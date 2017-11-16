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СМИ пишут о секретных статьях 📈 бюджета РФ. Как можно о них что-то узнать? Они же секретные!

12 карточек
10:12, 16 ноября 2017
1.Что случилось?
2.А почему у нас вообще есть секретные статьи в бюджете?
3.В региональных бюджетах тоже есть свои секретные статьи?
4.А кто вообще видел закрытую часть федерального бюджета?
5.И никто из них ни разу не проговорился о том, что там?
6.Как же СМИ что-то узнают и пишут про секретные статьи?
7.А что, бывают ошибки?
8.Но таким же способом можно вообще все посчитать. Какая же это секретность?
9.В бюджете есть полностью секретные статьи расходов?
10.А полностью открытые?
11.Федеральный бюджет с каждым годом становится все более секретным?
12.Закрытую часть бюджета когда-нибудь рассекретят?

1

Что случилось?

Государственная Дума принимает новый федеральный бюджет на 2018–2020 годы. Бюджет и поправки к нему принимаются отдельными федеральными законами. Как всегда, в этих законах есть приложения, часть из которых вы никогда не сможете увидеть, потому что их не опубликуют — из-за грифов «секретно» и «совершенно секретно» (эти степени секретности отличаются между собой по потенциальному ущербу: распространение «секретной» информации может навредить отдельной организации или учреждению, а «совершенно секретной» — целому министерству или отрасли экономики).

2

А почему у нас вообще есть секретные статьи в бюджете?

Потому что они считаются государственной тайной. В указе президента «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» перечислены основания для засекречивания расходных статей бюджета. Это, к примеру:

  • финансирование разведки и контрразведки, оперативно-разыскной деятельности и борьбы с терроризмом
  • оборонные расходы
  • выделение средств на обеспечение безопасности
  • расходы на обеспечение правоохранительной деятельности
  • затраты на борьбу с терроризмом
  • научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию вооружения и военной техники
  • заказы, разработка, производство или ремонт вооружения, военной техники и режимных объектов
  • создание и обслуживание специальных объектов и запасных пунктов управления

При этом эксперты РАНХиГС и Института экономической политики им. Егора Гайдара отмечают, что указ президента прямо с момента его подписания в 1995 году противоречил федеральному закону о государственной тайне, принятому в 1993-м. Закон предусматривает секретность для более узкого перечня расходов бюджета — только для сведений «в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму».

3

В региональных бюджетах тоже есть свои секретные статьи?

Сложный вопрос, хотя еще недавно на него можно было твердо ответить нет. С одной стороны, Бюджетный кодекс России отрицает такую возможность: «Секретные статьи могут утверждаться только в составе федерального бюджета». С другой — в последние пару лет в федеральном бюджете предусмотрено секретное приложение с перечнем «отдельных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации». В сумме они могут достигать пары сотен миллиардов рублей (примерно столько же в федеральном бюджете планируется потратить на войска национальной гвардии — или весь кинематограф, культуру и СМИ в 2018 году). Эти средства перечисляются в региональные бюджеты и тратятся на местах. Остаются ли они при этом секретными или их в какой-то момент раскрывают, неизвестно.

4

А кто вообще видел закрытую часть федерального бюджета?

Точный список людей, видевших закрытую часть бюджета, неизвестен. Но поскольку бюджет — это федеральный закон, на каждом этапе создания документа его видят чиновники из разных органов власти, обладающие допуском к секретной части:

  • Минфин (разработка законопроекта)
  • Правительство (внесение законопроекта в парламент)
  • Государственная Дума (принятие закона)
  • Совет Федерации (одобрение закона)
  • Президент (подписание закона)
  • Счетная палата (аудит бюджета)

При этом не все депутаты или сенаторы имеют доступ к секретным статьям бюджета, большинство голосуют за него вслепую. По закону секретные статьи рассматриваются на закрытых заседаниях нижней и верхней палат парламента. На них присутствуют только председатели парламента и члены специальных комиссий.

