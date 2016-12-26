Студенты ГИТИСа протестуют против ректора. Почему?

21 декабря стало известно , что выбранный в ноябре 2016 года ректор «Российского института театрального искусства — ГИТИС» Григорий Заславский собирается объединить продюсерский и театроведческий факультеты. Руководство театроведческого факультета, многие преподаватели и студенты ГИТИСа не были поставлены об этом в известность; когда они узнали о планируемой реформе, то высказались против объединения. Учащиеся и преподаватели направили Заславскому открытое письмо , а студенты-театроведы устроили во дворе вуза митинг-перформанс. После этого Заславский согласился повторно созвать ученый совет и еще раз обсудить слияние факультетов. «Медуза» рассказывает, зачем ректор решил объединить театроведов с продюсерами и почему это многим не нравится.

20 декабря прошло заседание ученого совета ГИТИСа, на котором было принято решение об объединении двух из восьми факультетов вуза: продюсерского и театроведческого. Вопрос вынес на обсуждение ректор Григорий Заславский — присутствующие на заседании члены совета проголосовали «за». Те, кто отсутствовал на совете — например, руководство театроведческого факультета, в том числе декан Наталья Пивоварова (она находится на больничном после аварии), и студенты театрального института — узнали о реорганизации только на следующий день, 21 декабря.

Комментируя ТАССу свое решение объединить факультеты, ректор Заславский (он возглавил вуз в ноябре 2016 года) объяснил, что сегодня большинство фестивалей курируются театральными критиками — а это значит, что им может пригодиться знание продюсерского дела. «Медузе» Григорий Заславский заявил, что таким образом он хочет вывести российское театроведение из кризиса: «Кризис был признан всеми, я его пытаюсь решить таким способом, может быть, очень резким, хотя он очень деликатный». Ректор также сообщил, что у объединенных факультетов будет один декан. «Это не слияние, не поглощение, не какая-то реформа. Люди как учились, так и будут учиться, просто некоторые программы мы скорректируем», — пояснил Заславский.

Декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова призвала коллег и студентов публично «протестовать против инициативы ректора и решения ученого совета». Она рассказала «Медузе», что «фундаментальный вопрос о реструктуризации ГИТИСа» даже не был внесен в основную повестку дня ученого совета, а фигурировал в разделе «разное». «Никто не знал, что в этот день будет такое решаться», — рассказала Пивоварова «Медузе».

22 декабря студенты и преподаватели ГИТИСа написали открытое письмо министру культуры Владимиру Мединскому, председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину и ректору Заславскому, в котором попросили разъяснить ситуацию с объединением факультетов. Письмо подписало больше 1100 студентов, преподавателей и деятелей театрального искусства. Авторы письма отметили, что ректором не был соблюден один из пунктов устава вуза — о том, что «обучающиеся имеют право принимать участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ГИТИСа». Они объяснили, что продюсерский факультет готовит организаторов и управленцев, а театроведческий — ученых, и потребовали повторного созыва ученого совета — для открытого обсуждения. Многие из них полагают, что объединение приведет к фактическому уничтожению театроведческого факультета.

Министерство культуры решение ректора поддержало. Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов заявил, что «ректору виднее, как организовать учебный процесс», а также назвал Заславского «замечательным руководителем», который «лучше студентов разбирается в ситуации и знает, как действовать».

На следующий день, 23 декабря, студенты театроведческого факультета устроили митинг-перформанс во дворе ГИТИСа. Они молча стояли напротив здания вуза, огородив себя бело-красной лентой, в то время как студенты режиссерского факультета зачитывали с третьего этажа института устав ГИТИСа. Секретарь ректора призвала студентов разойтись и пригрозила вызвать полицию. Одна из студенток театроведческого факультета рассказала «Медузе», что полицейская машина действительно приехала, но никаких действий против студентов предпринято не было.

Ректор заявил, что не знает об акции студентов. Он также сказал журналистам, что декан Пивоварова покинет свой пост из-за поддержки студенческих протестов. Помимо перформанса, как сообщила «Медузе» студентка театроведческого факультета, учащиеся проводили итальянскую забастовку — они приходили в институт, но отказывались заниматься.

Сама Пивоварова сказала «Медузе», что забастовку не одобряет: «Я написала им, что это не совсем правильный ход, ведь, не ходя на экзамены, вы протестуете против своих преподавателей и факультета. Но они просто не знали, как по-другому инициировать разговор с ректором, который вызывает своим студентам полицию и угрожает отчислением». Что касается своего возможного увольнения, то Пивоварова считает, что прекратить сотрудничество с ней не составляет никакого труда — со всем преподавательским составом вуза и так ежегодно перезаключаются контракты. «Я человек не его [Заславского] команды, я не поддерживаю культурную политику, которая основана на православии, самодержавии и народности», — заявила Пивоварова «Медузе».

После акции протеста Заславский пообещал возобновить обсуждение объединения факультетов, созвать новый учебный совет и оставить Пивоварову в должности декана. В беседе с «Медузой» Заславский сказал, что не будет «форсировать процесс объединения факультетов», несмотря на то, что соответствующий приказ уже вышел. «Процесс объединения пойдет после вторичного обсуждения, если за него снова проголосуют», — сказал ректор.

Наталья Пивоварова предполагает, что ректор пошел на компромисс, потому что «власти не нужен скандал со студентами». «Возможно, это кто-то сверху ему подсказал так поступить. Они же очень волнуются, когда студенты протестуют», — сказала Пивоварова «Медузе».