«Хотелось увидеть нечто большее» Как российский ученый-любитель Роман Ткаченко создал один из лучших снимков Юпитера

13 января NASA опубликовало на своем сайте фотографию Юпитера — изображение, подготовленное российским музыкантом и ученым-любителем Романом Ткаченко. Он обработал снимки с камеры JunoCam, установленной на космическом аппарате «Юнона»; в декабре 2016 года «Юнона» совершила свое третье с 2011-го сближение с Юпитером. На снимке отлично видно мегашторм, который также называют «Большим красным пятном», и цепочку ураганов — «жемчужное ожерелье» планеты. Издание The Verge назвало снимок «одним из самых крутых» в истории NASA. Роман Ткаченко рассказал «Медузе», как он работал над этим изображением.

Для начала нужно понимать, как именно камера аппарата делает снимки — и что собой представляют сырые, необработанные снимки именно с этого аппарата.

JunoCam [на «Юноне»] делает снимки через несколько светофильтров, установленных прямо на CCD-матрице; в итоге мы получаем сырое, черно-белое изображение, состоящее из полос, каждая из которых является результатом съемки через один из трех светофильтров (красный, зеленый и синий). Я собрал из этих полос три отдельных цветовых канала, которые в совокупности и дают нам цветное изображение. После геометрических коррекций это уже похоже на то, что нам нужно.

Остальная обработка включает в себя цветокоррекцию, чтобы избавиться от излишней, нереалистичной желтизны, избавление от дефектов, работу с резкостью, контрастностью. К каждому изображению я подхожу индивидуально: иногда стоит сделать акцент не на реалистичности, а, например, на большей детализации и выявлении низкоконтрастных деталей. В целом, это получилось не самое сложное изображение как для сборки, так и для обработки.

Я решил заняться этим [обработкой снимков], потому что мне хотелось увидеть нечто большее, чем-то, что можно увидеть на официальных изображениях, или уж тем более на необработанных, сырых снимках. Попробовав свои силы, я решил делиться этими обработками с людьми, и это их заинтересовало.

Все мои знания в этой области — целиком и полностью самообразование. Я еще в детстве заинтересовался астрономией и продолжаю интересоваться ей до сих пор. Даже строил простенькие телескопы, читал книги, в том числе и советских авторов, смотрел телепередачи.

Я не предлагаю NASA свои фото. В случае с изображением Юпитера мне поступило сообщение о том, что миссия заинтересована в публикации этого изображения. Я, в свою очередь, тоже оказался в этом заинтересован — участвовал в их проекте гражданской науки JunoCam, члены команды Juno были в курсе моей деятельности и видели предыдущие работы.

Изображение Юпитера сайту NASA я предоставил безвозмездно.