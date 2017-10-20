Можно ли снимать на видео сотрудников ГИБДД?
1
Что случилось?
20 октября вступил в силу новый административный регламент, который описывает работу инспекторов ГИБДД. Во время обсуждания проекта этого документа МВД вычеркнуло из него пункт, в котором инспекторам прямо запрещалось «препятствовать использованию фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения».
2
А в старом регламенте такой пункт был?
Да.
3
То есть теперь все «гаишники» будут запрещать их снимать?
Не исключено, но в большинстве случаев это будет незаконно. Административный регламент не может самостоятельно ограничивать права граждан, это всего лишь инструкция для сотрудника ГИБДД. В МВД считают, что просто убрали избыточную норму.
4
А есть какие-то законы, которые разрешают гражданам снимать сотрудников полиции?
Одного закона, в котором прямо говорилось бы о праве или запрете на видеосъемку полицейских, нет, но совокупность других норм все же обеспечивает гражданам право на съемку сотрудников ГИБДД.
Во-первых, в законе о полиции подчеркивается, что деятельность ведомства является открытой. Во-вторых, закон о персональных данных позволяет без разрешения снимать других лиц для личных или семейных нужд. Суды считают, что этих норм достаточно, чтобы граждане могли спокойно снимать сотрудников ГИБДД, не опасаясь необоснованных запретов.
5
А что, запрет может быть обоснованным?
Да. Но в соответствии с законом о полиции и новым регламентом сотрудник ГИБДД должен объяснить причину запрета и сослаться на конкретный документ. Например, инспектор может запретить съемку вблизи стратегических или военных объектов, охраняемых в соответствии с законом о государственной тайне.
Иногда полицейские запрещают съемку на территории своих участков или стационарных постов ДПС, называя их режимными объектами и ссылаясь на внутренние документы. Верховный суд РФ в начале 2017 года собирался определить, насколько законным является последний запрет, но накануне заседания МВД отменило секретный приказ, который не позволял снимать без разрешения в отделах полиции. При этом представители ведомства заявили, что приказ был отменен по формальной причине (из-за того, что МВД лишилось внутренних войск), а запрет все равно действует.
7
Что еще есть в новом регламенте?
Регламент в принципе значительно переписали, хотя большинство новшеств — лишь технические правки. Но есть и серьезные изменения. Например, инспекторам ГИБДД вернули право останавливать машины для проверки не только на стационарных постах, а камеры для измерения скорости будут даже около временных знаков в зоне ремонта.
Новый регламент также описывает, как инспектор должен вести себя с водителем: не хамить, не провоцировать, не делать предвзятых замечаний. Была даже отдельная строчка про запрет на курение при разговоре с водителем, но ее из последней редакции исключили. В МВД утверждают, что курить при исполнении полицейским в любом случае нельзя.