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Что случилось в октябре 1917 года и как к этому относиться?
Журналисты «Медузы» Алексей Пономарев и Евгений Берг при участии шеф-редактора «Проекта 1917» Андрея Борзенко пытаются восстановить картину происходившего в октябре 1917 года в Петрограде и Москве, понять, что из этого осталось в народной памяти и какие вокруг этого сформировались мифы. А также обсуждают, как в России 2017 года отмечают столетнюю годовщину Октябрьской революции: на улицах, в театре и на телевидении.
Оглавление:
1:09 — Первые сводки из революционных Петрограда и Москвы
3:48 — Чего добилась Февральская революция
6:00 — Июльское восстание большевиков и анархистов
8:50 — Корниловский мятеж. Рассказ Александра Керенского
13:41 — Где была армия, когда большевики пошли на Зимний
16:50 — Откуда взялся Ленин и чего он хотел
22:10 — Начало Гражданской войны. Бои в Москве, недоумение в Петрограде
26:00 — Россия отмечает столетие революции. По указу Путина
27:30 — Задержания на улицах российских городов. Немножко про Вячеслава Мальцева
30:00 — «Проект 1917». Что писал в твиттере Николай II
33:30 — Реакция Вертинского и Шаляпина
35:45 — Непоставленный спектакль Серебренникова
36:45 — Революция в сверкающем мире театра (Ну, кто еще хочет комиссарского тела?)
43:38 — «Троцкий» против «Демона революции»
47:40 — Кто убил дедушку Ленина