Где смотреть фильмы и сериалы? Инструкция Гриши Пророкова

1. Поймите, как работают стриминговые сервисы

В 2017 году уже все знают, как работает стриминг, но на всякий случай: раньше мы скачивали фильмы и сериалы прямо себе на жесткий диск (и, давайте признаемся, зачастую нелегально) — теперь, как во всем мире, в России есть множество возможностей делать это прямо онлайн. Фильмы не занимают место на вашем жестком диске, вы тратите только интернет-трафик, это быстро — а главное, законно. За последний год в Россию пришли почти все крупные видеосервисы: теперь у нас есть Netflix и Amazon Prime (хотя что с ними будет — непонятно), «Амедиатека» показывает сериалы сразу нескольких крупных американских каналов, российское кино и сериалы тоже можно смотреть онлайн. Хуже всего, пожалуй, с авторским и фестивальным кино — но даже его можно смотреть, например, на сайте MUBI. Самое удобное в стриминговых сервисах — то, что вы не ограничены только своим компьютером: обычно они работают и на телевизионных приставках вроде Chromecast и Apple TV, на умных телевизорах и на телефонах с планшетами. Для простоты — вот ссылки на основные сервисы: Netflix, Amazon Prime, «Амедиатека», ivi.ru, Megogo, Tvigle.

Коротко. Стриминг кино и сериалов — это быстрее и удобнее, чем скачивать. В России доступны все основные сервисы, и смотреть их можно на чем угодно: компьютерах, телевизорах, планшетах и телефонах.

2. Решите, что вы хотите смотреть: фильмы или сериалы

Большинство хороших стриминговых сервисов специализируются на чем-нибудь одном — либо на фильмах, либо на сериалах. Исключения, конечно, есть: на Netflix, например, можно посмотреть «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн, а на ivi.ru — шесть сезонов «Остаться в живых», но выбор маленький, и идти скорее нужно за чем-то одним. Так что разделение примерно такое: Netflix, Amazon Prime и «Амедиатека» — это в первую очередь сериалы, а ivi.ru, Megogo, и Tvigle — фильмы.

Коротко. Обычно сервис специализируется на чем-нибудь одном: кино или сериалах.

3. Определитесь с языком

За последние несколько лет ситуация стала сильно лучше, но одна из главных проблем стриминга — все еще язык: фильма либо нет в оригинале, либо у него нет перевода. Так что самый простой способ определиться, какой сервис вам подходит, это решить, что для вас важнее: иметь возможность смотреть по-английски или по-русски. У Netflix и Amazon Prime все в основном по-английски, хотя за год с тех пор, как Netflix стал доступен в России, сериалов с русскими субтитрами и даже дубляжом там стало сильно больше. «Амедиатека» старается публиковать контент на обоих языках. Что же касается российских онлайн-кинотеатров с фильмами — ivi.ru, Megogo и Tvigle, на них в плане английского языка лучше не рассчитывать; почти все фильмы в них — в дубляже, и зачастую даже нельзя понять, есть ли оригинальная дорожка, пока не включишь фильм и не проверишь.

Коротко. Придется выбирать между русским и английским: в зависимости от сервиса, чаще всего большинство фильмов и сериалов можно смотреть либо в оригинале, либо в дубляже.

4. Будьте готовы к тому, что вы не найдете одного универсального сервиса

Из-за того, что студий и правообладателей очень много, а некоторые сервисы и вовсе делают собственные сериалы и фильмы (Netflix и Amazon, например), ни на одном сайте невозможно посмотреть все, что вам хочется, — а что-то вы вообще нигде не найдете. На ivi.ru, например, нередко можно найти российское кино — даже то, которое только что прошло в прокате, — а вот с зарубежными фильмами сильно хуже. Netflix специализируется на собственных сериалах, но шоу больших конкурентов вроде HBO или AMC вы там никогда не найдете, а значит, никаких «Игры престолов» и «Ходячих мертвецов». Платные сервисы обычно предоставляют пробный период на несколько недель или месяц, прежде чем начать брать у вас деньги, — так что если после одного взгляда на главную страницу Netflix вам трудно определить, есть ли там то, что вам нужно, можете провести несколько пробных дней, копаясь в их библиотеке.

