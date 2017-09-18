У меня никак не получается забеременеть. Что делать?

1 . Что случилось?

2 . Почему же не получается забеременеть?

3 . А вдруг всему виной бесплодие? Его вообще лечат?

4 . А можно обойтись без операции?

5 . Как связаны лишний вес и способность зачать?

6 . А эндометриоз может мешать зачатию?

7 . А если у женщины киста яичника, это может быть причиной бесплодия?

8 . Говорят, партнеры могут быть просто несовместимы.

9 . А когда без операции никак не обойтись?

10 . Врач говорит, что проще сделать ЭКО, чем восстанавливать проходимость труб.

11 . И все-таки операции — это очень страшно, опасно, и после нее долго восстанавливаться!