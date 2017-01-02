Путеводитель по российским фильмам 2016 года 20 самых заметных лент Года кино

2016-й, Год российского кино, оказался полезным как минимум с точки зрения привлечения аудитории к тому самому российскому кино. Одни вызывали ожесточенные дискуссии, у других сложилась интересная фестивальная судьба, третьи были просто хорошими. Кинокритик Егор Москвитин выбрал 20 заметных игровых фильмов, вышедших в 2016-м, которые лучше всего рассказывают о положении дел в российском кинематографе. Картины перечислены в алфавитном порядке, и далеко не все из них рекомендуется смотреть тем, кто не готов делать скидки «отечественному производителю».

«Викинг»

режиссер Андрей Кравчук

Викинг — Трейлер #2 (2016) iVideos

История крещения Руси и «Повесть временных лет» по версии продюсера Эрнста с Данилой Козловским в роли князя Владимира. Двухчасовой фильм время от времени кажется рождественским спецвыпуском «Игры престолов»: интриги сложны, герои смертны, битвы страшны, мотивации героев правдоподобны. Избалованного взрослого зрителя, возможно, все это не тронет, но нынешнее поколение детей может смотреть «Викинга» (конечно, версию 12+) точно так же, как предыдущие — «Гладиатора», «Храброе сердце» и «Викингов» 1958 года.

«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»

режиссеры Максим Волков, Андрей Галат

Волки и овцы: бееезумное превращение (2016) трейлер Следующий Фильм

В пятерке самых кассовых мировых премьер 2016 года — комикс про неуловимых мстителей и четыре мультфильма: «В поисках Дори», «Зверополис», «Книга джунглей» и «Тайная жизнь домашних животных». Если наше кино не хочет жить в гетто, оно должно преуспевать в этих жанрах. На комикс «Защитники» надежд нет, но вот наши мультфильмы в последние годы на высоте — иные не отличить от диснеевских, а телевизионная «Маша и медведь» и вовсе захватила мир. «Волки и овцы» в этом смысле кино очень важное: по нему можно оценивать, насколько мы отстаем от того, что делают американцы. Технически уже незначительно, но есть две проблемы: нам не хватает музыкального слуха и умения говорить со взрослыми и детьми одновременно.

«Дама Пик»

режиссер Павел Лунгин

Дама Пик — Трейлер (2016) Официальные Трейлеры

Новый фильм Павла Лунгина — настоящая опера и уникальный случай, когда русский фильм можно ругать и любить за все то же, за что ругают «Черного лебедя» и «Неонового демона» — красоту и фальшь, смелость и претенциозность, а еще мистицизм, которым удобно латаются нестыковки сюжета. Ругать легче, но не хочется — ведь примой в этом театральном ужастике выступает Ксения Раппопорт.

«Дуэлянт»

режиссер Алексей Мизгирев

Дуэлянт — Трейлер (2016) Официальные Трейлеры

Провал «Дуэлянта» в прокате в 2016 году вызвал наибольшее сочувствие, поскольку каждый эксперимент этого фильм очень важен. Взять мастера авторского кино с характерной, очень тяжелой манерой, и доверить ему большой бюджет — важно. Взять продюсера с опытом работы в Америке и доверить ему глобализацию русского кинематографа — еще важнее. «Дуэлянт» создал пусть угрюмую и недовинченную, но очень выразительную киновселенную, которая сочетает в себе русскую литературную традицию (фатализм), американский комикс (логика) и европейскую живопись (эстетика). Несмотря на неслыханную рекламу, зритель, кажется, это усилие не оценил, однако отрицательный результат эксперимента — тоже научный результат. Такое кино не просто должно случаться — оно должно уметь себя объяснять.

«Землетрясение»

режиссер Сарик Андреасян (Россия, Армения)

Землетрясение — Трейлер (2016) Официальные Трейлеры

Хроника последней природной катастрофы СССР — землетрясения в Армении, унесшего десятки тысяч жизней. Фильм очень компетентен во всем, что касается технического исполнения, и в нем достаточно ловко переплетаются сюжетные линии дюжины героев. Но совершенно невозможно не заметить его надрывную сентиментальность, которую при этом сложно критиковать. Во-первых, в фильмах-катастрофах о реальных событиях так заведено — и даже Оливер Стоун в свое время не смог ничего изменить. Во-вторых, «Землетрясение» — фильм все же скорее армянский, чем российский (его даже пытались безуспешно выдвинуть на «Оскар»), и это тот случай, когда у авторов было моральное право снять именно такое кино о трагедии своего народа.

«Зоология»

режиссер Иван И. Твердовский (Россия, Германия, Франция)

Зоология (2016) Тизер-трейлер HD Kinoafisha.info — Смотри трейлеры первым!

Авторское кино, которое непросто смотреть, но о котором важно знать. В год, когда все хвалили маниакальный перфекционизм канадца Ксавье Долана (и так сильно скучали по перфекционисту Уэсу Андерсону, что приняли его рекламный ролик для H& M за фильм года), в России тоже заявил о себе молодой режиссер с комплексом отличника — Иван Твердовский. Следить за его эволюцией от картины к картине, фантастической работоспособностью и первым признанием за рубежом («Зоологию» тепло встретили на нескольких международных фестивалях, в том числе в Торонто) необычайно приятно.

