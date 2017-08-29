Я что-то продаю в интернете. Как меня могут обмануть и как от этого защититься?
Партнерский материал. Что это такое?
1
Погодите, обычно ведь покупателя обманывают. А как можно обмануть продавца?
Есть масса способов. Не важно, вы продаете самодельные украшения в инстаграме или у вас налаженный интернет-магазин запчастей. Достаточно, чтобы ваши имя, номер телефона и почта оказались на всеобщем обозрении, чтобы с вами разыграли целую комедию — с масками неопытных покупателей, банковских служащих и представителей платежных систем. Приготовьтесь к потоку фейковых писем, СМС, звонков, направленных на одно — выуживание ваших денег.
2
Но продавец-то я, и деньги должны переводить мне
Только в идеальном мире. Первым делом вам могут посыпаться сообщения с текстом в духе «предлагаю обменять — вот фото» и ссылками на непонятные сайты. Если любопытство возьмет верх и вы перейдете по ссылке, на телефон скачается вирус, который начнет, например, рассылать СМС на платные номера.
Дальше в контакт вступают мошенники. Самый простой сценарий: лжепокупатель боится, что вещь уйдет, и предлагает перевести предоплату вам на карту. Уж очень нужен ему свитер Zara, или коляска, или фотообъектив. При этом его не заботит ни состав ткани, ни сломанное колесо, ни состояние оптики. Он настаивает, чтобы вы продиктовали все цифры с карты, включая CVV-код с обратной стороны. Якобы без него банк не позволяет перевести платеж. После этого деньги с вашей карточки могут испариться.
3
Так просто меня не обмануть, эти цифры я никому не скажу!
Обманщики могут попросить только 16-значный номер карты для перевода денег. Потом они звонят по телефону и просят продиктовать код, который пришел вам только что по СМС. Вроде бы он необходим для подтверждения денежной транзакции. Конечно, мошенники напирают на вас и торопят, чтобы вы не успели вчитаться в текст сообщения. Ведь на самом деле это код восстановления доступа к вашему онлайн-банку. Причем деньги могут пропасть не только с вашей дебетовой карты, но и с кредитки, а иногда — и с привязанных к основному счету в онлайн-банкинге сберегательных счетов. Поэтому помните, что для зачисления денег на карту требуется только ФИО и номер карты. Больше никому ничего диктовать нельзя.
4
Как можно отличить нормального покупателя от мошенника?
Если адрес электронной почты покупателя похож на случайно сгенерированный набор букв и цифр, это подозрительно. Погуглите его, а заодно вбейте в поисковиках мобильный телефон, имя и адрес. Может быть, вы найдете о нем информацию в пабликах или на форумах про интернет-мошенничества.
5
Ничего не гуглится. Какие еще есть признаки?
Не спешите радоваться, если за очень короткий срок к вам поступило несколько необычно крупных заказов от новых клиентов. Причем посыпались они в странное время — где-то в 3 ночи — и из разных стран, с требованием срочной доставки в течение 24 часов. Проверьте, возможно, что-то тут нечисто.
Подозрительно также, если клиент просит изменить адрес доставки после перевода денег. Мошенники часто вводят сначала подложные «чистые» адреса, чтобы система защиты их не вычислила, а потом под разными предлогами уговаривают поменять его. Так что лучше лишний раз узнайте у покупателя, почему он передумал отправлять в прежнее место. Также стоит насторожиться, если несколько заказов сделаны с разных карт, но адрес доставки у них один. Жулики могут использовать несколько ворованных банковских карт, но адрес все равно будет одинаковым.
6
А как безопаснее всего принимать платежи?
Способов много — существуют сотни интернет-банков и онлайн-кошельков. Один из самых популярных и надежных — это PayPal, вместе с которым мы сделали эти карточки. Во-первых, он предлагает повышенные меры безопасности и требования к пользователям. Во-вторых, PayPal защищает обе стороны — и покупателей, и продавцов, гарантируя безопасность сделки и перевода. У платформы есть специальная Программа защиты продавцов, которая минимизирует риски и убытки, в случаях когда покупатель говорит, что не получал товар.
