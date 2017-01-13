Двое сотрудников Microsoft подали иск к компании: они утверждают, что на работе по модерации контента им приходилось смотреть слишком много детской порнографии и видеороликов, содержащих сцены насилия, убийств и зоофилии. Из-за этого у модераторов развилось посттравматическое стрессовое расстройство, начались панические атаки и депрессия. Сотрудники Microsoft считают, что компания почти ничего не сделала для психологической реабилитации команды онлайн-безопасности. Профессия интернет-модератора относительно новая, поэтому сложившейся практики защиты сотрудников от того, с чем им приходится сталкиваться по работе, нет даже в США. «Медуза» рассказывает об этой истории.

Сотрудников Microsoft, которые подали иск к компании, зовут Хенри Соло и Грег Блауерт. В суд они обратились еще 30 декабря, но активно пресса о них начала писать только в середине января.

И Соло, и Блауерт работали в команде по онлайн-безопасности Microsoft (online safety team). В их задачи входил просмотр подозрительного контента — надо было определить, нарушает та или иная фотография или видео правила Microsoft и законодательство, и если да, блокировать его, а в некоторых случаях — сообщить в полицию.

Понятно, что это был за контент — насилие, детская порнография, зоофилия. Просмотр такого рода фотографий и роликов привел к тому, что у Соло и Блауерта пошатнулось психическое здоровье: у сотрудников Microsoft начались панические атаки, им снились кошмары. Несмотря на то, что их уже перевели на другую работу, они все еще ощущают посттравматическое стрессовое расстройство.

Соло и Блауерт (и их адвокаты) сформулировали несколько претензий к Microsoft. Во-первых, их не предупредили, что работа будет настолько сложной психологически, а для перевода на другую должность следовало сначала полтора года поработать модератором. Во-вторых, им не оказывалась психологическая помощь, а когда они говорили, что больше не могут смотреть на сцены насилия, начальство предлагало им погулять, пойти на перекур или поиграть в видеоигры. В-третьих, они хотели бы, чтобы команда по онлайн-безопасности обладала тем же уровнем защиты от стресса, что и отделение Microsoft по цифровым преступлениям (digital crimes unit), чей бюджет гораздо больше.

Microsoft не согласна с претензиями. Компания отмечает, что модераторы пользуются новейшими техническими разработками, которые размывают изображение. Более того, изображение делают черно-белым, отделяют аудиоряд от видео. Сцены насилия можно посмотреть только в маленьком разрешении, они не растягиваются на полный экран. Сотрудникам запрещено просматривать такой контент вне офиса и специально отведенных для этого мест. Для всех работников Microsoft работает программа оздоровления, в которую входят встречи с психотерапевтом для борьбы с притуплением чувства сострадания.

Как обращает внимание «Би-би-си», технологические компании находятся под растущим давлением со стороны общества: многие требуют от них удалять сомнительный контент оперативнее, чем раньше. «Би-би-си» отмечает, что несколько корпораций пытаются сделать борьбу с незаконным фото и видео более технологичной — в частности, разрабатывают программу, которая позволила бы им делиться с конкурентами удаленными материалами.