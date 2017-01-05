Год разоблачения сенсаций Главные открытия и достижения археологов в 2016 году

В 2016 году было много не только археологических новостей об интересных находках, но и историй, разоблачающих сенсационные открытия прежних лет. Выяснилось, что многие сенсации 2015 года оказались мыльным пузырем. По просьбе «Медузы» журналистка Юлия Штутина рассказывает о главных археологических новостях 2016 года — о новых открытиях и о разоблачениях предыдущих.

Три «з»

Авторы, пишущие об археологии, признают, что широкую публику неизменно притягивают три «з»: загадочное, золотое и знаменитое. К сожалению, три «з» вместе нечасто встречаются. Правду сказать, и одно «з» в археологии — редкость, но все равно убеждает читателя кликнуть на заголовок. В результате самыми популярными новостями становятся не столько важные для науки события, сколько интригующие. Разумеется, максимальную популярность приобретают те сообщения, которые рассказывают о возможности прорыва, открытия. Они же, как правило (но есть исключения!), и оказываются мыльными пузырями.

В 2016 году «з»-новостей — сенсаций, связанными со знаменитостями, золотом и загадками в любой их комбинации — было много. Например, самый захватывающий сюжет 2015 года — поиск тайной комнаты Нефертити в гробнице Тутанхамона — к маю 2016-го полностью сдулся: данные сканирования стен недоступны для независимых экспертов, министра культуры Египта, стоявшего во главе этого PR-компании проекта, сместили, а Николас Ривс, автор смелой гипотезы, отказывается говорить с журналистами. В этой истории присутствовали сразу два «з»: загадочная и знаменитая красавица-царица, а если бы гипотеза оказалась верна, то и золота, наверняка, было хоть отбавляй (как это произошло в 1922 году с собственно гробницей Тутанхамона: главной и недосягаемой три-«з»-историей всех времен).

В 2016 году с помпой началась и бесшумно закончилась история о канадском школьнике, который нашел на спутниковом снимке затерянный город майя. Здесь был всего один «з»-фактор: загадочность, но и его хватило на огромный медиафейерверк. В результате правдивые новости с мест прозвучали комично: один из таинственных объектов, обнаруженных подростком, — это поле марихуаны, а второй — осушенное болото.

Летом 2015 года обсуждалась новость о якобы найденном в секретном туннеле недалеко от Вроцлава нацистском поезде с золотом рейха (два «з» —золото и загадка). СМИ с удовольствием цитировали заместителя министра культуры Польши, который был «на 99 процентов уверен в существовании состава». Через год, в конце августа 2016 года, выяснилось, что раскопки стоимостью 140 тысяч злотых (больше 2 миллионов рублей) не привели ни к чему: не нашли не то что поезд, но даже туннель оказался фикцией.

Неплохо разошлась в интернете и новость об обнаружении могилы Аристотеля (минимум одно «з» — знаменитость, но можно и загадку подтянуть). Внимательные читатели наверняка не пропустили цитату из представлявшего сенсацию археолога Костаса Сисманидиса: «У меня нет веских доказательств, но по некоторым признакам я почти в этом уверен». Напоминает приведенную выше реплику польского чиновника, не правда ли? Адриан Мальдонадо (Adrián Maldonado), археолог из университета Глазго, подсчитал, что в популярном британском таблоиде The Daily Mail сообщающей о сенсации, новостью о гробнице Аристотеля поделились 6000 человек, а о том, что шумиха оказалась пшиком — только 53.

В 2016 году вновь заговорили о последней главе в жизни легендарной американской летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала без вести над Тихим океаном в 1937 году, совершая кругосветный перелет. Это — классическая нераскрытая тайна, связанная со знаменитостью (т.е. два «з»), вокруг этой истории стоит ровный гул с самого дня исчезновения Эрхарт. Существуют две главные версии произошедшего. Первая: самолет не долетел до острова Хауленд и затонул где-то поблизости от него; вторая: Эрхарт дотянула машину до атолла Никумароро (принадлежит государству Кирибати) и прожила на этом необитаемом рифе еще несколько недель, если не месяцев.

