Рекорды и провалы «Оскара-2017». Главное А также возвращение Мэла Гибсона в Голливуд и триумфальное шествие фильма, о котором вы уже не можете слышать

Американская киноакадемия 24 января объявила список номинантов на премию «Оскар». Больше всего шансов получить статуэтку — у мюзикла Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Лэнд»: фильм фигурирует в 13 категориях, в одной из них он представлен дважды. «Медуза» собрала все, что нужно знать об «Оскаре-2017» перед церемонией награждения, которая состоится через месяц. Ее ведущим станет комик Джимми Киммел.

Почти рекорд «Ла-Ла Ленда». У мюзикла Дэмьена Шазелла —14 номинаций на премию «Оскар». До этого столь же высокого результата удавалось добиться только драме 1950 года «Все о Еве» Джозефа Лео Манкевича и «Титанику» Джеймса Кэмерона (1997). По числу оскаровских номинаций «Ла-Ла Ленд» смог обойти другой очень популярный у киноакадемиков мюзикл «Мэри Поппинс» — фильм Роберта Стивенсона 1964 года. У картины с Джули Эндрюс было 13 номинаций, пять из которых в итоге стали победными. «Ла-Ла Ленд» представлен во всех главных категориях и даже дважды номинирован в «Лучшей песне» — за «City of Stars» и «Audition».

La La Land (2016 Movie) Official Clip — «City Of Stars» Lionsgate Movies

Мэл Гибсон прощен. Конкурентами «Ла-Ла Ленда» Шазелла в категории «Лучший фильм», в частности, стали «Прибытие» Дени Вильнева, «По соображениям совести» Мэла Гибсона, «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана и «Лунный свет» Барри Дженкинса. Все эти авторы поборются в номинации и «Лучший режиссер».

Включение Мэла Гибсона в список номинантов означает, что режиссера наконец-то простили в Голливуде. «По соображениям совести» — первый за последние десять лет режиссерский проект Гибсона. Все это время актера в Голливуде избегали — потому что он не только водил в нетрезвом виде машину и был пойман на рукоприкладстве, но и неполиткорректно высказывался о евреях и геях.

По соображениям совести — Русский трейлер (2016) iVideos

Провалы. В оскаровский шорт-лист не вошел «Дэдпул» — многие киноэксперты считали, что картина Тима Миллера станет первым супергеройским фильмом-номинантом на «Оскар». Но нет. Также среди номинантов на «Лучший фильм» и «Лучшего режиссера» нет еще нескольких фаворитов — «Молчания» Мартина Скорсезе и «Под покровом ночи» Тома Форда.

В категорию «Лучший фильм на иностранном языке», к сожалению, не попала драма Андрея Кончаловского «Рай». В этом году среди номинантов выходцев из России нет.

20-я номинация! Про Мэрил Стрип — в контексте оскаровской гонки — уже скучно говорить. Актриса номинируется чуть ли не через год, и это уже ее 20-я номинация — за роль в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс», — и абсолютный рекорд. На звание лучшей актрисы также претендуют француженка Изабель Юппер («Она»), Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»), Натали Портман («Джеки»), а еще Рут Негга («Лавинг»).

Флоренс Фостер Дженкинс — Русский Трейлер (2016) Русские Трейлеры

Сюрприз. Объявление номинантов в этом году впервые прошло в интернете, а не в зале кинотеатра Goldwyn Theater в Беверли-Хиллз. Академия заранее подготовила ролики с участием номинантов и лауреатов «Оскара» прошлых лет. Они объявляли претендентов на премию и делились советами относительно церемонии. Актриса Марша Гей Харден, например, посоветовала своим коллегам обязательно подготовить речь. «Ведь нет ничего скучнее, чем неподготовленный актер», — сказала она. Режиссер Гильермо дель Торо предупреждал, что на церемонию нужно надеть удобные туфли.

Нет расизму. Около трети номинантов в актерских категориях — темнокожие американцы. В категории «Лучшая женская роль второго плана» — и вовсе большинство: Виола Дэвис, Наоми Харрис и Октавия Спенсер. Режиссер фильма «Лунный свет» Барри Дженкинс стал третьим темнокожим кинематографистом, номинированным сразу в двух категориях: «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». В прошлом году, когда среди номинантов не оказалось ни одного темнокожего актера, вокруг премии разгорелся настоящий скандал.