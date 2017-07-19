«Черная пятница на рынке недвижимости». Что?!

1 . Ого, бывает «Черная пятница» для недвижимости?

2 . Кто ее устраивает?

3 . И что можно купить?

4 . Нет, ну ведь это не кроссовки. Неужели кто-то покупает квартиры на распродаже?

5 . И что, правда большие скидки?

6 . Когда я смогу узнать скидки на конкретные объекты, участвующие в распродаже?

7 . А это настоящие скидки? Может, цену подняли за два дня до распродажи, а потом снизили?

8 . Про скидки понятно. А еще какие-то подвохи есть?

9 . Допустим, меня все устраивает и я хочу купить квартиру на распродаже. Как это работает?

10 . Мне вряд ли хватит своих денег, а ипотеку «на распродажу» мне никто не даст. Что делать?

11 . Вроде ясно, и все равно подозрительно. Застройщикам-то это зачем?