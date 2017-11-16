СМИ пишут о секретных статьях 📈 бюджета РФ. Как можно о них что-то узнать? Они же секретные!
1
Что случилось?
Государственная Дума принимает новый федеральный бюджет на 2018–2020 годы. Бюджет и поправки к нему принимаются отдельными федеральными законами. Как всегда, в этих законах есть приложения, часть из которых вы никогда не сможете увидеть, потому что их не опубликуют — из-за грифов «секретно» и «совершенно секретно» (эти степени секретности отличаются между собой по потенциальному ущербу: распространение «секретной» информации может навредить отдельной организации или учреждению, а «совершенно секретной» — целому министерству или отрасли экономики).
2
А почему у нас вообще есть секретные статьи в бюджете?
Потому что они считаются государственной тайной. В указе президента «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» перечислены основания для засекречивания расходных статей бюджета. Это, к примеру:
- финансирование разведки и контрразведки, оперативно-разыскной деятельности и борьбы с терроризмом
- оборонные расходы
- выделение средств на обеспечение безопасности
- расходы на обеспечение правоохранительной деятельности
- затраты на борьбу с терроризмом
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию вооружения и военной техники
- заказы, разработка, производство или ремонт вооружения, военной техники и режимных объектов
- создание и обслуживание специальных объектов и запасных пунктов управления
При этом эксперты РАНХиГС и Института экономической политики им. Егора Гайдара отмечают, что указ президента прямо с момента его подписания в 1995 году противоречил федеральному закону о государственной тайне, принятому в 1993-м. Закон предусматривает секретность для более узкого перечня расходов бюджета — только для сведений «в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму».
3
В региональных бюджетах тоже есть свои секретные статьи?
Сложный вопрос, хотя еще недавно на него можно было твердо ответить нет. С одной стороны, Бюджетный кодекс России отрицает такую возможность: «Секретные статьи могут утверждаться только в составе федерального бюджета». С другой — в последние пару лет в федеральном бюджете предусмотрено секретное приложение с перечнем «отдельных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации». В сумме они могут достигать пары сотен миллиардов рублей (примерно столько же в федеральном бюджете планируется потратить на войска национальной гвардии — или весь кинематограф, культуру и СМИ в 2018 году). Эти средства перечисляются в региональные бюджеты и тратятся на местах. Остаются ли они при этом секретными или их в какой-то момент раскрывают, неизвестно.
4
А кто вообще видел закрытую часть федерального бюджета?
Точный список людей, видевших закрытую часть бюджета, неизвестен. Но поскольку бюджет — это федеральный закон, на каждом этапе создания документа его видят чиновники из разных органов власти, обладающие допуском к секретной части:
- Минфин (разработка законопроекта)
- Правительство (внесение законопроекта в парламент)
- Государственная Дума (принятие закона)
- Совет Федерации (одобрение закона)
- Президент (подписание закона)
- Счетная палата (аудит бюджета)
При этом не все депутаты или сенаторы имеют доступ к секретным статьям бюджета, большинство голосуют за него вслепую. По закону секретные статьи рассматриваются на закрытых заседаниях нижней и верхней палат парламента. На них присутствуют только председатели парламента и члены специальных комиссий.
В Совете Федерации такой комиссии сейчас нет. Возможно, это связано с тем, что верхняя палата парламента вносит свои предложения лишь в случае отклонения принятого Госдумой закона о бюджете, а этого не происходит. В Госдуме такую комиссию (по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности) возглавляет председатель комитета по бюджету и налогам, а входят в нее еще 20 депутатов, например бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.
5
И никто из них ни разу не проговорился о том, что там?
Это неизвестно. В любом случае обнародование закрытой части бюджета (даже в СМИ) чревато уголовным преследованием.
6
Как же СМИ что-то узнают и пишут про секретные статьи?
Дело в том, что гостайной не считаются некоторые обобщенные показатели о закрытой части бюджета — то есть власти могут обнародовать общие цифры, которые дают общее представление о секретных расходах, но не позволяют их детализировать. Правда, Минфин все равно не размещает их официально в виде отдельного документа с перечнем секретных статьей бюджета. Но при внесении законопроекта о бюджете в парламент на сайте Госдумы публикуется пояснительная записка, в одном из приложений к которой имеются данные обо всех расходах по отдельным разделам и подразделам.
Чтобы представить закрытую часть бюджета, нужно вычесть из общих расходов (приложение к пояснительной записке) открытую часть (приложение к законопроекту). И если предположить, что в пояснительной записке не было ошибок, у вас останутся секретные статьи расходов с точностью до 0,1 миллиона рублей.
7
А что, бывают ошибки?
Да. Например, в последнем законопроекте — о федеральном бюджете на 2018–2020 годы — в общих расходах Минфин «потерял» средства на функционирование президента России. Из-за этого открытая часть расходов в плановом 2020 году оказалась больше общей части почти на 161 миллион рублей.
8
Но таким же способом можно вообще все посчитать. Какая же это секретность?
Нет, все посчитать так не получится. Каждый рубль, предусмотренный в бюджете, направляется:
- конкретному ведомству или органу власти
- для выполнения определенной функции
- в рамках той или иной государственной программы или непрограммного направления
Нам доступен для анализа секретных статей только один, наиболее общий срез. Из пояснительной записки нельзя узнать, сколько денег в бюджете заложено для Службы внешней разведки или федеральной целевой программы «Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федерации на 2007–2015 годы и на период до 2020 года». Однако можно выяснить, сколько денег власти собираются втайне потратить на дошкольное образование или фундаментальные исследования.
9
В бюджете есть полностью секретные статьи расходов?
Да. Обычно полностью секретными являются расходы на ядерно-оружейный комплекс, мобилизационную подготовку экономики и органы пограничной службы.
10
А полностью открытые?
Таких довольно много. Это расходы на функционирование органов власти (президента, парламента, правительства, судов) и проведение выборов, затраты на систему исполнения наказаний и органы прокуратуры, следствия и юстиции. В их число входят целые разделы вроде охраны окружающей среды и обслуживания государственного и муниципального долга.
11
Федеральный бюджет с каждым годом становится все более секретным?
Это зависит от того, какой критерий выбрать. Три года назад приложение, по которому Ростатом и Роскосмос получают деньги на инвестиции, стало просто секретными, а не совершенно секретными, как раньше. Правда, эти расходы остались закрытыми, а гриф секретности могли поменять ради упрощения процедуры допуска к этим документам.
Если смотреть расходы по секретным статьям, то в бюджете на 2018–2020 годы запланирован рост их доли с 17,6% до 19,7%. Пять лет назад секретные траты были в полтора раза меньше (11,7% в бюджете на 2012 год).
12
Закрытую часть бюджета когда-нибудь рассекретят?
Должны, но точных сроков никто не назовет. По закону грифы секретности должны быть сняты по истечении 30 лет. Но в отдельных исключительных случаях межведомственная комиссия по защите государственной тайны может продлить этот срок. Пока еще ни один российский бюджет не был рассекречен.