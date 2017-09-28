Стартует «автомобильная черная пятница». Кому это выгодно?

Да. В этом году, по данным опроса Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в «черной пятнице» планируют поучаствовать 53% россиян. Рост интереса можно проследить по статистике «Яндекса»: в 2014 году «черной пятнице» было посвящено 1,1 млн поисковых запросов, в 2015 году — уже 1,5 млн, а в ноябре 2016 года — уже 2,5 млн. Сайты некоторых российских интернет-магазинов даже «упали», не выдержав количества обращений. Но помимо основной «черной пятницы» проводятся также специализированные «пятницы». Они заинтересуют тех, кто готовится сделать крупную покупку, например автомобиль или квартиру. В основной «Черной пятнице» автодилеры и риелторы, как правило, не участвуют, а в тематическую готовы сделать значительные скидки.