«Колыбель»

режиссер Артур Сухонин

Трейлер фильма Колыбель / The Cradle (Артур Сухонин) Международный Студенческий Фестиваль ВГИК

Короткая (25 минут) и пронзительная история о том, почему люди стремятся в космос, снятая выпускниками ВГИКа на борту настоящих космических кораблей корпорации «Энергия» и на тренажерах Звездного городка. Ничего фантастического в ленте не происходит, а игра актеров напоминает о докудрамах (истории реальных людей, воспроизведенные в игровом кино). Но лаконичность фильму на руку: космонавтов представляешь именно такими. В России ленту, как водится, не заметили, а вот в Америке оценили: в декабре она победила в номинации «лучший игровой фильм дольше 10 минут» на фестивале научного кино RAW Science. Из больших картин этот фестиваль в разные годы отмечал «Прибытие», «Марсианина» и «Интерстеллар».

«Коробка»

режиссер Эдуард Бордуков

Фильм «Коробка» — Трейлер 1 StarPro

Единственный в этом году наш пацанский фильм: энергичная история о подростках, которая ничего в их существовании не драматизирует и не стремится оправдать жлобство (привет сериалам телеканала «ТНТ»), но и не покрывает живую плоть глянцевым блеском. Просто честное уличное рубилово: две группы молодых людей с многонациональным набором имен не на жизнь, а на смерть сражаются за дворовое футбольное поле. Никакой особой подоплеки в происходящем при этом нет — просто азарт игры, ловко переданный оператором и монтажером. Рекомендуется для просмотра футбольной сборной России.

«Ледокол»

режиссер Николай Хомерики

«ЛЕДОКОЛ». Новый трейлер Кинокомпания «ПРОФИТ»

Где-то во льдах из-за рискованного поступка капитана гибнет русский ледокол. На вертолете к нему летит новый начальник, чтобы все исправить. Как и «Территория», это очень сильный фильм о мужском братстве, коллективной ответственности и приоритете человеческой этики над бумажными инструкциями. Но как и «Территория», фильм Николая Хомерики совершенно не беспокоится о том, чтобы удерживать внимание аудитории, которая ходит в кино не только ради интеллектуальных усилий, но и чтобы услышать красивый рассказ.

«Милый Ханс, дорогой Петр»

режиссер Александр Миндадзе (Россия, Великобритания, Германия)

Милый Ханс, дорогой Петр — Трейлер (2015) Русские Трейлеры HD / Russian Trailers in HD

﻿Премьера фильма состоялась еще в 2015 году, но в ограниченный прокат картина вышла лишь весной 2016-го. Впрочем, эта история сперва вынужденной, но затем искренней дружбы русского и немецкого инженеров накануне войны не утратит актуальности еще долгие годы. Например, в прошлом году на очень похожую тему — но на совершенно другом киноязыке — высказался в своем «Франце» француз Франсуа Озон. Так что фильм Александра Миндадзе — наш вклад в дело европейского гуманизма, как бы громко это ни звучало.

«Охрана»

режиссер Александр Прошкин

Русский фильм Охрана 2016 ваня звирич

Сценарист Юрий Арабов и режиссер Александр Прошкин — не те люди, фильмы которых рискнешь посоветовать друзьям, спрашивающим: «Как там поживает наше кино?» Однако и не те, кого можно игнорировать, если вы желаете в этом кино действительно разбираться. Тандем занимает удивительную позицию — они и не почвенники, и не либералы, и не консерваторы, и не часть тусовки. Их независимость — как от центров финансирования, так и от медийных лиц (да и от зрителя, увы, тоже) — позволяет снимать очень честное и вдумчивое кино. В данном случае — о русской девушке, которая работает охранницей, заботится об отчиме-инвалиде и мечтает забеременеть.

«Петербург: только по любви»

киноальманах, режиссеры Аксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова, Наталья Кудряшова, Анна Пармас, Авдотья Смирнова, Рената Литвинова

«Петербург. Только по любви». Официальный трейлер kinoprovzglyad

Открытка из Санкт-Петербурга для тех, кто забыл, что все надежды в российском кино с недавних пор принято возлагать на женщин-режиссеров. Их здесь целых семь, и каждая рассказывает свою короткую историю с неповторимой интонацией. О чем еще мечтать влюбчивым зрителям, неясно. Впрочем, нужно констатировать, что стройной полифонии, как в иных западных фестивальных киноальманахах, тут нет.

«Рай»

режиссер Андрей Кончаловский (Россия, Германия)

трейлер фильма РАЙ ASKonchalovsky

Режиссер Андрей Кончаловскский внезапно снял собственный «Список Шиндлера» — сокрушительное черно-белое кино о концлагере, которое местами еще и соперничает (правда, без шансов на успех) с «Ночным портье» Лилианы Кавани. Результат — Серебряный лев за лучшую режиссерскую работу в Венеции и шорт-лист «Оскара», омраченный недопуском на «Золотой глобус».

