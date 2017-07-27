Ученые установили, что у мужчин стало меньше сперматозоидов. Это важно?
1
Что случилось?
В научном журнале Human Reproduction Update опубликовали результаты систематического обзора и метарегрессионного анализа. Результат исследования — с 1973 года по 2011-й концентрация и общее количество сперматозоидов в сперме у мужчин из Европы, Америки, Австралии и Новой Зеландии уменьшились на 50–60%. Эти данные касаются только тех мужчин, о которых не было известно, приводил ли когда-либо секс с ними к беременности. Если брать мужчин, чьи партнерши были в какой-то момент беременными, то у них это уменьшение составило 24–26%. Эти данные вызвали массу публикаций в СМИ и некоторую панику среди читателей.
2
Все правда плохо?
Конкретно у вас или вашего партнера вряд ли. В этой работе было показано, что у мужчин, о наличии детей у которых ничего неизвестно, концентрация сперматозоидов в среднем — 47,1 миллиона на миллилитр, а их общее количество — 137,5 миллиона в эякуляте. По данным Всемирной организации здравоохранения, на зачатии плохо сказывается концентрация ниже 15 миллионов сперматозоидов на миллилитр и общее количество меньше 39 миллионов сперматозоидов на один эякулят. Есть мужчины, для которых норма чуть выше, однако в большинстве случаев хватает и таких показателей.
Кроме того, нельзя сказать, что за последнее время число бесплодных пар резко увеличилось. Например, с 1990-го по 2010 годы в Восточной Европе зачать не может примерно одинаковое число женщин: 2,2% тех, у кого еще не было детей, и 18% тех, кто уже родил. Эти данные включают бесплодие из-за мужского фактора, из-за женского, из-за обоих и по непонятным причинам.
3
Как понять, что мужчина бесплоден?
Самостоятельно это сделать почти невозможно (кроме очевидных случаев). Бесплодие в паре диагностируют, только если беременность не наступила после года попыток. Чтобы понять, в чем дело, врачи проводят исследования у женщины и делают анализ спермы (спермограмму). В нем изучается не только концентрация сперматозоидов, но и их подвижность, форма и другие свойства.
4
Из-за чего у мужчин стало меньше сперматозоидов?
Никто не знает. Но известно, что на концентрацию сперматозоидов влияют некоторые хромосомные нарушения, определенные виды лечения при онкологических заболеваниях, вирусный орхит (он может возникнуть, в частности, из-за свинки), тяжелые хронические заболевания, возможно — ожирение, курение, а также если мать мужчины курила во время беременности. Перегрев яичек, по всей видимости, большого значения не имеет.
В публикациях в СМИ авторы исследования позволяют себе довольно смелые утверждения о причинах произошедшего (например, обвиняют во всем «химические вещества в товарах»), однако оснований для таких заявлений у них нет: в этом исследовании возможные причины не изучались, а предыдущие работы на эту тему нельзя назвать убедительными.