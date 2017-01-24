Все, что нужно знать о номинантах на «Оскар-2017». В одном абзаце

В Лос-Анджелесе 24 января Киноакадемия объявила номинантов на 89-ю премию «Оскар». Предсказуемо больше всего номинаций получил фильм Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» — в категории «Лучшая песня» картина вообще представлена дважды. «Медуза» рассказывает, что нужно знать о нынешних номинантах на «Оскар» — в одном абзаце.

«Ла-Ла Ленд» как «Титаник» — аж 14 номинаций. У «Прибытия» и «Лунного света» дела тоже неплохо. У Мэрил Стрип — 20-я номинация. Двадцатая! А Мартин Скорсезе и Том Форд пролетели. Андрей Кончаловский и «Дэдпул» (увы!) тоже. Треть всех актеров-номинантов — темнокожие (это круто — в 2016-м были только белые). Церемония награждения — 26 февраля. Ведущий — Джимми Киммел. Будет весело всем, кроме Мэтта Деймона.