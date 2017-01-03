Как рано вставать, ходить в музей и готовить без рецептов 7 книг, которые помогут вам чему-нибудь научиться за январские каникулы

Литературный критик Галина Юзефович по просьбе «Медузы» составила список из 7 полезных книг, которые обязательно вам помогут научиться чему-то новому. Например, тому, как правильно ходить в музей, рано вставать, учить языки или готовить без рецептов.

Джефф Сандер. Доброе утро каждый день: Как рано вставать и все успевать. М.: Альпина Паблишер, 2017. Перевод Т. Мамедовой

Автор: Бизнес-коуч и тренер личностного роста, убежденный, что единственный надежный способ достичь успеха — это как можно меньше времени проводить в пресловутой «зоне комфорта».

Миссия: Перековать всех сов в жаворонков. Автор убежден, что утро — самое продуктивное время для любой деятельности, от подготовки к марафону до сочинения стихов, и единственный момент в сутках, когда можно составить эффективный план на день (именно план является конечной целью тотальной жаворонкизации, потому что в нем кроется главный секрет жизненного успеха по Джеффу Сандеру). Ранний подъем, по мнению автора, гарантирует более крепкий сон, избавление от лишнего веса и прочие мыслимые и немыслимые блага. Однако не следует думать, будто вставать в пять утра (именно это время представляется Сандеру оптимальным) будет легко и комфортно: нет, вам предстоит каждый день преодолевать себя и делать осознанный, выстраданный выбор в пользу раннего подъема со всеми сопутствующими ему бонусами.

Необходимый уровень подготовки: Как известно, свобода — это осознанная необходимость, поэтому если вы уже успели осознать, что без ранних подъемов вам не обойтись (например, ваши дети пошли в школу или вы вышли на работу с менее гибким графиком), но еще не сумели сжиться с этой мыслью, книга Джеффа Сандера будет вам очень кстати. Также не повредит некоторая доля толерантности к той вдохновенной манере, без которой почему-то не могут обходиться тренеры личностного роста: от кипучей жизнерадостности автора и его истинно религиозной веры в целительную силу будильника временами становится немного не по себе.

Цитата: «Ранние утренние часы — вероятно, единственное время в течение всего дня, которое можно выделить для себя. Так обстоит дело у многих людей. Время между пятью часами утра и моментом, когда поднимаются остальные члены семьи, невероятно важно. Это ваш шанс насладиться драгоценными моментами и заняться вещами, которыми позже легко пренебречь из-за разных хлопот».

Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. Пиши, сокращай. М.: Альпина Паблишер, 2016

Авторы: Создатели знаменитого «Главреда» — самого успешного в Рунете проекта, обучающего навыкам письма и редактирования.

Миссия: Научить писать хорошие тексты, редактировать плохие и, самое главное, отличать первые от вторых. Когда нужна максимальная прямота и четкость, а когда уместно добавить немного подробностей и лирики, как выстроить деловое письмо, чтобы его прочитали, и написать отклик на вакансию, чтобы не выглядеть самоуверенным зазнайкой и лжецом, но вместе с тем показать себя с наилучшей стороны — обо всем этом Ильяхов и Сарычева пишут просто и доходчиво, опираясь на собственный богатый практический опыт.

Необходимый уровень подготовки: Если вы заканчивали школу и вуз в России, скорее всего, письменная коммуникация не является вашей сильной стороной — у нас этому учат неважно. Зная об имеющейся проблеме, авторы книги милосердно исходят из самого базового, минимального уровня владения письменной речью.

Цитата: «Текст может показаться не самой важной частью нашей жизни — особенно если вы не профессиональный писатель. Но от того, как мы формулируем мысли на письме, зависит очень многое: понимают нас или нет, прислушиваются ли к нам, делают ли другие то, что нам нужно, и что они о нас думают. Мы формулируем свои мысли в письмах, объявлениях, статьях, презентациях, и везде о нас судят по тексту».

Йохан Идема. Как ходить в музей. М.: Ad Marginem, 2016. Перевод Г. Йоханссон

Автор: Известный голландский искусствовед и музейный куратор.

