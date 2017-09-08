У меня, простите, все время что-то не так с кишечником. Что это может быть?
Партнерский материал. Что это такое?
1
В чем проблема?
Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда боль в животе или расстройство кишечника заставляли отменить все планы и остаться дома. При этом недомогание могло быть кратким и самочувствие приходило в норму буквально через несколько часов. Кажется, что обращаться к врачу в такой ситуации как-то неловко — ведь все уже само прошло. Но если такие приступы случаются с вами регулярно — это повод задуматься. Врачи считают, что примерно каждый десятый человек страдает от непредсказуемого поведения кишечника по несколько раз в месяц. Такое состояние называется синдром раздраженного кишечника (СРК).
2
Что еще за синдром раздраженного кишечника?
Это такое заболевание пищеварительной системы, при котором временами вы ощущаете боль в животе, а стул становится нерегулярным. То есть вместо того, чтобы опорожнять кишечник раз в сутки (или так часто, как вы привыкли), приходится бегать в туалет каждые несколько часов. Или, наоборот, вы страдаете запором по несколько дней. Консистенция стула тоже меняется. При этом приступ никак не связан с некачественной пищей или какими-то патологическими изменениями в строении кишечника.
Врачи называют СРК одним из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта и второй после простуды причиной пропуска работы. Чаще всего симптомы этого заболевания проявляются у людей до 45 лет, а две трети больных — это женщины.
3
Ой, я подхожу под это описание. Выходит, у меня синдром раздраженного кишечника?
Возможно, но совсем не обязательно. Точно можно сказать только после обследования и исключения других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Есть особые диагностические критерии, с помощью которых можно подтвердить или опровергнуть диагноз СРК. Например, заболевание считается вероятным, если:
- в течение как минимум полугода у вас бывают периодические боли в животе, которые сопровождаются изменениями частоты стула (запор или диарея) и его консистенции;
- эти симптомы дают о себе знать не реже чем раз в неделю последние три месяца;
- результаты анализов не выявили наличие какого-либо патологического изменения в организме.
4
А почему я начинаю бегать в туалет в самый неподходящий момент — перед важной встречей, публичным выступлением или экзаменом?
Потому что стресс активирует симпатическую нервную систему (ту самую, которая отвечает за реакции «бей или беги» и способствует выделению адреналина). Но если у здорового человека это приводит только к кратковременному замедлению работы ЖКТ, то при СРК волнение может вызвать приступ боли в животе и кишечное расстройство.
Ошибка в работе нервной системы на фоне стресса не единственное объяснение, почему развивается синдром раздраженного кишечника (точную причину ученые пока в принципе не установили). Среди других правдоподобных теорий — связь с перенесенной кишечной инфекцией: у многих пациентов СРК развивается после сальмонеллеза или других заболеваний. Еще СРК объясняют повышенной болевой чувствительностью кишечной стенки к естественному растяжению газами, выделяющимися при пищеварении, или ее слишком сильными сокращениями.
5
В журналах пишут, что проблемы с кишечником часто связаны с непереносимостью некоторых продуктов (например, молока). Это правда?
Иногда все действительно так: у небольшой группы людей в кишечнике отсутствуют определенные ферменты, необходимые для расщепления молочного сахара, или, например, нарушены механизмы переваривания глютена. Поэтому врач может попросить вас какое-то время вести дневник питания или назначить диету, исключающую тот или иной продукт. Тем не менее пока ученые не могут доказать связь между СРК и рационом, поэтому не существует универсальной диеты, которая наверняка поможет при этом заболевании. А отказываться от продуктов с глютеном или лактозой «на всякий случай» нерационально: вы лишите себя многих полезных (и вкусных!) продуктов, а проблема никуда не уйдет.
6
Вдруг у меня не СРК, а какая-то другая, более опасная болезнь?
Это может сказать только врач. Есть много серьезных заболеваний, проявляющихся болью в животе, диареей или запорами. Поэтому так важно не игнорировать неприятные симптомы, особенно если они сопровождаются так называемыми красными флажками:
- необъяснимым похудением;
- болью в животе, не утихающей по ночам (при СРК такой не бывает);
- постоянной интенсивной болью в животе, которая требует приема обезболивающих;
- кровью на туалетной бумаге.
Также не стоит откладывать визит к врачу, если симптомы, похожие на СРК, появились у вас после 50 лет или если у кого-то из родственников когда-либо диагностировали рак толстой кишки.
7
Ужас! Нет, похоже, у меня все-таки СРК. Его обязательно лечить?
Нет. Доказано, что синдром раздраженного кишечника никак не влияет на продолжительность жизни и не приводит к другим заболеваниям. То есть если ничего не предпринимать — хуже вам не станет. Но и терпеть неприятные ощущения совсем не обязательно: существует несколько способов справиться с проявлениями СРК.
Первое, что может помочь, — мониторинг симптомов. Анализируйте все, что предшествовало приступу: стресс, поход в ресторан (вообще обязательно вспомните, что вы ели накануне), употребление алкоголя или, быть может, долгая поездка на автомобиле. Возможно, исключение провоцирующих факторов поможет избежать повторных проблем с кишечником. Нередко пациенты с СРК считают, что болезнь делает их нервными и тревожными, однако если разобраться с причинами хронического стресса, неполадки в животе проходят сами собой.
8
То есть чтобы привести в порядок кишечник — нужно идти к психологу?
Сначала все-таки к терапевту. Пускай он удостоверится, что дело именно в СРК. Тем не менее, согласно исследованиям, от 50 до 90% людей с синдромом раздраженного кишечника страдают от расстройств психики — например, повышенной тревожности или депрессии. Иногда, чтобы вылечить СРК, бывает достаточно несколько раз посетить психотерапевта, даже не принимая антидепрессанты или успокоительные препараты.
9
Так, а что делать, если живот скрутило прямо сейчас? Есть способ быстро успокоить кишечник?
Есть. Можно принять спазмолитик. Например, препарат «Необутин®», вместе с производителем которого мы написали эти карточки. Спазмолитики, и в частности «Необутин®», временно снижают активность нейронов кишечной стенки. Благодаря этому спазмы, вызывающие боль и вздутие в животе, исчезают, а моторика кишечника восстанавливается — и, как следствие, стул снова становится регулярным. При этом спазмолитическое действие «Необутина®» распространяется только на ЖКТ и не влияет на другие органы и ткани.
Другие препараты, например слабительные или противодиарейные, могут пригодиться тем, у кого СРК проявляется преимущественно запорами или диареей. Но нужно помнить, что использовать их следует строго в соответствии с инструкцией (некоторые препараты нельзя принимать слишком часто).
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
Партнерский материал. Что это такое?