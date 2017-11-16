СМИ пишут о секретных статьях 📈 бюджета РФ. Как можно о них что-то узнать? Они же секретные!

1 . Что случилось?

2 . А почему у нас вообще есть секретные статьи в бюджете?

3 . В региональных бюджетах тоже есть свои секретные статьи?

4 . А кто вообще видел закрытую часть федерального бюджета?

5 . И никто из них ни разу не проговорился о том, что там?

6 . Как же СМИ что-то узнают и пишут про секретные статьи?

7 . А что, бывают ошибки?

8 . Но таким же способом можно вообще все посчитать. Какая же это секретность?

9 . В бюджете есть полностью секретные статьи расходов?

10 . А полностью открытые?

11 . Федеральный бюджет с каждым годом становится все более секретным?