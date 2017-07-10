Путин рассказал о мотоцикле, а его нет в декларации. По закону ему что-то грозит? (Ну, теоретически!)
1
Что случилось?
Владимир Путин на выставке «Иннопром-2017» рассказал о своем мотоцикле. По данным ТАСС, президент подошел к стенду мотоциклов Mitsubishi (судя по видео, в агентстве ошиблись — это был стенд Kawasaki) и произнес следующую фразу: «У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить».
Беда в том, что Путин не указывал в своих декларациях, что у него есть мотоцикл. А по закону должен был указать.
2
И что говорится в законе про такие случаи?
Тут все сложно. В Кодексе об административных правонарушениях есть статья о непредоставлении сведений. Если бы вдруг Путина решили привлечь к ответственности по этой статье, ему грозил бы штраф от 300 до 500 рублей. Но Конституция гарантирует президенту неприкосновенность, так что это невозможно. По закону о противодействии коррупции непредоставление сведений может закончиться увольнением. Но и такой сценарий сложно себе представить, потому что Конституция не предполагает отставки президента за такие нарушения.
3
Выходит, президент может совершать любые преступления?
По закону — нет, не может. Если Госдума обвинит президента в государственной измене или другом тяжком преступлении, а Верховный суд подтвердит, что в деле есть признаки такого преступления, Совет Федерации может отрешить главу государства от должности.
4
Так что, история с мотоциклом не получит никакого продолжения?
Нет, конечно. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уже заявил, что в личном пользовании Владимира Путина никакого мотоцикла нет — он есть в гараже особого назначения.
В 2009 году байкер Александр Залдостанов рассказывал, что у Путина есть мотоцикл Harley-Davidson. В декларациях этот мотоцикл тоже не упоминался, но про слова Залдостанова все забыли.