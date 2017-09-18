Партнерский материал

Партнерский материал. Что это такое?

партнерский материал

У меня никак не получается забеременеть. Что делать?

12 карточек
05:13, 18 сентября 2017
1.Что случилось?
2.Почему же не получается забеременеть?
3.А вдруг всему виной бесплодие? Его вообще лечат?
4.А можно обойтись без операции?
5.Как связаны лишний вес и способность зачать?
6.А эндометриоз может мешать зачатию?
7.А если у женщины киста яичника, это может быть причиной бесплодия?
8.Говорят, партнеры могут быть просто несовместимы.
9.А когда без операции никак не обойтись?
10.Врач говорит, что проще сделать ЭКО, чем восстанавливать проходимость труб.
11.И все-таки операции — это очень страшно, опасно, и после нее долго восстанавливаться!
12.А долго нельзя беременеть после операции? Какие могут быть неприятные последствия?

Партнерский материал. Что это такое?

1

Что случилось?

Вы хотите ребенка и уже какое-то время не предохраняетесь во время секса в надежде забеременеть, но ничего не происходит. В голову уже начали лезть тревожные мысли. Вместе с клиникой «Семейная» разбираемся, когда пора волноваться и что может мешать зачатию.

2

Почему же не получается забеременеть?

У этого может быть множество причин, но считается, что говорить о каких-то проблемах можно только после года регулярных попыток. Этот срок принято сокращать до полугода, если женщине 35 лет или больше. Сразу заподозрить неладное можно, если у вас нерегулярный цикл (тогда, очевидно, есть проблемы с овуляцией). Трудности с зачатием также могут возникнуть, если вы занимаетесь сексом слишком редко. Врачи советуют не ограничиваться периодом овуляции, лучше чтобы секс был два-три раза в неделю или чаще.

3

А вдруг всему виной бесплодие? Его вообще лечат?

Лечат, но все зависит от его причины. Если вы за год не смогли зачать, стоит обратиться к гинекологу, например записаться на прием в клинику «Семейная». Мужчине в таком случае следует идти к урологу (лучше — специализирующемуся на мужском здоровье, то есть андрологу), который в первую очередь попросит сделать спермограмму. Примерно в 35% пар, столкнувшихся с проблемами при зачатии, проходить лечение нужно обоим партнерам. Еще в 8 процентах случаев мужской фактор — это единственная причина бесплодия. При женском бесплодии иногда достаточно принимать лекарства или изменить образ жизни, но нередко требуется операция. У мужчин бесплодие также лечат с помощью препаратов и операции. Некоторым парам врач может посоветовать ЭКО или его разновидности ЭКО ИКСИ, когда сперматозоид вводят прямо в яйцеклетку (такой метод используют при тяжелом мужском бесплодии).

4

А можно обойтись без операции?

Иногда можно. Например, при эндокринных нарушениях. Отсутствие овуляции и, как следствие, бесплодие могут быть связаны с гиперпролактинемией — повышенным уровнем гормона пролактина. Чтобы восстановить репродуктивную функцию, в большинстве случаев достаточно какое-то время принимать таблетки — какие именно, скажет врач. К проблемам с овуляцией может приводить и синдром поликистозных яичников (он бывает у 5–10% женщин). Тогда врач назначит таблетки или инъекции гормональных препаратов, а также может посоветовать похудеть.

5

Как связаны лишний вес и способность зачать?

Высокий уровень инсулина при ожирении связывают с увеличением уровня андрогенов, который, в свою очередь, мешает нормальной работе яичников. Врачи рекомендуют похудение при проблемах с овуляцией и когда индекс массы тела пациентки больше 27. Потеря всего лишь 5–10% от собственного веса помогает женщинам с синдромом поликистозных яичников восстановить овуляцию в 55–100% случаев.

Впрочем, нарушение цикла или прекращение менструации может быть вызвано и недостаточным весом. Например, если у женщины индекс массы тела меньше 17, она страдает от расстройств пищевого поведения или слишком активно тренируется. В таких случаях, чтобы восстановить цикл и вернуть овуляцию, врачи рекомендуют набрать вес и уменьшить физическую нагрузку.

6

А эндометриоз может мешать зачатию?

В целом да. По статистике, у 25–50% женщин с бесплодием есть эндометриоз, и, если есть симптомы (например, боль во время секса и (или) во время менструации), лечить его по возможности надо. Если цель не просто снять симптомы, а именно забеременеть, то, скорее всего, врач порекомендует операцию. Лекарственная терапия в данном случае не поможет. Однако и операция не всегда приводит к наступлению беременности. В таком случае вам на ЭКО.

7

А если у женщины киста яичника, это может быть причиной бесплодия?

В некоторых случаях. Проблемы с зачатием могут возникнуть при синдроме поликистозных яичников и эндометриоме — кисте яичника, вызванной эндометриозом. Лечить ее при бесплодии рекомендуется, только если есть симптомы и она больше 5 см. А вот функциональные кисты (фолликулярные кисты, кисты желтого тела), цистаденомы и дермоидные кисты небольших размеров не влияют на фертильность.

8

Говорят, партнеры могут быть просто несовместимы.

Такое бывает очень редко. Да и вообще термин «несовместимость партнеров» — понятие бытовое и в медицине почти не используется. Когда врачи говорят о проблемах с зачатием из-за «несовместимости», подразумевается иммунный фактор, — в частности, когда у женщины вырабатываются антитела к сперме мужчины, — однако это довольно редкий и спорный фактор бесплодия. Если врач все-таки считает, что проблема именно в этом, то он может рекомендовать искусственную инсеминацию или ЭКО.

9

А когда без операции никак не обойтись?

Если у вас крупная миома или миома, которая деформирует полость матки. В таких случаях она может быть причиной бесплодия или оказать негативное влияние на беременность. Врач также может порекомендовать хирургическое лечение для восстановления проходимости маточных труб. Более того, операцию проводят и для диагностики. Нельзя сказать, что это рутинный метод исследования при бесплодии — его используют тогда, когда все лабораторные и инструментальные неинвазивные методы уже были использованы. А в некоторых случаях именно операция помогает обнаружить патологию маточных труб и эндометриоз.

10

Врач говорит, что проще сделать ЭКО, чем восстанавливать проходимость труб.

Все индивидуально. В некоторых ситуациях врач может предложить лапароскопическую операцию, но часто самым эффективным лечением является ЭКО, особенно если женщина старше 35 лет.

11

И все-таки операции — это очень страшно, опасно, и после нее долго восстанавливаться!

Не нужно бояться, нужно лечиться. Многие проблемы (удаление миомы, эндометриоза, восстановление проходимости маточных труб) сегодня решают с помощью малоинвазивных операций, в основном лапароскопических. Это когда делают небольшие разрезы и через них вводят телескопическую трубку и инструменты. После таких операций пациенты быстрее восстанавливаются.

12

А долго нельзя беременеть после операции? Какие могут быть неприятные последствия?

Восстановление быстрое, последствия минимальные. В большинстве случаев в больнице нужно будет провести всего несколько дней, а иногда и всего одни сутки. Сколько нужно будет подождать с беременностью, зависит от ситуации. Например, женщинам после лапароскопической миомэктомии (то есть удалении миомы) рекомендуют беременеть не раньше чем через три-шесть месяцев.

Партнерский материал. Что это такое?

Партнерский материал

Партнерский материал. Что это такое?

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