В Латвии хотят уравнять ветеранов Красной армии и вермахта. Это как?
1
Что случилось?
2 ноября Сейм Латвии спустя несколько лет обсуждений во втором чтении принял законопроект о статусе участника Второй мировой войны. Этот статус будут присваивать и тем, кто воевал на стороне Красной армии, и тем, кто служил в войсках нацистской Германии. Ветераны получат особые удостоверения и знаки отличия. Социальную помощь они будут получать из бюджетов своих муниципалитетов — в том размере, в котором муниципалитеты смогут себе позволить.
2
Выходит, для Латвии нет разницы между СССР и Третьим рейхом?
В каком-то смысле да. Официальная позиция Латвии такова: страна не была активным участником Второй мировой войны; государство поочередно оккупировали два преступных режима — советский и нацистский. Идея законопроекта — отметить заслуги «сражавшихся в составе регулярных войск против коммунистического или нацистского тоталитарных режимов». Ключевое слово — против. То есть, грубо говоря, латвийские власти считают нужным отметить людей, которые сражались против одного из оккупационных режимов, даже если они делали это в рядах другого.
3
А сейчас как? У ветеранов есть какой-то статус?
По сути, нет. Во всяком случае, нет ни одного нормативного акта, который бы внятно описывал статус ветерана Второй мировой войны в Латвии. Авторы законопроекта считают, что, приняв его, они помогут сплотить латвийское общество. Правда, из формулировки, принятой Сеймом, следует, что на получение статуса смогут претендовать только те латвийцы, которые были гражданами Латвии до 17 июня 1940 года, то есть до момента, когда в страну вошла советская Красная Армия и она стала частью СССР. Таким образом, из закона исключаются неграждане Латвии и те, кто натурализовался позднее.
4
В Латвии вообще много ветеранов?
Точное число неизвестно. Министерство внутренних дел прогнозирует, что законопроект в нынешней формулировке коснется примерно 3000 человек. По оценке «Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции», в Латвии живет еще примерно 2000 человек, участвовавших во Второй мировой войне на стороне Красной армии и не попадающих под формулировки законопроекта. Итого, по очень грубым подсчетам, сейчас в Латвии живут 5000 человек, участвовавших во Второй мировой.
5
Законопроект примут?
Скорее всего да. Правда, пока неизвестно, когда состоится окончательное третье чтение. На 2018 год в Латвии назначены парламентские выборы, поэтому принятие закона могут отложить, чтобы не увеличивать общественное напряжение. А могут, наоборот, использовать в политических целях.
Группа оппозиционных депутатов разработала свой проект закона, в котором предлагается присваивать статус ветеранов и тем, кто не являлся на момент начала войны гражданином Латвии. У этого документа шансов пройти три чтения в Сейме гораздо меньше.