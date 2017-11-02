В Латвии одобрили законопроект о едином статусе для ветеранов Красной армии и вермахта
Сейм Латвии 2 ноября одобрил во втором чтении законопроект «О статусе участника Второй мировой войны», который предлагает давать одинаковый статус гражданам Латвии, состоявшим в войсках СССР, нацистской Германии и их союзников.
Статус участника Второй мировой не будет положен тем, кто был членом Национал-социалистической партии Германии, служил в гестапо и в советских спецслужбах (НКВД, НКГБ и КГБ), а также был осужден за преступления против человечества.
Как пишет Delfi, в случае принятия законопроекта ветеранам Второй мировой войны будут выдавать свидетельство, памятный нагрудный знак; им могут полагаться социальные льготы и пособия.
Идея ввести в Латвии общий статус участника Второй мировой войны обсуждается как минимум с 2012 года, пишет Mixnews. Противники нынешней редакции законопроекта говорят, что документ ограничивает в правах тех, кто имеет статус негражданина или гражданство другого государства.
Первое чтение законопроекта прошло в 2016 году. Окончательное, третье чтение назначено на 24 ноября.