Амалия Эрхарт перед вылетом в кругосветное путешествие, май 1937 года Фото: Albert Bresnik / The Paragon Agency / AP / Scanpix / LETA

Рик Гиллеспи, автор второй версии, трижды проводил раскопки на Никумароро, но не сумел убедить научную общественность своими находками: ни следами кострищ, ни женской туфлей, ни баночкой крема от веснушек — такого же, каким пользовалась Эрхарт. В этот раз Гиллеспи призвал на помощь антропологов, которые критически переосмыслили отчет о скелете, найденном в 1940 году на атолле. Тогда медики пришли к выводу, что останки принадлежали мужчине, но коллеги Гиллеспи теперь полагают, что кости могли быть и женскими: Эрхарт была высокого роста, с необычно длинными предплечьями. Противники Гиллеспи вновь раскритиковали его теорию — и небезосновательно. Но в сознании обывателей Амелия Эрхарт уже давно не просто пионер авиации, а легенда, — а у легенды не может быть заурядного финала.

Можно долго и зло шутить над «з»-новостями, но стоит принять во внимание, что читателями (и журналистами) движет не только любовь к сенсациям. Археологические новости любят еще за то, что они, может быть, рассказывают хорошую, интересную историю, отвечают на давно поставленные вопросы и даже закрывают гештальты.

Открытия

В 2016 году было и немало других интересных открытий — правда, довольно компактных и почти без «з»-факторов.

Завершились начатые в 2015 году работы в Московском кремле. Это первые полноценные археологические раскопки на вершине Кремлевского холма. Выявлены следы городской застройки XII—XIII веков и остатки снесенных в 1930-х годах стен Чудова монастыря. Самая занятная находка — литейная формочка с процарапанными на ней буквами, из которых читаются только четыре: РИЯН. В целом надпись признана нечитаемой, зато самой древней на территории столицы (конец XII — начало XIII века).

У побережья Болгарии найдено более 40 затонувших кораблей — византийских и османских. Участникам проекта Black Sea Maritime Archaeology Project удалось сделать очень красивые фотографии судов, лежащих в сероводородной зоне. Отсутствие кислорода на глубинах ниже 150 метров обеспечило отличную сохранность кораблям, и исследователи смогли впервые увидеть несколько типов кораблей, ранее известных только по описаниям.

Израильские ныряльщики обнаружили на морском дне возле Кесарии римский корабль, затонувший в IV веке нашей эры. Корабль вез бронзовые скульптуры и груз монет. Сохранность предметов — отличная. Удивительно, но годом раньше почти там же нашли затонувший корабль — с грузом золотых монет.

В Греции на горе Ликаон, что в древней области Аркадия, археологи, возможно, нашли реликт Темных веков древнегреческой истории: следы человеческого жертвоприношения. Греки классической эпохи с ужасом и отвращением писали об этих пережитках, но память о них сохранили и передали по наследству римлянам как страшную сказку. Правы ли в своей интерпретации современные исследователи, пока непонятно, но находка на самом деле интригующая.

В Турции нашли статуэтку очень толстой женщины. Ее возраст — 8000 лет. Если бы такую фигурку обнаружили в любом другом месте, то ее непременно бы назвали богиней плодородия, неолитической Венерой и так далее. Но статуэтку выкопали в Чатал-Хююке, уникальном древнем поселении; его раскопками руководит англичанин Иэн Ходдер — один из крупнейших теоретиков археологии и человек, который уже лет тридцать заставляет пересматривать самые базовые представления о древних людях. Так вот Ходдер считает, что никакая это не богиня, а почитаемая общиной женщина, обладательница высокого социального статуса.

Историю оспы если не перепишут, то расширят и дополнят после исследования мумии ребенка, скончавшегося от этой страшной болезни в XVII веке и похороненного в церкви Святого Духа в Вильнюсе. Исследователи выделили ДНК вируса, воссоздали его геном и сравнили его с геномами других разновидностей оспы. Оказалось, что оспа — вовсе не такая древняя болезнь, как считалось раньше. Судя по всему, единый предок всех ее разновидностей (их больше 40) появился только в конце XVI — начале XVII века, а не несколько тысяч лет назад.

