подкасты
Можно ли заставить нас поступать правильно?
Екатерина Кронгауз и Андрей Бабицкий обсуждают, как работает поведенческая экономика и можно ли манипулировать людьми, чтобы склонять их к правильным с этической точки зрения поступкам.
В этом выпуске:
0:26 — Что такое nudge и как он заставляет людей совершать хорошие поступки
2:20 — Почему важно смотреть на «галочки» в любом договоре
4:48 — Как мы сопротивляемся (или не сопротивляемся) маркетингу
5:58 — Как государство заставляет людей делать выбор в своих интересах
7:03 — Почему государство не должно склонять людей к хорошим поступкам
7:51 — Что дозволено супермаркетам, но запрещено государству?
9:17 — Как методика nudge помогает лучше попадать в писсуар
9:50 — Почему полезно понимать, что тобой управляют
11:29 — Можно ли учить детей вести себя хорошо при помощи приложения
13:30 — Что такое бихевиоризм и при чем тут мытье рук
15:28 — Почему модно быть «осознанным»
16:25 — Как технологии помогают тренировать навыки в сексе
17:42 — Почему не мыть руки — это проявление свободы
19:07 — Как манипуляции людьми помогают благотворительности
21:01 — Кто диктует правила поведения государству и чиновникам
22:26 — Как стеклянные здания избавили грузинскую полицию от коррупции
22:57 — Кому мы платим налоги?
24:57 — Почему люди выбирают заблуждаться
27:53 — Каким образом на нашу свободу влияет компания Apple