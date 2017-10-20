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Журналистика из-под асфальта. Специальный выпуск в честь дня рождения «Медузы»

42:10 минуты14:04, 20 октября 2017
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Журналистика из-под асфальта. Специальный выпуск в честь дня рождения «Медузы»

В специальном выпуске «Медузы в курсе», посвященном трехлетию «Медузы», Галина Тимченко, Иван Колпаков, Илья Красильщик и Лика Кремер вспоминают, как все эти три года менялись русскоязычные медиа: что и почему закрывалось, как менялись владельцы и инвесторы, как увольняли главных редакторов и как появлялись новые независимые СМИ, как функцию СМИ взяли на себя блогеры и НКО и что хорошего из этого выросло, а также какую роль в этих переменах сыграла сама «Медуза».

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