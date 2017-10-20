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Можно ли снимать на видео сотрудников ГИБДД?

7 карточек
14:11, 20 октября 2017
1.Что случилось?
2.А в старом регламенте такой пункт был?
3.То есть теперь все «гаишники» будут запрещать их снимать?
4.А есть какие-то законы, которые разрешают гражданам снимать сотрудников полиции?
5.А что, запрет может быть обоснованным?
6.Что будет, если я не подчинюсь запрету?
7.Что еще есть в новом регламенте?

1

Что случилось?

20 октября вступил в силу новый административный регламент, который описывает работу инспекторов ГИБДД. Во время обсуждания проекта этого документа МВД вычеркнуло из него пункт, в котором инспекторам прямо запрещалось «препятствовать использованию фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения».

2

А в старом регламенте такой пункт был?

Да.

3

То есть теперь все «гаишники» будут запрещать их снимать?

Не исключено, но в большинстве случаев это будет незаконно. Административный регламент не может самостоятельно ограничивать права граждан, это всего лишь инструкция для сотрудника ГИБДД. В МВД считают, что просто убрали избыточную норму.

4

А есть какие-то законы, которые разрешают гражданам снимать сотрудников полиции?

Одного закона, в котором прямо говорилось бы о праве или запрете на видеосъемку полицейских, нет, но совокупность других норм все же обеспечивает гражданам право на съемку сотрудников ГИБДД.

Во-первых, в законе о полиции подчеркивается, что деятельность ведомства является открытой. Во-вторых, закон о персональных данных позволяет без разрешения снимать других лиц для личных или семейных нужд. Суды считают, что этих норм достаточно, чтобы граждане могли спокойно снимать сотрудников ГИБДД, не опасаясь необоснованных запретов.

5

А что, запрет может быть обоснованным?

Да. Но в соответствии с законом о полиции и новым регламентом сотрудник ГИБДД должен объяснить причину запрета и сослаться на конкретный документ. Например, инспектор может запретить съемку вблизи стратегических или военных объектов, охраняемых в соответствии с законом о государственной тайне.

Иногда полицейские запрещают съемку на территории своих участков или стационарных постов ДПС, называя их режимными объектами и ссылаясь на внутренние документы. Верховный суд РФ в начале 2017 года собирался определить, насколько законным является последний запрет, но накануне заседания МВД отменило секретный приказ, который не позволял снимать без разрешения в отделах полиции. При этом представители ведомства заявили, что приказ был отменен по формальной причине (из-за того, что МВД лишилось внутренних войск), а запрет все равно действует.

6

Что будет, если я не подчинюсь запрету?

Обычно полицейские угрожают нарушителей привлечь за неповиновение своему законному распоряжению (19.3 КоАП). Эта статья грозит штрафом от 500 до 1000 рублей или административным арестом до 15 суток. Но если запрет был незаконным, суд должен вас оправдать.

7

Что еще есть в новом регламенте?

Регламент в принципе значительно переписали, хотя большинство новшеств — лишь технические правки. Но есть и серьезные изменения. Например, инспекторам ГИБДД вернули право останавливать машины для проверки не только на стационарных постах, а камеры для измерения скорости будут даже около временных знаков в зоне ремонта.

Новый регламент также описывает, как инспектор должен вести себя с водителем: не хамить, не провоцировать, не делать предвзятых замечаний. Была даже отдельная строчка про запрет на курение при разговоре с водителем, но ее из последней редакции исключили. В МВД утверждают, что курить при исполнении полицейским в любом случае нельзя.

Денис Дмитриев

Денис Дмитриев

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