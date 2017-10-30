Все пугают высоким холестерином. Почему его надо бояться?

На самом деле в этом нет необходимости. Общий уровень холестерина существенно не меняется после приема пищи.

В прибор нужно вставить специальный чип и полоску для определения уровня общего холестерина. Чтобы взять образец крови, продезинфицируйте место прокола, поднесите автопрокалыватель и нажмите на спуск. Когда на месте прокола образуется капля крови, просто поднесите ее к торцу полоски, чтобы кровь попала в тестовую зону. Прибор издаст звуковой сигнал, и через несколько минут на экране появится результат. Прибор сохранит эти результаты в памяти, что позволит вам и лечащему врачу отслеживать изменения.