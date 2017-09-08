Партнерский материал

Партнерский материал. Что это такое?

партнерский материал

У меня, простите, все время что-то не так с кишечником. Что это может быть?

9 карточек
10:57, 8 сентября 2017
1.В чем проблема?
2.Что еще за синдром раздраженного кишечника?
3.Ой, я подхожу под это описание. Выходит, у меня синдром раздраженного кишечника?
4.А почему я начинаю бегать в туалет в самый неподходящий момент — перед важной встречей, публичным выступлением или экзаменом?
5.В журналах пишут, что проблемы с кишечником часто связаны с непереносимостью некоторых продуктов (например, молока). Это правда?
6.Вдруг у меня не СРК, а какая-то другая, более опасная болезнь?
7.Ужас! Нет, похоже, у меня все-таки СРК. Его обязательно лечить?
8.То есть чтобы привести в порядок кишечник — нужно идти к психологу?
9.Так, а что делать, если живот скрутило прямо сейчас? Есть способ быстро успокоить кишечник?

Партнерский материал. Что это такое?

1

В чем проблема?

Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда боль в животе или расстройство кишечника заставляли отменить все планы и остаться дома. При этом недомогание могло быть кратким и самочувствие приходило в норму буквально через несколько часов. Кажется, что обращаться к врачу в такой ситуации как-то неловко — ведь все уже само прошло. Но если такие приступы случаются с вами регулярно — это повод задуматься. Врачи считают, что примерно каждый десятый человек страдает от непредсказуемого поведения кишечника по несколько раз в месяц. Такое состояние называется синдром раздраженного кишечника (СРК).

2

Что еще за синдром раздраженного кишечника?

Это такое заболевание пищеварительной системы, при котором временами вы ощущаете боль в животе, а стул становится нерегулярным. То есть вместо того, чтобы опорожнять кишечник раз в сутки (или так часто, как вы привыкли), приходится бегать в туалет каждые несколько часов. Или, наоборот, вы страдаете запором по несколько дней. Консистенция стула тоже меняется. При этом приступ никак не связан с некачественной пищей или какими-то патологическими изменениями в строении кишечника.

Врачи называют СРК одним из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта и второй после простуды причиной пропуска работы. Чаще всего симптомы этого заболевания проявляются у людей до 45 лет, а две трети больных — это женщины.

3

Ой, я подхожу под это описание. Выходит, у меня синдром раздраженного кишечника?

Возможно, но совсем не обязательно. Точно можно сказать только после обследования и исключения других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Есть особые диагностические критерии, с помощью которых можно подтвердить или опровергнуть диагноз СРК. Например, заболевание считается вероятным, если:

  • в течение как минимум полугода у вас бывают периодические боли в животе, которые сопровождаются изменениями частоты стула (запор или диарея) и его консистенции;
  • эти симптомы дают о себе знать не реже чем раз в неделю последние три месяца;
  • результаты анализов не выявили наличие какого-либо патологического изменения в организме.

4

А почему я начинаю бегать в туалет в самый неподходящий момент — перед важной встречей, публичным выступлением или экзаменом?

Потому что стресс активирует симпатическую нервную систему (ту самую, которая отвечает за реакции «бей или беги» и способствует выделению адреналина). Но если у здорового человека это приводит только к кратковременному замедлению работы ЖКТ, то при СРК волнение может вызвать приступ боли в животе и кишечное расстройство.

Ошибка в работе нервной системы на фоне стресса не единственное объяснение, почему развивается синдром раздраженного кишечника (точную причину ученые пока в принципе не установили). Среди других правдоподобных теорий — связь с перенесенной кишечной инфекцией: у многих пациентов СРК развивается после сальмонеллеза или других заболеваний. Еще СРК объясняют повышенной болевой чувствительностью кишечной стенки к естественному растяжению газами, выделяющимися при пищеварении, или ее слишком сильными сокращениями. 

