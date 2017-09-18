У меня никак не получается забеременеть. Что делать?
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1
Что случилось?
Вы хотите ребенка и уже какое-то время не предохраняетесь во время секса в надежде забеременеть, но ничего не происходит. В голову уже начали лезть тревожные мысли. Вместе с клиникой «Семейная» разбираемся, когда пора волноваться и что может мешать зачатию.
2
Почему же не получается забеременеть?
У этого может быть множество причин, но считается, что говорить о каких-то проблемах можно только после года регулярных попыток. Этот срок принято сокращать до полугода, если женщине 35 лет или больше. Сразу заподозрить неладное можно, если у вас нерегулярный цикл (тогда, очевидно, есть проблемы с овуляцией). Трудности с зачатием также могут возникнуть, если вы занимаетесь сексом слишком редко. Врачи советуют не ограничиваться периодом овуляции, лучше чтобы секс был два-три раза в неделю или чаще.
3
А вдруг всему виной бесплодие? Его вообще лечат?
Лечат, но все зависит от его причины. Если вы за год не смогли зачать, стоит обратиться к гинекологу, например записаться на прием в клинику «Семейная». Мужчине в таком случае следует идти к урологу (лучше — специализирующемуся на мужском здоровье, то есть андрологу), который в первую очередь попросит сделать спермограмму. Примерно в 35% пар, столкнувшихся с проблемами при зачатии, проходить лечение нужно обоим партнерам. Еще в 8 процентах случаев мужской фактор — это единственная причина бесплодия. При женском бесплодии иногда достаточно принимать лекарства или изменить образ жизни, но нередко требуется операция. У мужчин бесплодие также лечат с помощью препаратов и операции. Некоторым парам врач может посоветовать ЭКО или его разновидности ЭКО ИКСИ, когда сперматозоид вводят прямо в яйцеклетку (такой метод используют при тяжелом мужском бесплодии).
4
А можно обойтись без операции?
Иногда можно. Например, при эндокринных нарушениях. Отсутствие овуляции и, как следствие, бесплодие могут быть связаны с гиперпролактинемией — повышенным уровнем гормона пролактина. Чтобы восстановить репродуктивную функцию, в большинстве случаев достаточно какое-то время принимать таблетки — какие именно, скажет врач. К проблемам с овуляцией может приводить и синдром поликистозных яичников (он бывает у 5–10% женщин). Тогда врач назначит таблетки или инъекции гормональных препаратов, а также может посоветовать похудеть.
5
Как связаны лишний вес и способность зачать?
Высокий уровень инсулина при ожирении связывают с увеличением уровня андрогенов, который, в свою очередь, мешает нормальной работе яичников. Врачи рекомендуют похудение при проблемах с овуляцией и когда индекс массы тела пациентки больше 27. Потеря всего лишь 5–10% от собственного веса помогает женщинам с синдромом поликистозных яичников восстановить овуляцию в 55–100% случаев.
Впрочем, нарушение цикла или прекращение менструации может быть вызвано и недостаточным весом. Например, если у женщины индекс массы тела меньше 17, она страдает от расстройств пищевого поведения или слишком активно тренируется. В таких случаях, чтобы восстановить цикл и вернуть овуляцию, врачи рекомендуют набрать вес и уменьшить физическую нагрузку.
6
А эндометриоз может мешать зачатию?
В целом да. По статистике, у 25–50% женщин с бесплодием есть эндометриоз, и, если есть симптомы (например, боль во время секса и (или) во время менструации), лечить его по возможности надо. Если цель не просто снять симптомы, а именно забеременеть, то, скорее всего, врач порекомендует операцию. Лекарственная терапия в данном случае не поможет. Однако и операция не всегда приводит к наступлению беременности. В таком случае вам на ЭКО.
7
А если у женщины киста яичника, это может быть причиной бесплодия?
В некоторых случаях. Проблемы с зачатием могут возникнуть при синдроме поликистозных яичников и эндометриоме — кисте яичника, вызванной эндометриозом. Лечить ее при бесплодии рекомендуется, только если есть симптомы и она больше 5 см. А вот функциональные кисты (фолликулярные кисты, кисты желтого тела), цистаденомы и дермоидные кисты небольших размеров не влияют на фертильность.
8
Говорят, партнеры могут быть просто несовместимы.
Такое бывает очень редко. Да и вообще термин «несовместимость партнеров» — понятие бытовое и в медицине почти не используется. Когда врачи говорят о проблемах с зачатием из-за «несовместимости», подразумевается иммунный фактор, — в частности, когда у женщины вырабатываются антитела к сперме мужчины, — однако это довольно редкий и спорный фактор бесплодия. Если врач все-таки считает, что проблема именно в этом, то он может рекомендовать искусственную инсеминацию или ЭКО.
9
А когда без операции никак не обойтись?
Если у вас крупная миома или миома, которая деформирует полость матки. В таких случаях она может быть причиной бесплодия или оказать негативное влияние на беременность. Врач также может порекомендовать хирургическое лечение для восстановления проходимости маточных труб. Более того, операцию проводят и для диагностики. Нельзя сказать, что это рутинный метод исследования при бесплодии — его используют тогда, когда все лабораторные и инструментальные неинвазивные методы уже были использованы. А в некоторых случаях именно операция помогает обнаружить патологию маточных труб и эндометриоз.
10
Врач говорит, что проще сделать ЭКО, чем восстанавливать проходимость труб.
Все индивидуально. В некоторых ситуациях врач может предложить лапароскопическую операцию, но часто самым эффективным лечением является ЭКО, особенно если женщина старше 35 лет.
11
И все-таки операции — это очень страшно, опасно, и после нее долго восстанавливаться!
Не нужно бояться, нужно лечиться. Многие проблемы (удаление миомы, эндометриоза, восстановление проходимости маточных труб) сегодня решают с помощью малоинвазивных операций, в основном лапароскопических. Это когда делают небольшие разрезы и через них вводят телескопическую трубку и инструменты. После таких операций пациенты быстрее восстанавливаются.
12
А долго нельзя беременеть после операции? Какие могут быть неприятные последствия?
Восстановление быстрое, последствия минимальные. В большинстве случаев в больнице нужно будет провести всего несколько дней, а иногда и всего одни сутки. Сколько нужно будет подождать с беременностью, зависит от ситуации. Например, женщинам после лапароскопической миомэктомии (то есть удалении миомы) рекомендуют беременеть не раньше чем через три-шесть месяцев.
Партнерский материал. Что это такое?