В Совете Федерации такой комиссии сейчас нет. Возможно, это связано с тем, что верхняя палата парламента вносит свои предложения лишь в случае отклонения принятого Госдумой закона о бюджете, а этого не происходит. В Госдуме такую комиссию (по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности) возглавляет председатель комитета по бюджету и налогам, а входят в нее еще 20 депутатов, например бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

5

И никто из них ни разу не проговорился о том, что там?

Это неизвестно. В любом случае обнародование закрытой части бюджета (даже в СМИ) чревато уголовным преследованием.

6

Как же СМИ что-то узнают и пишут про секретные статьи?

Дело в том, что гостайной не считаются некоторые обобщенные показатели о закрытой части бюджета — то есть власти могут обнародовать общие цифры, которые дают общее представление о секретных расходах, но не позволяют их детализировать. Правда, Минфин все равно не размещает их официально в виде отдельного документа с перечнем секретных статьей бюджета. Но при внесении законопроекта о бюджете в парламент на сайте Госдумы публикуется пояснительная записка, в одном из приложений к которой имеются данные обо всех расходах по отдельным разделам и подразделам.

Чтобы представить закрытую часть бюджета, нужно вычесть из общих расходов (приложение к пояснительной записке) открытую часть (приложение к законопроекту). И если предположить, что в пояснительной записке не было ошибок, у вас останутся секретные статьи расходов с точностью до 0,1 миллиона рублей.

7

А что, бывают ошибки?

Да. Например, в последнем законопроекте — о федеральном бюджете на 2018–2020 годы — в общих расходах Минфин «потерял» средства на функционирование президента России. Из-за этого открытая часть расходов в плановом 2020 году оказалась больше общей части почти на 161 миллион рублей.

8

Но таким же способом можно вообще все посчитать. Какая же это секретность?

Нет, все посчитать так не получится. Каждый рубль, предусмотренный в бюджете, направляется:

  • конкретному ведомству или органу власти
  • для выполнения определенной функции
  • в рамках той или иной государственной программы или непрограммного направления

Нам доступен для анализа секретных статей только один, наиболее общий срез. Из пояснительной записки нельзя узнать, сколько денег в бюджете заложено для Службы внешней разведки или федеральной целевой программы «Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федерации на 2007–2015 годы и на период до 2020 года». Однако можно выяснить, сколько денег власти собираются втайне потратить на дошкольное образование или фундаментальные исследования.

9

В бюджете есть полностью секретные статьи расходов?

Да. Обычно полностью секретными являются расходы на ядерно-оружейный комплекс, мобилизационную подготовку экономики и органы пограничной службы.

10

А полностью открытые?

Таких довольно много. Это расходы на функционирование органов власти (президента, парламента, правительства, судов) и проведение выборов, затраты на систему исполнения наказаний и органы прокуратуры, следствия и юстиции. В их число входят целые разделы вроде охраны окружающей среды и обслуживания государственного и муниципального долга.

11

Федеральный бюджет с каждым годом становится все более секретным?

Это зависит от того, какой критерий выбрать. Три года назад приложение, по которому Ростатом и Роскосмос получают деньги на инвестиции, стало просто секретными, а не совершенно секретными, как раньше. Правда, эти расходы остались закрытыми, а гриф секретности могли поменять ради упрощения процедуры допуска к этим документам.

Если смотреть расходы по секретным статьям, то в бюджете на 2018–2020 годы запланирован рост их доли с 17,6% до 19,7%. Пять лет назад секретные траты были в полтора раза меньше (11,7% в бюджете на 2012 год).

12

Закрытую часть бюджета когда-нибудь рассекретят?

Должны, но точных сроков никто не назовет. По закону грифы секретности должны быть сняты по истечении 30 лет. Но в отдельных исключительных случаях межведомственная комиссия по защите государственной тайны может продлить этот срок. Пока еще ни один российский бюджет не был рассекречен.

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