Можно ли снимать на видео сотрудников ГИБДД?

1 . Что случилось?

2 . А в старом регламенте такой пункт был?

3 . То есть теперь все «гаишники» будут запрещать их снимать?

4 . А есть какие-то законы, которые разрешают гражданам снимать сотрудников полиции?

5 . А что, запрет может быть обоснованным?

6 . Что будет, если я не подчинюсь запрету?