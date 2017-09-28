Стартует «автомобильная черная пятница». Кому это выгодно?
Партнерский материал. Что это такое?
1
Что случилось?
Большая распродажа. Ежегодные «черные пятницы» происходят осенью (и уже несколько лет проводятся в России), но бывают и специализированные: «черные пятницы недвижимости» (мы писали про такую) или «черные пятницы квестов». А с 22 сентября по 1 октября пройдет «Черная пятница автомобилей», вместе с которой мы подготовили эти карточки.
2
Какое-то мрачное название. Откуда оно взялось?
Черной пятницей в США называли следующий день после Дня благодарения, который празднуется в четвертый четверг ноября. После праздника в городах появлялись огромные пробки, поэтому день стали называть черным. По другой версии, магазины записывали в журналы красными чернилами убытки, а черными — прибыль. Со стартом главной за год распродажи они начинали получать хорошую выручку, поэтому журналы заполнялись черными записями — отсюда и «черная пятница».
3
А в России «черные пятницы» пользуются популярностью?
Да. В этом году, по данным опроса Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в «черной пятнице» планируют поучаствовать 53% россиян. Рост интереса можно проследить по статистике «Яндекса»: в 2014 году «черной пятнице» было посвящено 1,1 млн поисковых запросов, в 2015 году — уже 1,5 млн, а в ноябре 2016 года — уже 2,5 млн. Сайты некоторых российских интернет-магазинов даже «упали», не выдержав количества обращений. Но помимо основной «черной пятницы» проводятся также специализированные «пятницы». Они заинтересуют тех, кто готовится сделать крупную покупку, например автомобиль или квартиру. В основной «Черной пятнице» автодилеры и риелторы, как правило, не участвуют, а в тематическую готовы сделать значительные скидки.
4
Одно дело холодильник, а другое — квартира. Неужели кто-то продает недвижимость с большими скидками?
Да. «Черная пятница недвижимости» проходит в России с 2015 года. В 2017 году на ней был представлен 3361 лот от 49 компаний общей стоимостью 47 млрд рублей. Максимальная скидка составила 36%, а сумма скидок по всем объектам превысила 7,3 млрд рублей. Для застройщиков участие в такой акции — возможность увеличить продажи и получить дополнительную рекламу, а для покупателей — приобрести жилье по самой выгодной цене.
5
Ну ладно, с квартирами понятно. А машину тоже можно дешево купить?
Да. В прошлую «Черную пятницу автомобилей», которая проходила в феврале 2017 года, максимальная скидка на машины составляла 51,9%. Размер средней скидки варьировался от 7% на бюджетные автомобили до 20,3% на машины класса люкс. В ходе акции было продано 1780 автомобилей. В акции участвовали все основные московские автодилеры с автомобилями 39 марок.
6
А зачем автодилерам продавать машины с такими скидками?
Им это тоже выгодно. Распродажа позволяет автодилерам освободить место на складах, аренда которых обходится недешево. Цены на автомобили, произведенные в 2017 году, все равно придется понижать с наступлением 2018-го. Поэтому лучше продать как можно больше «старых» машин в конце года, чтобы на их место закупить партию новых. К тому же автодилеры стремятся закрыть квартал и год с максимальной прибылью, а «черная пятница» позволяет увеличить количество покупателей.
7
Хорошо, и как подготовиться к автомобильной «черной пятнице»?
Зарегистрироваться на Black Friday Auto и внимательно прочитать условия. Акция пройдет с 22 сентября по 1 октября. На первом этапе — с 22 по 28 сентября — пользователи смогут ознакомиться с участвующими в акции автомобилями и подписаться на уведомления. Основной этап акции пройдет с 29 сентября по 1 октября. В этот период клиенты смогут через сайт заполнить заявку и забронировать понравившийся автомобиль со скидкой. Для этого надо предоставить свои контактные данные, подтвердить свой номер мобильного. После этого позвонит менеджер магазина и расскажет, как и где забрать автомобиль.
8
Какие еще бонусы можно получить в дни акции?
Вы сможете оформить страховку или кредит на автомобиль на хороших условиях. В этом году в «Черную пятницу автомобилей» бонусы предоставляют партнеры акции — «Связь Банк», «Фольксваген Банк Рус», «Ренессанс Страхование» и Cordiant.
9
Что еще важно знать?
Документы и деньги на покупку машины надо подготовить заранее. После того как с вами свяжется менеджер магазина, у вас будет всего три часа на то, чтобы подъехать в автосалон и заключить сделку. Если вы точно хотите купить машину со скидкой, лучше не планировать на этот день никаких других дел.
10
Скидки точно настоящие?
Да. Автодилеры предоставляют низкие цены на автомобили именно под акцию Black Friday Auto, поэтому число участвующих в распродаже машин ограниченно, а сама акция длится всего три дня.
11
И много машин участвует в акции?
До 5000. Лучше в первые дни акции сразу отобрать несколько интересующих вариантов, чтобы в день заключения сделки действовать очень быстро. Времени не будет, даже чтобы просто покататься на машине. Если для вас это принципиально, стоит приехать в дилерский центр и потестировать автомобили до 29 сентября.
Партнерский материал. Что это такое?