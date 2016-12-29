В Дагестане откроют детдом для детей убитых боевиков и силовиков. Зачем?

В 2017 году в Дагестане планируют открыть первый в России специализированный интернат — в нем вместе будут жить и учиться дети убитых боевиков и погибших сотрудников правоохранительных органов. Учебное заведение откроется при участии руководства республики и муфтията Дагестана. О том, что в республике появится новый интернат, стало известно еще летом, но широкое обсуждение того, насколько правильно объединять детей боевиков и силовиков, началось только в декабре. «Медуза» узнала, зачем понадобилось открывать необычный детский дом и к чему это может привести.

Интернат займет здание бывшей мусульманской духовной школы «медресе имени шейха Абу-Усама» в селе Новосаситли Хасавюртовского района республики. Она была закрыта в августе 2013-го — формально из-за отсутствия лицензии на осуществление образовательной деятельности. На самом деле, говорит «Медузе» журналист издания «Кавказ. Реалии» Рамазан Абакаров, там с 2012 года обучались дети салафитов (салафиты исповедуют ультраконсервативный ислам, «Медуза» уже рассказывала о том, как их преследуют). «Кавказ. Реалии» уточняет, что здание школы «было построено при активном участии проповедника Абу Умара, который в настоящий момент разыскивается по обвинению в содействии терроризму».

По словам Расула Гаджиева — заместителя председателя Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан (он курирует проект создания интерната), в последнее время здание школы находилось в ведении муфтията Республики Дагестан. «Сейчас завершается процесс передачи здания в собственность государства, после чего интернат и начнет работу», — рассказал «Медузе» Гаджиев.

В Дагестане ежегодно убивают больше ста участников незаконных вооруженных формирований. В 2014 году были убиты около 150 человек, в 2015-м силовики отчитались о ста убитых. По данным республиканской прокуратуры, только в 2016 году здесь погибли 19 полицейских.

По словам Гаджиева, интернат задумывался именно как место, где могут обучаться вместе дети убитых боевиков и сотрудников спецслужб. «Это делается для того, чтобы с малых лет они воспитывались вместе, тогда и во взрослом возрасте никаких обид друг к другу у них не останется», — сказал Гаджиев.

Чиновник уточняет, что создание интерната является «одной из форм профилактики экстремизма и терроризма». «Практика показывает, что дети убитых боевиков больше других рискуют попасть под влияние экстремистской идеологии», — добавляет Гаджиев.

По информации «Российской газеты», в Дагестане у детей из семей боевиков возникают сложности с тем, чтобы записаться в детский сад и школу, именно поэтому создание специализированного интерната существенно упростит им жизнь. Впрочем, Расул Гаджиев с этим не согласен: «Это наши дети, дети наших братьев и сестер. Никого в Дагестане мы не отделяем».

Планируется, что в программу интерната войдут стандартные общеобразовательные предметы, но главный упор будет сделан на воспитательный процесс. По словам Гаджиева, в создании специальной программы будут принимать участие и психологи: «Не знаю, будут ли детям напоминать о том, кем были их родители, знаю, что их точно будут готовить к реальной жизни», — сказал чиновник. Что касается религиозного воспитания, то, по словам Гаджиева, оно будет реализовываться в рамках общей программы — и участвовать в нем будут как представители муфтията, так и «представители православной епархии и других конфессий».

«Принимать туда будут и полных сирот, и тех детей, у кого осталась одна мать, но только на добровольной основе», — уточнил Гаджиев.

В муфтияте республики «Медузе» сказали, что пока не знают, как именно будут участвовать в жизни интерната, но готовы оказать содействие в «духовно-нравственном воспитании этих детей».

Пресс-секретарь религиозной организации Адиль Ибрагимов также рассказал, что представители муфтията активно работают с родственниками детей, чьи родители погибли: «Мы пристыжаем их, если они не хотят воспитывать этих детей, и в последние годы эта работа идет успешно. Детей-сирот, которых сдают в детдома, стало меньше». На вопрос «Медузы», зачем тогда создавать еще один интернат, Ибрагимов ответить затруднился.

У идеи есть и противники. Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов назвал создание специализированного интерната «странным и абсолютно ненормальным». Орлов так комментирует идею воспитывать детей убитых милиционеров с детьми убитых боевиков вместе: «И те и другие перенесли психологическую травму, нельзя без конца воспроизводить им эту травму. По-моему, это очень негуманно. <…> В детских домах социализироваться и адаптироваться должны одинаково любые осиротевшие, потерявшие родителей, лишившиеся родственников дети».

«Миной замедленного действия» назвал создание специализированного интерната советник главы Республики Дагестан Камиль Ланда. Он рассказал «Медузе», что о создании такого заведения сам узнал от журналистов. «Нельзя отделять детей боевиков от всех остальных — это будет способствовать отчуждению людей друг от друга», — говорит он. По словам Ланды, если этот интернат будет получать большое финансирование, это даст повод говорить о том, что дети боевиков живут лучше, чем обычные сироты; если же финансирование будет на среднем уровне — критиковать будут то, что они живут в ужасных условиях.

Советник главы Дагестана рассказал «Медузе», что подобный эксперимент уже проводили в Ингушетии: там, по его словам, в 2015 году был организован летний лагерь, в котором на протяжении трех месяцев отдыхали дети убитых боевиков и силовиков. «За неделю до конца смены их собрали вместе и сказали им, кто чей ребенок, чтобы посмотреть, проявится ли у них агрессия по отношению друг к другу. Но тот опыт был положительным, никто не изменил своего отношения», — рассуждает Ланда.