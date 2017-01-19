Дюжина Цукербергов Кто помогает вести фейсбук основателю Facebook: Bloomberg

Марк Цукерберг — основатель Facebook и один из самых популярных пользователей социальной сети (хотя его и обгоняют некоторые звезды, такие как Криштиану Роналду и Шакира). На своей странице он отчитывается о поездках по миру, рассказывает о своей семье и заодно делится новостями самого фейсбука. Bloomberg рассказал , сколько человек участвует в работе над аккаунтом Марка Цукерберга.

В 2010 году вышел фильм «Социальная сеть», в котором Джесси Айзенберг сыграл Марка Цукерберга. На этой картине в начале 2010-х и формировалось представление мира об основателе Facebook — в фильме он показан человеком, неприспособленным к обществу, ребенком-миллиардером, который везде, даже на важных встречах, носит худи.

I stopped by the Facebook Live launch room earlier today. Whenever we're getting ready to ship a new product, the whole... Опубликовано Mark Zuckerberg 6 апреля 2016 г.

В последующие годы Цукерберг потратил немало усилий, чтобы изменить этот образ, отмечает Bloomberg. С конца 2014 года он начал организовывать встречи с пользователями фейсбука в тех городах, в которых оказывался. Затем Цукерберг выработал привычку писать в фейсбук почти каждый день — это могут быть и смазанные фотографии новорожденной дочери, и новости компании, и посты о личных целях и достижениях. Не забывает Цукерберг и отвечать на комментарии читателей.

Но основатель Facebook работает не один. В компании есть небольшая группа сотрудников, занимающихся только коммуникациями Цукерберга — они помогают ему писать посты и готовить речи. Еще около 12 человек следят за комментариями под его публикациями: они вычищают спам и оскорбления.

Taking paternity leave to spend time with our growing family. Опубликовано Mark Zuckerberg 31 декабря 2016 г.

В Facebook также работают профессиональные фотографы, которые снимают Цукерберга за разными занятиями — от пробежки в Пекине до чтения дочери дома. Среди них — Чарльз Омманни, который снимал беженцев для Washington Post и дважды был лауреатом World Press Photo.

Bloomberg отмечает, что у генеральных директоров других крупных компаний тоже бывают менеджеры, отвечающие за их образ, но обычно их гораздо меньше.

В Facebook понимают, что образ компании во многом равен образу Цукерберга: если люди думают, что глава компании — очаровательный человек, стремящийся к инновациям, то и о ней самой будут думать так же. Видимо, поэтому в последнее время PR-служба и стремится превратить Цукерберга в Железного человека.

I love this juxtaposition of the ancient architecture and modern buildings. Опубликовано Mark Zuckerberg 25 октября 2015 г.

В начале 2016 года основатель Facebook объявил, что намерен построить искусственный интеллект для дома за ближайшие 12 месяцев. В декабре вышло три веселых видео, рассказывающих о Джарвисе — Цукерберг назвал свою разработку так же, как зовут виртуального помощника Железного человека. Голосом «умного дома» оказался актер Морган Фримен.