Я что-то продаю в интернете. Как меня могут обмануть и как от этого защититься?

1 . Погодите, обычно ведь покупателя обманывают. А как можно обмануть продавца?

2 . Но продавец-то я, и деньги должны переводить мне

3 . Так просто меня не обмануть, эти цифры я никому не скажу!

4 . Как можно отличить нормального покупателя от мошенника?

5 . Ничего не гуглится. Какие еще есть признаки?

6 . А как безопаснее всего принимать платежи?

7 . То есть покупатель может потребовать от меня вернуть ему деньги?

8 . А как мне активировать Программу защиты продавцов?

9 . За услугу?

10 . А с помощью PayPal разве меня не могут надурить?