Самая курьезная находка года была сделана в штате Нью-Йорк, где строители обнаружили подлинное надгробие римского сборщика налогов, умершего в 54 году нашей эры. Оказывается, красивую мраморную плиту в конце XIX века купила в Риме вдова нефтяного магната Джозайи Мейси. Надгробие хранилось в особняке Мейси, сгоревшем в 1970-х годах. Разбиравшие руины рабочие не придали значения плите и закопали ее вместе с прочим строительным мусором.

Найденные в мае 2016 года рядом с Кесарией бронзовые бюсты богов Диониса и Селены. Их возраст — около 1600 лет Фото: Nir Alon / Zuma Press / Vida Press

«Закрытия»

Одна из самых знаменитых, по-настоящему хрестоматийных подделок в истории археологии — Пилтдаунский человек. В 1912–1915 годах группа энтузиастов во главе с геологом-любителем по имени Чарльз Доусон обнаружила на юге Англии фрагменты черепа чрезвычайно древнего человека — предсказанного Чарльзом Дарвином недостающего звена между обезьянами и Homo sapiens. Все было непрозрачно в истории этого открытия, но публика и большинство ученых с радостью восприняли идею о Британских островах как родине древнейшего европейца Eanthropus dawsonii. Ведь таким образом Англия утерла нос Германии, с 1907 года первенствовавшей в этом замысловатом состязании благодаря найденной туи челюсти H. heidelbergensis.

Пилтдаунский человек попал во все учебники археологии и антропологии, где и красовался до 1953 года, когда подделку разоблачили. Оказалось, что часть костей принадлежали молодой самке орангутана, а часть была позаимствована у непримечательного европейца, жившего в Средние века. И тут началось самое интересное: ученые стали спорить, кто же стоял за подделкой. В фальсификации пытались обвинить знаменитостей: писателя Артура Конан Дойля и теолога Пьера Тейяра де Шардена. Но главным подозреваемым оставался все же Чарльз Доусон, умерший в 1916 году. И только в конце 2016 года его авторство в создании Пилтдаунского человека удалось доказать окончательно. Примечательно, что исследователям пришлось задействовать обширный арсенал новейших технологий, включая спектроскопию и анализ ДНК, не столько для того, чтобы убедительно разоблачить довольно грубую подделку, сколько чтобы выявить единое авторство фальсификации. Так, наконец, завершилась очень известная глава в истории науки.

На раскопках, где якобы был обнаружен Пилтдаунский человек. Слева — Чарльз Доусон, 1913 год Фото: Natural History Museum

Еще одно важное и нетипичное для археологии событие произошло в 2016 году в США: там после многолетнего спора ученые согласились вывести из музейного обихода останки Кенневикского человека, жившего на территории современного штата Вашингтон 9000 лет назад. Скелет этого древнего охотника обнаружили в 1996 году, и почти сразу он стал предметом споров между индейцами и археологами. Первые просили выдать им останки для погребения, вторые хотели по возможности полно его исследовать. После того, как анализ ДНК указал на индейское происхождение человека, ученые согласились передать кости индейцам. Предстоящее в 2017 году погребение Кенневикского человека немного реабилитирует исследователей, забывших о хорошем отношении к людям.

В завершение хотелось бы напомнить о самых ярких археологических фотографиях 2016 года. Во-первых, это симпатичнейший слоненок на изразце XVII века, найденный в Новом Иерусалиме. Этот достойный зверь украсил и без того превосходный и, что отрадно, пополняемый бестиарий. Во-вторых, в Израиле нашли «мыслителя» — изображение чрезвычайно задумчивого человечка в шляпе. Фигурка органично вырастает из горлышка глиняного сосуда. Аналогов у находки нет, но выражение лица «мыслителя» узнаваемо и от этого еще более ценно. И заметьте — ни золота, ни знаменитостей, разве что немного загадочно: кто он и что все это значит.