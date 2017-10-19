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Что делают на Кипре сто тысяч русских?
Когда-то Кипр — одна из самых маленьких стран Евросоюза — ассоциировался исключительно с офшорами и уходом от налогов. В последние годы, однако, ситуация меняется: выходцы из России и сопредельных стран переезжают на остров десятками тысяч и перевозят сюда свои бизнесы — в основном связанные с IT-индустрией. В результате курортный город Лимасол уже в шутку называют Лимасольском, а в кипрскую политику, кажется, всерьез намеревается войти «русская» партия. Спецкор «Медузы» Константин Бенюмов рассказал Павлу Борисову, как он писал репортаж о русских на острове.