грабят и убивают людей напрямую. Но есть еще множество других, менее очевидных. Некоторые из этих заблуждений, издавна популярные в России, неожиданно стали популярны по всему миру: боязнь демократических процедур (Екатерина Шульман), убежденность в аморальности свободного рынка (Джейсон Бреннан), вера в силу государства-благодетеля (Джеймс Бартоломью). Они могущественнее других зомби-идей, и с ними труднее бороться, но опыт человеческих обществ в последние двести лет показывает, что и тут можно надеяться на победу.

Пока надежда жива, нельзя давать зомби-идеям себя победить.

Расписание лекций.