Все пугают высоким холестерином. Почему его надо бояться?
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1
Подождите, а что такое холестерин?
Холестерин — это вещество, по структуре похожее на жир. Он жизненно важен для нормальной работы организма: содержится на поверхности всех клеток тела, необходим для выработки витамина D и некоторых гормонов.
2
Значит, холестерин хороший?
Есть «хороший» холестерин, а есть и «плохой». Первый нужен организму человека, и чем его больше, тем лучше. А вот избыток второго повышает риск развития атеросклероза, инсульта, ишемической болезни сердца и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Общий уровень холестерина — это сумма «плохого» и «хорошего».
3
Столько заболеваний! Как так получается, что в организме возникает избыток холестерина?
У этого есть три причины. Первая — возможные заболевания почек и печени, нарушения работы щитовидной железы, сахарный диабет и высокое артериальное давление. Вторая — ряд факторов, которые мы не можем изменить. К ним, например, относится не очень хорошая наследственность (родственники, у которых был инсульт или ишемическая болезнь сердца, причем относительно рано, — повод насторожиться). У мужчин чаще случаются инфаркты миокарда, чем у женщин. Возраст тоже играет важную роль: чем старше человек, тем выше риск. Третья причина — образ жизни. Рацион с большим количеством насыщенных жиров, курение, ожирение и низкая физическая активность могут увеличивать риск повышения уровня холестерина. Даже если у вас есть несколько факторов из этого списка, рассчитать точный риск может только врач.
4
А можно как-то влиять на уровень холестерина, чтобы снизить риск?
Конечно. Можно проверить здоровье и вылечить болезни почек, печени и щитовидной железы (если они есть). Чтобы снизить риск, рекомендуется держать вес в норме, делать физические упражнения, отказаться от курения, есть меньше продуктов с насыщенными жирами, отдать предпочтение овощам, фруктам, цельнозерновым и рыбе. Но результат таких перемен обычно проявляется через 6–12 месяцев и варьируется в широких пределах. Поэтому иногда врачи предпочитают не полагаться на одни лишь эти изменения и сразу назначают лекарства, снижающие уровень холестерина.
5
Говорят, в яйцах много холестерина. От них нужно отказаться?
Нет. В желтках действительно содержится много холестерина, но связи между регулярным потреблением яиц и риском развития ишемической болезни сердца нет. Данные исследований говорят о том, что гораздо больший вклад в уровень холестерина в крови вносят насыщенные жиры или трансжиры, а не содержащие холестерин продукты (те же яйца). Есть лишь редкие исключения, и лучше обсудить этот вопрос с врачом.
6
А человек почувствует, если уровень холестерина вдруг станет высоким?
Нет. Высокий уровень холестерина обычно не имеет признаков или симптомов. Поэтому и важно периодически его проверять.
7
И в каком возрасте нужно начать проверять свой уровень холестерина?
Трудно сказать, потому что рекомендации разных врачебных организаций различаются. Например, Американская ассоциация сердца считает разумным проверять уровень общего холестерина и в целом оценивать риски с 20 лет каждые 4–6 лет. Эксперты авторитетной медицинской базы знаний Uptodate рекомендуют мужчинам с низким риском начинать обследования с 35 лет, а женщинам — с 45 и затем обращаться по этому поводу к врачу каждые пять лет. Если у пациента высокий риск, нужно начинать обследоваться раньше: мужчинам в 20–25 лет, женщинам в 25–30 лет. Европейское кардиологическое общество при низком риске рекомендует проверять общий холестерин в 40 лет мужчинам, в 50 лет или после менопаузы — женщинам. В случае высокого риска женщинам и мужчинам нужно делать анализ крови раньше.
8
Как часто нужно делать такой анализ?
Лучше уточнить это у своего лечащего врача — особенно если у человека уже были серьезные проблемы с сосудами, например инсульт, инфаркт миокарда или другое заболевание сердечно-сосудистой системы. Насколько часто нужно будет делать анализ — может сказать только доктор. В домашних условиях измерять холестерин можно с помощью специального устройства. Такие тесты одобрены FDA и безопасны в использовании. Домашние измерители общего холестерина есть, например, у компании Bioptik Technology, Inc., вместе с которой мы написали эти карточки. Эти приборы называются EasyTouch®, и помимо холестерина ими можно измерять глюкозу, гемоглобин и мочевую кислоту в крови.
9
Как правильно измерить уровень холестерина прибором? Кажется, анализ крови нужно делать натощак.
На самом деле в этом нет необходимости. Общий уровень холестерина существенно не меняется после приема пищи.
В прибор нужно вставить специальный чип и полоску для определения уровня общего холестерина. Чтобы взять образец крови, продезинфицируйте место прокола, поднесите автопрокалыватель и нажмите на спуск. Когда на месте прокола образуется капля крови, просто поднесите ее к торцу полоски, чтобы кровь попала в тестовую зону. Прибор издаст звуковой сигнал, и через несколько минут на экране появится результат. Прибор сохранит эти результаты в памяти, что позволит вам и лечащему врачу отслеживать изменения.
10
Норма общего холестерина в крови — это сколько?
Это зависит от вашего риска развития высокого уровня холестерина. Считается, что нормальный уровень холестерина для людей с низким риском должен быть ниже 5 ммоль/л, а для людей с высоким риском — 4 ммоль/л. Еще от риска зависит норма «плохого» холестерина. Европейское кардиологическое общество рекомендует при самом высоком риске стремиться к значениям меньше 1,8 ммоль/л, при повышенном — 2,6 ммоль/л, а при среднем и низком — 3 ммоль/л. В любом случае, чтобы узнать ваш нормальный уровень холестерина, нужно обратиться к лечащему врачу.
Перед применением прибора необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться со специалистом.
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