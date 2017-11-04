В Латвии хотят уравнять ветеранов Красной армии и вермахта. Это как?

Скорее всего да. Правда, пока неизвестно, когда состоится окончательное третье чтение. На 2018 год в Латвии назначены парламентские выборы, поэтому принятие закона могут отложить, чтобы не увеличивать общественное напряжение. А могут, наоборот, использовать в политических целях.

Группа оппозиционных депутатов разработала свой проект закона, в котором предлагается присваивать статус ветеранов и тем, кто не являлся на момент начала войны гражданином Латвии. У этого документа шансов пройти три чтения в Сейме гораздо меньше.