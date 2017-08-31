В США впервые одобрили генную терапию для лечения рака

Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) одобрило применение генной терапии острого лимфобластного лейкоза у детей и молодых взрослых. Речь идет о первом случае, когда генная терапия для лечения онкологических заболеваний получает одобрение FDA.

В FDA, объявляя об одобрении этого метода борьбы с лейкозом, назвали произошедшее «историческим» событием, добавив, что медицина «выходит на новые рубежи».

Терапия разработана фармкомпанией Novartis. Ее суть заключается в том, что у пациента забирают его собственные T-клетки, составляющие часть иммунной системы. Клетки замораживают, отвозят на завод фармкомпании и с помощью специально модифицированного вируса иммунодефицита человека помещают в них ген, помогающий убивать злокачественные клетки. После этого T-клетки снова замораживают, отвозят в клинику и вводят обратно пациенту.

Novartis объявила, что курс терапии, получившей торговое название Kymriah, будет стоить 475 тысяч долларов. Предполагается, что курс будет разовым.

Терапия имеет побочные эффекты, поэтому прибегать к ней планируется в том случае, когда другие методы лечения оказались неэффективными.