7
То есть покупатель может потребовать от меня вернуть ему деньги?
Да. Проблема чарджбэка, или оспаривания операций по карте, считается одной из самых болезненных для предпринимателей. Нечестные покупатели злоупотребляют чарджбэком, просят банк вернуть перечисленные деньги и выдумывают для этого разные предлоги. Обычно они жалуются, что товар им не пришел, был куплен по ошибке или транзакция была проведена без их ведома.
Теперь представьте ситуацию, что ваш интернет-магазин отправил большую партию товара, предоплаченную через банковскую карту. Через месяц покупатель поднимает шум, уверяет, что вы его обманули, и оспаривает в своем банке операцию по карте. Возможно, ваш груз не пришел к нему из-за задержки с транспортом — и он дойдет через неделю-другую, а может быть, клиент — мошенник. Но транзакция уже оспорена, а вы остаетесь у разбитого корыта — без товара и без денег. Вы можете вернуть потерянные средства, обратившись в банк клиента, но на это уходит много нервов и времени. Другое дело, если оплата была проведена через PayPal. Платформа в таких случаях берет все хлопоты и отношения с банком на себя. Достаточно в течение 7–10 дней предоставить PayPal доказательство отправки товара. Подойдет, например, уведомление от почты или другой транспортной или курьерской компании. Если такой документ у вас есть, то за недобросовестное поведение покупателя ваш убыток возвращает сам PayPal.
8
А как мне активировать Программу защиты продавцов?
Ничего дополнительно активировать не нужно. Эта программа по умолчанию распространяется на всех продавцов с российским счетом PayPal. Не важно, управляете ли вы крупным интернет-магазином или постоянно торгуете хендмейдом на Etsy, — главное, признать, что ожидаемый платеж поступает за товар или услугу.
9
За услугу?
Да. Правила касаются как материальных товаров, например одежды, техники, посуды, так и услуг. Если вы работаете дизайнером на фрилансе или проводите занятия английского по скайпу, то PayPal может стать для вас удобным инструментом. То же относится и к продаже билетов и брони гостиниц или квартир. Если вы, например, планируете сдать свое жилье на время ЧМ-2018, то с PayPal вы можете быть защищены от недобросовестного отношения жильцов.
Вообще с нематериальными покупками дело обстоит даже проще. Их доставка не зависит от почты или курьерских служб, «отгрузка» происходит моментально. Если вы, например, подрабатываете программистом, то копии письма с приложенным проектом, отправленного на электронную почту, привязанную к аккаунту PayPal вашего заказчика, будет достаточно для доказательства вашей правоты и защиты от финансового ущерба.
10
А с помощью PayPal разве меня не могут надурить?
PayPal не раскрывает финансовые и личные данные клиентов и надежно их шифрует. Вероятность того, что мошенники завладеют доступом к вашему счету PayPal, крайне мала. Если же администрация сервиса заметит необычную активность в аккаунте, счет моментально блокируется, а с его владельцем связываются. Но бывает так, что именем PayPal прикрываются мошенники, которые занимаются фишингом. Будьте внимательны, когда видите письмо с логотипом PayPal, присматривайтесь к исходящему адресу: настоящие уведомления приходят только с service@paypal.com, а не с service@paypal.co или чего-то похожего.
11
А как вывести деньги с PayPal?
Вам нужно привязать рублевый банковский счет в личном кабинете PayPal. При выводе средств деньги поступают на счет в течение четырех-пяти рабочих дней. Платформа поддерживает расчеты в 25 валютах и более чем в 200 странах. Если у вас есть свой бизнес, вы без страха можете продавать товары в любую из них. Подробнее об этом вы можете узнать из наших прошлых карточек. Возможно, вас также вдохновит одна из историй продавцов, которые успешно реализуют товары за границей и принимают оплату через PayPal.
Партнерский материал. Что это такое?