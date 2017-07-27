Ученые установили, что у мужчин стало меньше сперматозоидов. Это важно?

Конкретно у вас или вашего партнера вряд ли. В этой работе было показано, что у мужчин, о наличии детей у которых ничего неизвестно, концентрация сперматозоидов в среднем — 47,1 миллиона на миллилитр, а их общее количество — 137,5 миллиона в . По данным Всемирной организации здравоохранения, на зачатии плохо сказывается концентрация ниже 15 миллионов сперматозоидов на миллилитр и общее количество меньше 39 миллионов сперматозоидов на один эякулят. Есть мужчины, для которых норма чуть выше, однако в большинстве случаев хватает и таких показателей.

Кроме того, нельзя сказать, что за последнее время число бесплодных пар резко увеличилось. Например, с 1990-го по 2010 годы в Восточной Европе зачать не может примерно одинаковое число женщин: 2,2% тех, у кого еще не было детей, и 18% тех, кто уже родил. Эти данные включают бесплодие из-за мужского фактора, из-за женского, из-за обоих и по непонятным причинам.