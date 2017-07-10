Путин рассказал о мотоцикле, а его нет в декларации. По закону ему что-то грозит? (Ну, теоретически!)

Владимир Путин на выставке «Иннопром-2017» рассказал о своем мотоцикле. По данным ТАСС, президент подошел к стенду мотоциклов Mitsubishi (судя по видео, в агентстве ошиблись — это был стенд Kawasaki) и произнес следующую фразу: «У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить».

Беда в том, что Путин не указывал в своих декларациях, что у него есть мотоцикл. А по закону должен был указать.