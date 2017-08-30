Я плохо знаю английский. Как его выучить и быстро начать говорить?

1 . Что случилось?

2 . Всё так :( Давно мечтаю свободно говорить на английском. Это вообще возможно?

3 . И с чего же мне начать?

4 . Это я могу, а дальше что?

5 . Носителей искать сложно, можно как-то обойтись без них?

6 . Я точно буду ошибаться и наверняка запомню все неправильно.

7 . Ну хорошо, слова я выучу. А что делать с грамматикой?

8 . Ох, не знаю, справлюсь ли я самостоятельно. Может, есть еще какой-то совет?

9 . А на курсах English First учат только разговаривать?

10 . А на телефоне это работает?