У меня, простите, все время что-то не так с кишечником. Что это может быть?

1 . В чем проблема?

2 . Что еще за синдром раздраженного кишечника?

3 . Ой, я подхожу под это описание. Выходит, у меня синдром раздраженного кишечника?

4 . А почему я начинаю бегать в туалет в самый неподходящий момент — перед важной встречей, публичным выступлением или экзаменом?

5 . В журналах пишут, что проблемы с кишечником часто связаны с непереносимостью некоторых продуктов (например, молока). Это правда?

6 . Вдруг у меня не СРК, а какая-то другая, более опасная болезнь?

7 . Ужас! Нет, похоже, у меня все-таки СРК. Его обязательно лечить?

8 . То есть чтобы привести в порядок кишечник — нужно идти к психологу?