Миссия: Научить людей не просто выхаживать километры по музейным залам, но получать от этого процесса настоящее удовольствие. В тридцати двух компактных, емких главках Йохан Идема учит читателя правильно пользоваться музейной инфраструктурой, не допускать переутомления и болей в ногах, разбираться в пейзажах и самостоятельно, без подсказок, отличать хорошее искусство от плохого.

Необходимый уровень подготовки: Если вы уже готовы простоять три часа на морозе в очереди на Серова, но еще не способны в полной мере осознать, зачем это нужно, книга Йохана Идемы для вас. Впрочем, даже если вы считаете себя опытным и увлеченным музейным визитером, вы найдете в ней много дельных и неожиданных рекомендаций — например, остерегаться обезвоживания и пить побольше чистой воды перед посещением выставки.

Цитата: «Музейных смотрителей недооценивают, а ведь это богатый источник информации, вдохновения и просто веселых рассказов. Стоит только спросить, и многие из них начнут с упоением говорить о своем деле. Не упустите шанс. Подготовьте несколько вопросов и действуйте, когда вокруг никого. О чем бы вы ни спросили, вы наверняка обнаружите, что смотритель может дать вам как раз то, чего так часто не хватает в музее — общение и содержательный диалог об искусстве».

Луис Блумфилд. Как все работает. М.: АСТ: CORPUS, 2016. Перевод Е. Валкиной и Ю. Плискиной

Автор: Профессор Виргинского университета, специалист по атомной физике, физике конденсированного состояния и оптике, а кроме того неукротимый популяризатор науки.

Цель: Приручить физику, напрямую связать ее с объектами и понятиями окружающей нас повседневности. Как работает лифт и летает самолет, почему из крана течет вода, а велосипедист при повороте не может сохранить строго вертикальное положение — обо всем этом Блумфилд рассказывает с опорой на фундаментальные понятия физической науки, но при этом гуманным образом каждый раз начиная более или менее от печки.

Необходимый уровень подготовки: Автор и издатели позиционируют книгу как базовую и самодостаточную, пригодную в том числе для детского чтения. Это, положим, не совсем правда — кое-какие знания иметь на входе все же необходимо, однако школьной программы по физике за седьмой-восьмой класс будет достаточно. А вот что понадобится в избытке, так это готовность (и, главное, желание) следить за извилистыми не всегда очевидным ходом мысли автора.

Цитата: «Для меня всегда было загадкой, почему физика традиционно преподается как абстрактная наука — ведь она изучает вещественный мир и законы, которыми тот управляется. Может быть, физические явления кажутся не слишком интересными и не очень уместными в контексте повседневной жизни и поэтому не заслуживают внимания? Или, может быть, сама физика — слишком деликатная материя для повседневного использования? Я убежден в обратном: если лишить физику бесчисленных примеров из живого, реального мира, она не будет иметь ни основы, ни формы — словно молочный коктейль без стакана».

Като Ломб. Как я изучаю языки: Заметки полиглота. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. Перевод А. Науменко

Автор: Переводчица и лингвист-любитель, на протяжении своей долгой жизни, сумевшая в не самых оптимальных условиях социалистической Венгрии освоить шестнадцать иностранных языков, включая китайский, японский и иврит (за него Като Ломб взялась, когда ей уже перевалило за восемьдесят).

Миссия: Показать, что учить языки можно в любом возрасте, и развеять миф о якобы необходимых для этого особых способностях. Като Ломб убеждена, что грамотно сочетая самоподготовку, занятия с учителем, чтение и аудирование — и затрачивая на все это 10-12 часов в неделю, за несколько месяцев каждый человек способен освоить любой, даже самый сложный, язык на вполне приемлемом уровне. Произношение, грамматика, лексика, фразеология — Ломб пишет о том, как правильно формулировать задачи, как трезво оценивать собственные достижения и формировать реалистичные учебные планы.

Необходимый уровень подготовки: Если вы никогда не учили ни одного иностранного языка (ну, может быть, английский в школе), от книги Като Ломб толку вам будет немного. И еще одно свойство, которое не помешает читателю «Заметок полиглота», — это терпение. Ломб писала свою книгу в 70-е годы, когда максимальная сжатость и эффективность еще не считались обязательным свойством любого практического нон-фикшна, поэтому по-настоящему бесценные рекомендации и идеи тонут у нее в массиве совершенно не обязательных (хотя и по-своему симпатичных) подробностей, аналогий и личных воспоминаний.

