В Латвии одобрили законопроект о едином статусе для ветеранов Красной армии и вермахта

Сейм Латвии 2 ноября одобрил во втором чтении законопроект «О статусе участника Второй мировой войны», который предлагает давать одинаковый статус гражданам Латвии, состоявшим в войсках СССР, нацистской Германии и их союзников.

Статус участника Второй мировой не будет положен тем, кто был членом Национал-социалистической партии Германии, служил в гестапо и в советских спецслужбах (НКВД, НКГБ и КГБ), а также был осужден за преступления против человечества.

Как пишет Delfi, в случае принятия законопроекта ветеранам Второй мировой войны будут выдавать свидетельство, памятный нагрудный знак; им могут полагаться социальные льготы и пособия.