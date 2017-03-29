За ребенком пришла опека. Что делать?
1
Что случилось?
Органы опеки пытались забрать троих несовершеннолетних детей лидера протеста дальнобойщиков Андрея Бажутина. Бажутин сейчас находится под административным арестом, его жена — в роддоме. За детьми присматривал 23-летний старший сын. Он не позволил сотрудникам опеки и полиции забрать детей. К моменту, когда они пришли снова, их мать срочно выписалась из больницы и вернулась домой, после чего, как пишет «Фонтанка», полицейские «сняли государственные притязания на детей».
Это не первый случай, когда органы опеки интересуются детьми гражданских активистов. Похожие случаи происходили с фигуранткой «Болотного дела» Марией Бароновой и бывшим лидером движения «В защиту Химкинского леса» Евгенией Чириковой.
2
Забрать детей? Это как?!
В российских законах описана одна ситуация, при которой органы опеки могут забрать ребенка из семьи и поместить его в детский дом. В 77-й статье Семейного кодекса сказано, что это возможно при «непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью». Но иногда органы опеки и полиция действуют в обход этой статьи — об этом «Медузе» рассказала президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. По ее словам, опека иногда забирает детей на основе акта о безнадзорности, который составляет полиция. Безнадзорность — крайне широкое понятие, так что иногда такой акт могут составить, даже если родители постоянно находятся рядом с детьми. Альшанская говорит, что полицейские могут просто счесть, что благополучию ребенка уделяется недостаточно внимания.
3
И что делать, если в дверь звонят сотрудники опеки?
Помните о своих правах. Первым делом нужно попросить пришедших предъявить документы — желательно через глазок в двери или через дверную цепочку. Затем надо позвонить в местную опеку и убедиться, что такие люди там действительно работают. Если органы опеки пришли без полиции, вы можете вообще не пускать их в квартиру — по Конституции, жилище неприкосновенно, и никто не вправе входить, если вы этого не хотите.
4
А если опека пришла с полицией?
Полицейские могут войти и без вашего разрешения, если считают, что только таким образом они могут спасти ребенка от преступления. Если они утверждают, что поступил сигнал о чем-то страшном, стоит попросить у них назвать номер регистрации материала в книге учета сообщений о преступлениях или о происшествиях и проверить его через дежурную часть. Подробнее о том, как вести себя с полицейскими, мы писали в наших карточках. Для начала у них тоже стоит проверить документы через дверь и переписать данные.
5
Это не самозванцы. Что дальше?
Если вам кажется, что происходящее не результат недоразумения, а попытка давления, важно немедленно привлечь к ситуации внимание и заручиться юридической поддержкой. Возможно, стоит сразу написать о происходящем в социальных сетях и сообщить опеке, что вы собираетесь рассказать об этом визите журналистам, как это сделала Мария Баронова. Хорошо, если есть возможность сразу позвонить адвокату, юристу или просто толковому знакомому и попросить приехать. Юристы советуют записывать все происходящее на видео, как это делала Евгения Чирикова, или хотя бы на диктофон.
6
Мне говорят, что поступили жалобы на плохое обращение с детьми. Как быть?
В этом случае спросите, откуда у них такие данные. Помните, что анонимные жалобы органы опеки и полиция может проверять только в крайнем случае, если им сообщают о чем-то, что может свидетельствовать о серьезной опасности (скажем, если слышны крики ребенка и похоже, что его избивают). Как объяснила «Медузе» юрист фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Ольга Будаева, если жалобы не анонимные, вам должны сказать, откуда и когда они поступили.
7
Что делать, если сотрудники полиции и опеки вошли в дом?
Помните, что они должны только убедиться в том, что жизни и здоровью ребенка не грозит опасность. Бардак в квартире и, скажем, прическу вашего ребенка нельзя считать источником такой опасности — об этом при необходимости стоит напомнить сотрудникам. Если речь зашла об отобрании по 77-й статье Семейного кодекса, помните, у органов опеки должен быть соответствующий акт (пример можно посмотреть здесь), подписанный главой муниципалитета. Если полиция пытается составить акт о безнадзорности, настаивайте, что ребенок находится под надзором, и пообещайте обжаловать незаконные действия в прокуратуре и других инстанциях. По словам Ольги Будаевой, все случаи индивидуальны, так что лучше всего сразу обратиться за помощью к юристу.