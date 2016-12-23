Россия попросила Apple взломать айфон убийцы посла? Что не так с этими слухами

Западные СМИ сообщили 22 декабря, что турецкие и российские власти обратились к корпорации Apple с просьбой помочь вскрыть iPhone Мевлюта Алтынташа, убийцы посла России Андрея Карлова. На следующий день об этом стали сообщать и российские издания. Но, судя по всему, никто в Apple не обращался.

Россия и Турция обратились к Apple? Нет

В турецких СМИ 22 декабря появились сообщения о том, что у Мевлюта Алтынташа обнаружили iPhone 4S, защищенный 4-значным паролем. Так, Haberturk писал, что «пароль от iPhone 4S преступника еще не взломан». Издание указывало, что российские представители предложили свою помощь в решении проблемы.

В свою очередь, Hurriyet сообщал, что хотя пароль айфона еще не вскрыт, уже известно, что на нем не установлен защищенный мессенджер Bylock — им пользовались участники попытки переворота в июле 2016 года.

Вместе с тем, на малоизвестном англоязычном сайте macReports появилась информация о том, что турецкие и российские власти попросили корпорацию Apple помочь взломать iPhone 4S Алтынташа. Там же говорилось: «Хотя Apple еще ничего не ответила, очевидно, что компания не будет помогать».

С macReports новость попала в западные, а затем и в российские СМИ. Более того, о том, что власти Турции обратились в Apple, со ссылкой на этот сайт стали сообщать и турецкие издания.

Сайт macReports выглядит очень подозрительно. Основной тип материалов на главной странице — не новости или статьи, а инструкции по устранению проблем в технике Apple. Сайт не уточняет, откуда у него информация об обращении властей к компании. Источник в заметке указан только в том фрагменте, где говорится, что российские власти собираются отправить в Турцию специалистов для взлома iPhone — и этим источником назван анонимный «турецкий чиновник».

«Медуза» попыталась узнать у Apple, обращались ли к ней турецкие или российские власти, но на момент публикации компания комментарий не предоставила. Авторитетный техноблог 9to5Mac, ранее написавший заметку по macReports, уточнил: по его информации, к Apple никто не обращался (соответственно, Apple никому не могла отказать в помощи). Кроме того, российский техноблогер Алекс Пацай, известный пристальным вниманием ко всему, что связано с Apple, рассказал «Медузе», что его источник в корпорации подтвердил: никакого запроса не было.

Россия взломала iPhone? Скорее всего, нет

В macReports позднее появилось дополнение о том, что российские специалисты «с легкостью» разблокировали айфон преступника. Источник этой информации также не указан, в других СМИ об этом пока не сообщалось.

Тем не менее, нельзя полностью исключать, что Россия действительно участвует во взломе iPhone 4S: об этом 23 декабря сообщил Haberturk (правда, без указания источника). Пацай пишет, что в теории возможность вытащить информацию из айфона преступника существует — в том числе, обойдя блокировку экрана.