5

В журналах пишут, что проблемы с кишечником часто связаны с непереносимостью некоторых продуктов (например, молока). Это правда?

Иногда все действительно так: у небольшой группы людей в кишечнике отсутствуют определенные ферменты, необходимые для расщепления молочного сахара, или, например, нарушены механизмы переваривания глютена. Поэтому врач может попросить вас какое-то время вести дневник питания или назначить диету, исключающую тот или иной продукт. Тем не менее пока ученые не могут доказать связь между СРК и рационом, поэтому не существует универсальной диеты, которая наверняка поможет при этом заболевании. А отказываться от продуктов с глютеном или лактозой «на всякий случай» нерационально: вы лишите себя многих полезных (и вкусных!) продуктов, а проблема никуда не уйдет.

6

Вдруг у меня не СРК, а какая-то другая, более опасная болезнь?

Это может сказать только врач. Есть много серьезных заболеваний, проявляющихся болью в животе, диареей или запорами. Поэтому так важно не игнорировать неприятные симптомы, особенно если они сопровождаются так называемыми красными флажками:

  • необъяснимым похудением;
  • болью в животе, не утихающей по ночам (при СРК такой не бывает);
  • постоянной интенсивной болью в животе, которая требует приема обезболивающих;
  • кровью на туалетной бумаге.

Также не стоит откладывать визит к врачу, если симптомы, похожие на СРК, появились у вас после 50 лет или если у кого-то из родственников когда-либо диагностировали рак толстой кишки.

7

Ужас! Нет, похоже, у меня все-таки СРК. Его обязательно лечить?

Нет. Доказано, что синдром раздраженного кишечника никак не влияет на продолжительность жизни и не приводит к другим заболеваниям. То есть если ничего не предпринимать — хуже вам не станет. Но и терпеть неприятные ощущения совсем не обязательно: существует несколько способов справиться с проявлениями СРК.

Первое, что может помочь, — мониторинг симптомов. Анализируйте все, что предшествовало приступу: стресс, поход в ресторан (вообще обязательно вспомните, что вы ели накануне), употребление алкоголя или, быть может, долгая поездка на автомобиле. Возможно, исключение провоцирующих факторов поможет избежать повторных проблем с кишечником. Нередко пациенты с СРК считают, что болезнь делает их нервными и тревожными, однако если разобраться с причинами хронического стресса, неполадки в животе проходят сами собой. 

8

То есть чтобы привести в порядок кишечник — нужно идти к психологу?

Сначала все-таки к терапевту. Пускай он удостоверится, что дело именно в СРК. Тем не менее, согласно исследованиям, от 50 до 90% людей с синдромом раздраженного кишечника страдают от расстройств психики — например, повышенной тревожности или депрессии. Иногда, чтобы вылечить СРК, бывает достаточно несколько раз посетить психотерапевта, даже не принимая антидепрессанты или успокоительные препараты. 

9

Так, а что делать, если живот скрутило прямо сейчас? Есть способ быстро успокоить кишечник?

Есть. Можно принять спазмолитик. Например, препарат «Необутин®», вместе с производителем которого мы написали эти карточки. Спазмолитики, и в частности «Необутин®», временно снижают активность нейронов кишечной стенки. Благодаря этому спазмы, вызывающие боль и вздутие в животе, исчезают, а моторика кишечника восстанавливается — и, как следствие, стул снова становится регулярным. При этом спазмолитическое действие «Необутина®» распространяется только на ЖКТ и не влияет на другие органы и ткани.

Другие препараты, например слабительные или противодиарейные, могут пригодиться тем, у кого СРК проявляется преимущественно запорами или диареей. Но нужно помнить, что использовать их следует строго в соответствии с инструкцией (некоторые препараты нельзя принимать слишком часто).

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Партнерский материал. Что это такое?

Партнерский материал

Партнерский материал. Что это такое?

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме