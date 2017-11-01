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Как советские власти расстреляли мирную демонстрацию в Новочеркасске
В 1962 году в Новочеркасске — фабричном городе неподалеку от Ростова-на-Дону — военные расстреляли демонстрацию рабочих, требовавших улучшения условий жизни и понижения цен. Погибли более 25 человек; более 85 были ранены. Власти СССР десятилетиями скрывали информацию о произошедшем; семерых участников демонстрации расстреляли, более ста — приговорили к десяти годам тюрьмы. Спецкор «Медузы» Даниил Туровский отправился в Новочеркасск, встретился с людьми, которые 55 лет хранили память о случившемся, изучил материалы уголовного дела, книги, фильмы и документы — и по порядку рассказал полную историю Новочеркасского расстрела. Текст читает Павел Борисов.