В США впервые одобрили генную терапию. Мы спасены?

Грубо говоря, клетки иммунной системы настраиваются против злокачественных и убивают их. Для этого у пациента с лейкозом забирают T-лимфоциты (клетки иммунной системы), замораживают их, отвозят на завод компании, там с помощью модифицированного вируса иммунодефицита человека встраивают необходимый ген в ДНК этих клеток, затем их снова замораживают, отвозят в больницу и вводят пациенту. Весь процесс занимает около 22 дней. Благодаря этому гену у T-лимфоцитов появляются новые рецепторы, которые позволяют легко распознавать злокачественные клетки и убивать их.