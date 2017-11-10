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Что случилось в октябре 1917 года и как к этому относиться?

50:45 минут16:35, 10 ноября 2017
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Что случилось в октябре 1917 года и как к этому относиться?

Журналисты «Медузы» Алексей Пономарев и Евгений Берг при участии шеф-редактора «Проекта 1917» Андрея Борзенко пытаются восстановить картину происходившего в октябре 1917 года в Петрограде и Москве, понять, что из этого осталось в народной памяти и какие вокруг этого сформировались мифы. А также обсуждают, как в России 2017 года отмечают столетнюю годовщину Октябрьской революции: на улицах, в театре и на телевидении.

Оглавление:

1:09 — Первые сводки из революционных Петрограда и Москвы

3:48 — Чего добилась Февральская революция

6:00 — Июльское восстание большевиков и анархистов

8:50 — Корниловский мятеж. Рассказ Александра Керенского

13:41 — Где была армия, когда большевики пошли на Зимний

16:50 — Откуда взялся Ленин и чего он хотел

22:10 — Начало Гражданской войны. Бои в Москве, недоумение в Петрограде

26:00 — Россия отмечает столетие революции. По указу Путина

27:30 — Задержания на улицах российских городов. Немножко про Вячеслава Мальцева

30:00 — «Проект 1917». Что писал в твиттере Николай II

33:30 — Реакция Вертинского и Шаляпина

35:45 — Непоставленный спектакль Серебренникова

36:45 — Революция в сверкающем мире театра (Ну, кто еще хочет комиссарского тела?)

43:38 — «Троцкий» против «Демона революции»

47:40 — Кто убил дедушку Ленина

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