Можно ли заставить нас поступать правильно?

Все эпизоды Можно ли заставить нас поступать правильно?

Екатерина Кронгауз и Андрей Бабицкий обсуждают, как работает поведенческая экономика и можно ли манипулировать людьми, чтобы склонять их к правильным с этической точки зрения поступкам.

В этом выпуске:

0:26 — Что такое nudge и как он заставляет людей совершать хорошие поступки

2:20 — Почему важно смотреть на «галочки» в любом договоре

4:48 — Как мы сопротивляемся (или не сопротивляемся) маркетингу

5:58 — Как государство заставляет людей делать выбор в своих интересах

7:03 — Почему государство не должно склонять людей к хорошим поступкам

7:51 — Что дозволено супермаркетам, но запрещено государству?

9:17 — Как методика nudge помогает лучше попадать в писсуар

9:50 — Почему полезно понимать, что тобой управляют

11:29 — Можно ли учить детей вести себя хорошо при помощи приложения

13:30 — Что такое бихевиоризм и при чем тут мытье рук

15:28 — Почему модно быть «осознанным»

16:25 — Как технологии помогают тренировать навыки в сексе

17:42 — Почему не мыть руки — это проявление свободы

19:07 — Как манипуляции людьми помогают благотворительности

21:01 — Кто диктует правила поведения государству и чиновникам

22:26 — Как стеклянные здания избавили грузинскую полицию от коррупции

24:57 — Почему люди выбирают заблуждаться