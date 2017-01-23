Гамбия: чем все закончилось? В африканской стране, за которой следил весь мир, впервые мирно сменился президент. Почти мирно

С декабря крупнейшие мировые СМИ следили за Гамбией. В самой маленькой стране Африки впервые прошли демократические выборы президента. На них победил оппозиционер, но прежний диктатор отказался уходить в отставку. Его удалось заставить сдать власть только после того, как соседний Сенегал ввел войска в страну, а армия встала на сторону избранного президента.

Гамбия — самая маленькая страна в материковой Африке. Государство полностью окружено Сенегалом. Гамбия бедна: по данным Всемирного банка, внутренний валовый продукт в Африке меньше только в Джибути, Центральноафриканской республике и Гвинее-Бисау. В среднем жители страны зарабатывают два доллара в день.

С 1994 года Гамбией правил Яйя Джамме. Он пришел к власти после государственного переворота. При Джамме преследовали оппозицию, подавляли прессу, сажали гомосексуалов — им президент грозился отрезать головы. The New York Times прямо пишет: президент Гамбии убивал своих политических противников. В 2014 году трех солдат приговорили к смертной казни за попытку переворота. В 2000-м полицейские убили 12 студентов и одного журналиста во время протестов.

Еще Яйя Джамме известен в Гамбии как изобретатель: он утверждал, будто создал лекарство от ВИЧ на основе традиционной медицины.

Первые демократические выборы в Гамбии прошли 1 декабря 2016 года. Яйя Джамме проиграл. После оглашения результатов голосования он пообещал уйти со своего поста, но вскоре передумал. Как заявил Джамме, во время подсчета результатов были ошибки. Проигравший президент потребовал новых выборов и ввел в стране чрезвычайное положение. Победитель выборов, владелец агентства недвижимости Адама Бэрроу уехал из страны.

Международное сообщество осудило Джамме, отказавшегося отдавать власть. 19 января Совет безопасности ООН единогласно проголосовал за передачу власти Адаме Бэрроу. Экономическое сообщество стран Западной Африки в тот же день ввело войска в Гамбию. Яйя Джамме дали два дня на то, чтобы уйти со своего поста. 20 января армия Гамбии встала на сторону избранного президента. Избранный президент Адама Бэрроу принял присягу в посольстве Гамбии в Сенегале.

В итоге Яйя Джамме согласился уйти и уехать из страны. Во время переговоров об отставке он просил предоставить ему иммунитет от уголовного преследования. Как заявил глава экономического сообщества стран Западной Африки Марсель Алан де Соуза, в этом Джамме отказали.

Бессменного с 1993 года правителя провожали с военным оркестром, причем один из музыкантов во время церемонии упал в обморок. Джамме взошел по трапу самолета, поцеловал Коран и помахал собравшимся сторонникам. Они были в футболках с его фотографией и подписью «Человек мира и любви» и бросали ветками в военные машины и журналистов. Ночью на улицах столицы Гамбии праздновали отъезд бывшего президента.

Как заявил советник нового президента Ахмад Фатти, за последние две недели Яйя Джамме похитил 11 миллионов долларов. «Казна пуста, это подтвердили в Центробанке», — сказал он на пресс-конференции. Фатти рассказал, что Джамме вывез из страны несколько автомобилей и предметы роскоши.

Адама Бэрроу пока остается в Сенегале. В интервью западным изданиям он пообещал создать комиссию по расследованию деятельности бывшего руководителя страны.