Коротко. Невозможно обойтись одним сервисом, чтобы посмотреть все, что хочется: контент везде разный, а какие-то фильмы или сериалы нельзя найти вообще нигде.

5. Разберитесь с деньгами

Поскольку все эти сервисы абсолютно легальны, то за них придется платить — поэтому решите, сколько вы готовы потратить. Netflix самый дорогой — базовая подписка стоит 7,99 евро в месяц; Amazon Prime — 2,99 евро за первые полгода, потом 5,99; на «Амедиатеке» есть разные подписки, стоят они от 199 до 799 рублей в месяц; на ivi.ru многие фильмы можно смотреть бесплатно с рекламой, а подписка стоит 399 рублей; фильмы на Megogo тоже можно смотреть с рекламой, а премиальный контент стоит 197 рублей в месяц; наконец, такая же система работает на Tvigle — нужно смотреть рекламу, но за некоторые фильмы и сериалы (в основном от «Амедиатеки») приходится платить отдельно. Важное напоминание: если вам надоел сервис или у вас закончился пробный период, а продолжать вы не планируете, не забудьте отписаться — деньги снимаются с карты автоматически.

Коротко. Как правило, за стриминговые сервисы придется платить: на некоторых сайтах можно просто смотреть рекламу, но даже там есть премиальный контент. А главное — не забудьте отписаться, чтобы деньги не списывались с карточки!

6. Можете брать фильмы в прокат

Если вам не нравится идея стриминга и вы смотрите, например, один фильм в месяц — и вам не хочется платить деньги за подписку, есть альтернативный вариант: есть сервисы, которые предоставляют возможность взять фильм в прокат. Вы платите фиксированную цену, и обычно у вас есть 48 часов, чтобы посмотреть фильм. Так можно делать в Google Play (прокат стоит 49 рублей, правда, обычно он не распространяется на новые фильмы) — и некоторые из фильмов, предоставляемых Google, можно смотреть прямо на YouTube; в iTunes Store (прокат стоит 69 и 99 рублей, в зависимости от качества копии); и в онлайн-кинотеатре AYYO, где прокат стоит 59 и 99 рублей, — а еще этот кинотеатр хвастается собственной рекомендательной системой, которая поможет быстро определиться, какой фильм посмотреть.

Коротко. Необязательно подписываться на стриминговый сервис и платить регулярно: в Google Play, iTunes и на сайте AYYO можно брать фильмы в прокат по одному.

7. Смотрите зарубежные сервисы из России

Многие сервисы предлагают подписчикам из разных стран разные наборы фильмов и сериалов. Если вас не устраивает набор, доступный в сервисах в России, можете воспользоваться «серым» способом и подписаться на стриминг, например, из Америки. Для этого просто нужно воспользоваться VPN-сервисом, который шифрует ваш трафик и перенаправляет его через другой сервер (обычно в другой стране), так что стриминговый сайт думает, что вы находитесь не в России. Есть платные сервисы, вроде HideMy.name или TunnelBear, есть бесплатные вроде Unlocator. Этично ли это? Скорее да — в конце концов, вы платите деньги за то, что смотрите. Некоторые стриминги закрывают на такое глаза: например, известно, что до начала прошлого года, когда Netflix стал доступен в 130 новых странах одновременно, немалая часть зрителей сидела на сайте через VPN. В любом случае вам открываются новые возможности: например, вы сможете подписаться на видеосервис FilmStruck, созданный компанией Criterion, где можно посмотреть избранную классику мирового кино.

Коротко. С помощью VPN можно подписываться на зарубежные сервисы — там часто есть то, чего вообще нельзя найти в России.

8. Помните, что главное — это удобство

Долгое время аргументом в пользу пиратства было то, что нелегально скачивать фильмы и сериалы просто удобнее: это быстро, можно найти что угодно, да еще и на нужном языке. Ситуация, к счастью, давно поменялась: сложно представить себе что-то быстрее и проще стриминга. Так что единственный критерий при выборе сервиса — используйте то, что для вас удобнее всего.

Коротко. Пиратство — это неудобно.