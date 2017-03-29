За ребенком пришла опека. Что делать?

1 . Что случилось?

2 . Забрать детей? Это как?!

3 . И что делать, если в дверь звонят сотрудники опеки?

4 . А если опека пришла с полицией?

5 . Это не самозванцы. Что дальше?

6 . Мне говорят, что поступили жалобы на плохое обращение с детьми. Как быть?