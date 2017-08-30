Я плохо знаю английский. Как его выучить и быстро начать говорить?
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1
Что случилось?
Последний раз вы учили английский в школе или университете, и с тех пор единственная языковая практика, которая у вас была, — это редкие поездки в отпуск за границу. В итоге ваш словарный запас английского языка совсем скромный, грамматику вы помните с горем пополам, а поддержать элементарный разговор с носителем если и получается, то с большим трудом.
2
Всё так :( Давно мечтаю свободно говорить на английском. Это вообще возможно?
Конечно! Главное — поставить себе такую цель и выработать четкий план действий. С первым пунктом мы вам никак помочь не можем, а вот план с удовольствием предложим — его мы составили вместе языковым центром English First: филиалы школы работают по всему миру, а английский здесь преподают аж с 1965 года.
3
И с чего же мне начать?
Первым делом устройте себе погружение в англоязычную среду. Вы наверняка слышали истории про людей, которые быстро смогли заговорить на незнакомом языке. Или наблюдали, как студенты по обмену начинают быстро говорить на чужом языке. Все они занимаются по разным программам и находятся в разных условиях, но чаще всего людей с таким прогрессом объединяет среда — их окружает язык, который они изучают. Торговые вывески, объявления в общественном транспорте, СМИ, телевидение — все это сильно способствует прокачке навыков.
Если у вас нет времени ехать за рубеж и учить язык там — придется создать эту англоязычную среду искусственно. Сделайте так, чтобы все, что вас окружает в пространстве, имитировало культуру изучаемого языка. Читайте новости и книги на английском, смотрите фильмы и ролики на ютьюбе в оригинале. Слушайте обучающие или развлекательные подкасты. Если вы играете в видеоигры — не переключайте язык в настройках, а играйте на языке оригинала. Так вы быстрее запомните новые слова и выучите сложные языковые конструкции. Ведь вам придется детально разобраться в заданиях. А если вы играете по сети с англоязычными пользователями — еще и разработать и обсудить план действий.
4
Это я могу, а дальше что?
Дальше нужно поработать над разговорным английским — изучать и тренировать язык важно на всех уровнях. Слова, которые вы выучите, нужно практиковать в живых диалогах с людьми. Попросите всех друзей, родственников и даже коллег по возможности говорить с вами только по-английски (при условии, что вы уверены в их знаниях). В идеале — найдите носителей языка и практикуйте разговорную речь с ними ежедневно. Так вы подтянете фонетику, то есть верное произношение слов.
5
Носителей искать сложно, можно как-то обойтись без них?
Лучше с ними, но и самостоятельно тренироваться тоже нужно. Ваша задача — наработать словарный запас. Новые слова быстрее запоминаются, если произносить их вслух. Вот вам простое упражнение: поговорите сами с собой — описывайте все, что вы делаете (что готовите на ужин, как гуляете с собакой, в конце концов, расскажите о своем дне или перескажите вслух любимый фильм или прочитанную книгу).
6
Я точно буду ошибаться и наверняка запомню все неправильно.
Конечно, вы будете ошибаться. Но ошибки — важная часть учебного процесса, не стоит их бояться. Наоборот, на них нужно обращать внимание: если вы в чем-то ошиблись, скорее всего, эти слова и выражения вы будете использовать в будущем — лучше начать прорабатывать эти моменты сразу. Носители языка, как правило, используют словарный запас из 20–23 тысяч слов. Притом что в английском их, по некоторым подсчетам, примерно миллион. Такая арифметика доказывает, что слов, которых вы не знаете, всегда больше, чем слов, которые вы знаете. Все, что вам нужно прямо сейчас, — запоминать и произносить термины и фразы, которыми вы в самом деле пользуетесь каждый день. Со временем это поможет поддержать разговор на английском на самые простые бытовые темы.
7
Ну хорошо, слова я выучу. А что делать с грамматикой?
Грамматика никуда не денется — со временем она подтянется естественным образом. Не стоит зацикливаться на огромных таблицах глаголов и сложных грамматических правилах. Достаточно практиковать язык постоянно — в любых ситуациях. Слушайте английскую речь, повторяйте вслух, общайтесь с носителями на форумах. Постепенно вы поймете, в каком контексте и как именно использовать те или иные фразы. К тому же в английском языке можно прекрасно обходиться и одной временной формой, и окружающие при этом будут прекрасно вас понимать.
8
Ох, не знаю, справлюсь ли я самостоятельно. Может, есть еще какой-то совет?
Есть! Ищите людей, которых объединяет с вами общая цель, а именно — желание выучить язык, и желательно побыстрее. В этом смысле групповые занятия в языковых школах и клубах — отличный способ. Например, можно записаться на курс разговорного английского в любую школу EF English First для взрослых. Уроки проходят в мини-группах (максимум по шесть человек в каждой), а ведут их носители языка. Более того, заниматься с вами будут разные преподаватели, чтобы вы смогли понимать разные акценты и диалекты английского.
9
А на курсах English First учат только разговаривать?
Не только. У English First комплексная программа, то есть читать, писать и понимать собеседников вас тоже научат. В дополнение к практическим занятиям в группах у школы есть онлайн-платформа с упражнения и заданиями по лексике и грамматике, викторинами и занятиями с преподавателями, аудио и видеотренировками. Там же можно следить за своим прогрессом: для перехода на новый уровень каждый ученик должен пройти тест по итогам изученного материала. Заниматься можно где угодно и когда угодно: в учебном центре English First, дома на компьютере или в офисе во время перерыва на обед.
10
А на телефоне это работает?
Если хочется заниматься с телефона, просто скачайте специальное приложение EF Smart English — специально для студентов школ English First. Оно синхронизируется с компьютерной версией и работает даже в офлайн режиме. Кстати, задания и упражнения в приложении другие, так что вы еще и получите дополнительные учебные материалы.
11
Звучит классно. Что мне еще нужно знать?
Если вы действительно хотите выучить английский и не потерять эти знания в будущем, то язык нужно практиковать и совершенствовать постоянно. Курс разговорного английского English First рассчитан на год, а значит вы не только быстро выучите язык, но и закрепите полученные знания. Дальше уже дело за вами. Кстати, для читателей «Медузы» есть бонус скидка: всем, кто купит годовой курс разговорного английского до 10 сентября, подарят скидку 25%. Просто назовите кодовое слово — meduza.
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