«Статус: Свободен»

режиссер Павел Руминов

Статус: свободен — Трейлер (2016) Официальные Трейлеры

В российском кино в этом десятилетии так и не вышло ни одной культовой комедии, которая бы создала новые ролевые модели и поделилась с нами волей к жизни. В нулевые с этой задачей не без блеска справлялись три работы Евгения Цыганова — «Займемся любовью», «Прогулка», «Питер-ФМ». Сейчас надежда только на Данилу Козловского, но спродюсированная и сыгранная им романтическая комедия «Статус: Свободен» не способна спровоцировать зрителя на какие-либо душевные порывы. Симпатично, весело, да и только. Но время еще есть.

«Тряпичный союз»

режиссер Михаил Местецкий

Тряпичный союз — Трейлер (2015) Русские Трейлеры HD / Russian Trailers in HD

«Республика ШКИД», «Общество мертвых поэтов», «Клуб „Завтрак“» — чем больше на свете историй о тайных организациях детей и подростков, тем лучше. Ведь игра в строительство собственного общества — это верная предпосылка к тому, чтобы сделать чуть лучше общество настоящее, когда вырастешь. Даже если ваш орден называется «Тряпичным союзом» и все, чем вы занимаетесь — это пьяные чудачества на даче. Очень славная комедия, лишь немного уступающая «Хорошему мальчику» из-за проблем с ритмом.

«Ученик»

режиссер Кирилл Серебренников

Ученик — Трейлер (2016) Официальные Трейлеры

История русского школьника, который чересчур буквально стал воспринимать все, что написано в священных книгах, — и через это вступил в неразрешимые противоречия с окружающей жизнью. Картина Серебренникова шла в программе «Особый взгляд» на Каннском фестивале. Фильм, в первую очередь, важен как заявление — причем оно вовсе не о религии, а об опасности всеобщего лицемерия и частного фанатизма.

«Хардкор»

режиссер Илья Найшуллер

Хардкор — Русский трейлер (2016) iVideos

Растянутый до масштабов полного метра деморолик нового киноязыка — бескомпромиссной стрелялки от первого лица с самым дикими в 2016-м кинотрюками. Безусловно талантливый режиссер Илья Найшуллер в конце года этим же методом снял клип для певца Weeknd. Смотреть фильм непросто: может закружиться голова. Но как им не гордиться — непонятно.

«Хороший мальчик»

режиссер Оксана Карас

Хороший мальчик (2016) Трейлер HD Kinoafisha.info — Смотри трейлеры первым!

Гран-при «Кинотавра» в этом году получил кто надо — картина с хорошим зрительским потенциалом (не прокатным), трогательным юмором, любимыми, но не вышедшими в тираж актерами и сюжетом, который будет актуален и через десять лет. Последнее — очень важно, потому что «Хорошему мальчику» хочется пожелать той же судьбы, что у голливудских «Клуб „Завтрак“», «Джуно», «Проделки в колледже», да даже «Американского пирога» — стать классическим кинороманом взросления, к которому подростки смогут обращаться в любой удобный и важный для них момент.

«Экипаж»

режиссер Николай Лебедев

Экипаж — Официальный трейлер (HD) Central Partnership

Главный российский блокбастер года, который запомнится не только рекламной поддержкой «Аэрофлота» (блестящая идея — рекламировать фильм-авиакатастрофу непосредственно в самолетах!), но и успешным прокатом в Китае, где фильм на пару с российской фэнтези-мелодрамой «Он-дракон» сумел заработать больше 10 миллионов долларов. Чему учит эта история? Тому, что ни на ком нельзя ставить крест: если бы после «Волкодава» режиссеру Николаю Лебедеву вдруг перестали давать деньги, не было бы ни «Легенды № 17», ни «Экипажа».

«28 панфиловцев»

режиссеры Андрея Шальопы и Кима Дружинина

28 Панфиловцев [HD 4K] | трейлер #1 | 2015 28 Панфиловцев

Экранизация исторического мифа о 28 панфиловцах, сыгравшая в медийном пространстве роль, предназначенную «Ученику». Все думали, что общественную дискуссию об актуальной российской повестке запустит Кирилл Серебренников, но настоящий нарыв вскрылся благодаря военному фильму, в финансировании которого участвовали тысячи людей со всей страны, а авторами выступили пусть и подкованные, но все-таки энтузиасты. Одни не смогли простить «28 панфиловцам» сам факт экранизации этой истории, другие в очередной раз поняли, что не имеют своего представительства в адекватных СМИ (с неадекватными все в порядке).

Реальная же проблема в том, что фильм при этом почти никто не посмотрел, поэтому участники споров просто не знают, что: 1) авторы прямо внутри сценария объясняют, что советских бойцов на том участке было больше, чем 28; 2) казенного патриотизма и ложного пафоса в нем, вообще говоря, нет; 3) рассматривать ленту было бы правильнее в контексте мировой героики, где есть и «300 спартанцев», и «Семь самураев», и «Великолепная семерка»; 4) если сравнить военную картину со стоившим в 45 раз больше «По соображениям совести» Мэла Гибсона, понимаешь, что и снято в целом вполне достойно.