«Черная пятница на рынке недвижимости». Что?!
Партнерский материал. Что это такое?
1
Ого, бывает «Черная пятница» для недвижимости?
Звучит непривычно, но да. В эти выходные она пройдет в Москве в третий раз.
2
Кто ее устраивает?
Сразу несколько десятков крупных московских риелторов и застройщиков. Среди них — «ДонСтрой», «Интеко», INGRAD, «Галс Девелопмент», KR Properties, Кортрос, «Тушино 2018» и другие. Их всех объединяет Ассоциация профессионалов рынка недвижимости (REPA) — она организует площадку для распродажи.
3
И что можно купить?
Самую разную недвижимость: квартиры, апартаменты, таунхаусы, коттеджи и даже участки земли, коммерческие площади и машино-места. Всего 85 объектов в Подмосковье и Москве, некоторые — в самом центре, внутри Садового кольца. Правда, распродажа распространяется только на первичный рынок: и построенные, и строящиеся дома.
4
Нет, ну ведь это не кроссовки. Неужели кто-то покупает квартиры на распродаже?
Еще как! За два года в рамках «Черной пятницы» купили недвижимости на 3,5 миллиарда рублей. В 2015 году всего за три дня распродажи совершили столько же сделок, сколько обычно совершают за полмесяца. Конечно, вряд ли кто-то покупает квартиру просто потому, что «подешевело». Но для тех, кто в принципе настроился приобрести жилье, это хороший вариант.
5
И что, правда большие скидки?
Скидки разные, но можно найти прямо большие. По данным «Черной пятницы на рынке недвижимости», в 2015 и 2016 годах скидки были в среднем 15–20%, но некоторые доходили до 45%. Известно, что в этом году некоторые лоты будут выставлены с дисконтом в 36%.
6
Когда я смогу узнать скидки на конкретные объекты, участвующие в распродаже?
Размер скидки получится узнать только после начала распродажи — в полночь 21 июля. Можно оставить заявку и получить всю информацию на час раньше, в 11 вечера 20 июля. Впрочем, времени, чтобы принять решение, все равно будет мало. Так, в прошлом году во время «Черной пятницы на рынке недвижимости» 30–40% предложений были забронированы в первые часы акции. Поэтому рекомендуем подготовиться заранее: внимательно изучите сайт и составьте список объектов, которые вас интересуют. Затем — зайдите на сайты их застройщиков и запишите цены, еще можно позвонить и узнать детали. Имеет смысл примерно прикинуть, сколько стоят похожие квартиры в том же районе и есть ли конкретные предложения.
7
А это настоящие скидки? Может, цену подняли за два дня до распродажи, а потом снизили?
Нет, скидки настоящие. У «Черной пятницы рынка недвижимости» есть правила: например, что застройщик не будет одновременно предлагать одни и те же дисконты вне распродажи или создавать искусственные скидки. С каждым застройщиком организаторы распродажи подписывают гарантийное письмо, в котором указываются реальные цены объектов недвижимости и размер скидок, которые всегда больше, чем дает застройщик в рамках своих собственных акций. В целом нарушать эти правила — значит рисковать репутацией: застройщик не сможет больше участвовать в этой распродаже, да и вне ее к нему будут относиться настороженно. Оно того не стоит.
8
Про скидки понятно. А еще какие-то подвохи есть?
В теории те же, что у любых новостроек: риск, что дом не достроят или квартира будет выглядеть не так, как вы ожидали. Но на практике в «Черной пятнице» участвуют крупные застройщики, которые вряд ли так поступят. Можно себя обезопасить: проверить право застройщика на землю и лицензию на строительство, посмотреть фотографии с места строительства — все это доступно прямо на сайте распродажи, никаких лишних усилий. Плюс, когда принимаете квартиру, надо осмотреть все с пристрастием и не подписывать ничего не глядя. На сайте акции в каждом объекте есть вся документация от застройщиков для ознакомления.
9
Допустим, меня все устраивает и я хочу купить квартиру на распродаже. Как это работает?
Как только распродажа начнется — это случится в 23:00 20 июля, — вам нужно выбрать лот и нажать кнопку «забронировать». На ваш телефон придет код, его надо будет ввести — как при регистрации почти на любом сайте. После этого продавец свяжется с вами и назначит встречу. Если вас все устроит, вы подпишете договор и только после этого заплатите деньги.
10
Мне вряд ли хватит своих денег, а ипотеку «на распродажу» мне никто не даст. Что делать?
11
Вроде ясно, и все равно подозрительно. Застройщикам-то это зачем?
Летом продажи идут очень вяло. Акции вроде «Черной пятницы» помогают стимулировать спрос: компании гораздо выгоднее продать больше метров, пусть и дешевле, чем не продать ничего вообще.
12
А я почему должен покупать именно сейчас?
Вы никому ничего не должны. Но есть один весомый аргумент: осенью все застройщики по традиции поднимают цены.
Партнерский материал. Что это такое?