Цитата: «Характерной чертой человеческого мышления является то, что на всякое новое явление, впечатление оно реагирует вопросами „зачем?“, „почему?“. В языках, несмотря на всю их „нелогичность“, ответ на этот вопрос дают нам именно правила. Обойти их было бы таким же смертным грехом, как в науке — наплевать на законы химии, физики, математики, биологии».

Ева Пунш. Сам себе шеф-повар: Как научиться готовить без рецептов. М: Альпина-Паблишер, 2016

Автор: Ева Пунш начинала как популярный кулинарный блогер (люди, заставшие эпоху ЖЖ, возможно, помнят «тысячника» leonardovna), а после выучилась на повара-кондитера и продолжила писать о еде уже по-новому — как профессионал.

Миссия: Подвести четкую теоретическую базу под необъяснимые на первый взгляд кулинарные практики. Автор справедливо замечает, что большинству рецептов недостает детальности, в результате чего ошибки практически неизбежны. Неправильная нарезка овощей для начинки способна погубить идеально придуманный киш, неверно выбранная температура жарки превратит сочный стейк в резину, а избыток усердия при вымешивании теста сделает кекс жестким и сухим. Задача Евы Пунш — не снабдить читателя новыми рецептами (хотя они в книге тоже есть), но научиться понимать и верно интерпретировать старые, а главное усвоить базовые принципы кулинарной науки.

Необходимый уровень подготовки: Если вы не способны сварить яйцо (или способны, но только в теории, а на практике довольствуетесь ассортиментом соседней кофейни), то, пожалуй, книга Евы Пунш покажется вам сложноватой. Однако если вы имеете некоторый опыт готовки по рецептам (неважно, семейным или найденным в интернете), после ее прочтения многие вещи предстанут перед вами в новом — куда более рациональном и логичном — свете.

Цитата: «Хватит уже бездумно готовить по рецептам, словно совершая какой-то ритуал и руководствуясь девизом: „Еще моя бабушка так делала, а зачем — не знаю, но надо!“ Тогда не стоит удивляться, что даже следуя рецепту, каждый раз получаешь иной результат. Можно сваливать ответственность на фазы Луны или на дурное самочувствие — и при этом не обращать внимания на выбор посуды и степень нагрева».

Эрик Шпикерманн. О шрифте. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. Перевод Л. Лаврухиной

Автор: Модный немецкий дизайнер, специалист по типографике и шрифтовым решениям.

Миссия: Показать, почему некоторые газеты (упаковки продуктов, интернет-сайты, письма, банковские бланки, дорожные знаки, рекламные объявления и так далее) мы безотчетно находим более привлекательными и удобными, чем другие — почти такие же. Шпикерманн убежден, что для письменной речи шрифт так же важен, как интонация для речи устной, и предлагает множество практичных методов, позволяющих наиболее эффективно «интонировать» собственные тексты при помощи шрифтов. В качестве бонуса мы узнаем, как при помощи нехитрых (или, наоборот, очень хитрых) трюков маркетологи и художники-шрифтовики манипулируют нашим выбором, желаниями и привычками.

Необходимый уровень подготовки: В общем, любой. Если вы знаете буквы и имеете привычку читать книги и газеты, пользоваться интернетом или хотя бы изредка выходить из дома, книга Эрика Шпикерманна подарит вам массу полезной информации. А еще она очень красивая и ее приятно держать в руках.

Цитата: «Едва ли кто-то танцует, бегает, забирается на гору и ходит на работу в одной и той же обуви. Хотя форма стопы неизменна, для достижения перечисленных выше и многих других целей ей нужна разная поддержка, защита и помощь. То же касается шрифта. Порой на буквы возлагается большая ответственность за донесение до читателя конкретных цифр и фактов, порой необходимо принарядить слова, чтобы они выглядели приятнее, удобнее и, если хотите, красивее».