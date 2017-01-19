Yolocaust: акция израильского сатирика против селфи у мемориала жертвам Холокоста в Берлине

Мемориал жертвам Холокоста в Берлине — один из самых посещаемых комплексов, посвященных памяти евреев, убитых нацистами. Кроме того, это еще и очень популярное среди туристов место для селфи. На фотографиях с мемориала, опубликованных в инстаграме по соответствующему тегу, можно обнаружить улыбающихся людей, позирующих для удачного кадра — или даже занимающихся йогой. Об уместности такого взаимодействия с памятниками, посвященными Холокосту, на Западе ведется широкая дискуссия (правда, в отличие от России, уголовными делами за осквернение или оскорбление чувств она не заканчивается). Израильский сатирик Шахак Шапира попытался привлечь внимание к этой проблеме, запустив сайт Yolocaust .

На Yolocaust выкладывают фотографии обычных пользователей инстаграма, сделанные на мемориале. Если подвести курсор к фотографии, фон изменяется на фотографию из немецких концлагерей.

На сайте говорится: если вы обнаружили свое изображение на Yolocaust и хотите, чтобы Шахак Шапира удалил изображение с сайта, следует написать ему письмо.