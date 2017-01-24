истории

25 лет насилия. Аудиоверсия Расследование Даниила Туровского в подкасте «Медузы»

Meduza
16:58, 24 января 2017
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Баня на участке бывшего директора «Лиги школ» Сергея Бебчука в деревне Боброво

Фото: Семен Кац для «Медузы»

23 января «Медуза» выпустила расследование Даниила Туровского о том, как в небольшой московской школе для одаренных детей «Лига школ» директор и его заместитель в течение 20 лет сексуально домогались учениц — об этом корреспонденту рассказали многочисленные выпускники и бывшие сотрудники школы. По изложенным в материале фактам начал проверку Следственный комитет. Сегодня «Медуза» публикует расследование в форме подкаста — теперь его можно не только почитать, но и послушать.

Пользователи iOS могут также послушать подкаст здесь.