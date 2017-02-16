Мой ребенок не отлипает от телефона. Что делать?
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1
Ребенок ни на секунду не выпускает из рук телефон. Это только у моего все так плохо?
Конечно, нет. Зависимостью от гаджетов, интернета и цифровых технологий обеспокоены родители и педиатры во всем мире. Согласно исследованию Американской академии педиатрии, в среднем современные дети проводят перед экраном cемь часов в день. Большинство двухлетних американцев ежедневно пользуются мобильными устройствами. Три четверти подростков имеют собственный смартфон с безграничным доступом к сети, а четверть подростков до 16 лет подтвердили, что постоянно подключены к интернету. Не лучше обстоит дело в Европе. Британские опросы показали, что шесть из десяти родителей переживают из-за того, что их дети проводят слишком много времени перед экраном. Около 40% английских подростков признались, что время от времени общаются с родителями с помощью мессенджеров, в то время как те находятся в соседней комнате.
Что касается российских данных — в 2007 году Фонд развития интернета провел исследование школьников на тему воздействия интернета на подростков. Оно показало, что до 26% российских подростков 11–16 лет демонстрируют те или иные признаки зависимости от сети, что на 10% больше, чем в Европе.
2
Это действительно опасно?
Да, в определенной степени. Педиатры предупреждают, что чрезмерное пребывание ребенка перед экраном может приводить к ожирению, отставанию в развитии, проблемам со сном, депрессиям. Тут можно вспомнить один наглядный эксперимент, который провели американские исследователи. 60 четырехлетних детей разделили на три группы. Первых посадили смотреть мультики с быстрой сменой кадров, вторым включили развивающую программу, третьим дали порисовать. Через девять минут все дети прошли стандартные психологические тесты на определение интеллектуальных способностей. Те дети, что смотрели мультики, справились с задачей на порядок хуже.
Помимо опасностей, которые несут технологии сами по себе, нельзя забывать и про людей, которые этими технологиями пользуются. Жестокий и провокационный контент, шантаж и мошенничество, возможность стать жертвой кибербуллинга — все это типичные риски ребенка в Сети, о которых его должны предупредить родители. Центр социально-психологической адаптации и развития подростков «Перекресток» провел исследование на выборке из 200 детей в пяти московских школах. Опрос показал, что 78 детей оказывались в ситуации травли в интернете, больше половины из них становились жертвами кибербуллинга, треть травила сама.
3
Может, тогда просто забрать у ребенка все гаджеты, телевизор и запретить выходить в интернет?
Так только хуже. Ребенок будет злиться на вас, вы станете врагом в его глазах. В результате вы рискуете нарушить самое важное — контакт между родителем и ребенком. Гаджеты — необходимая часть современной жизни. Сегодня общение во дворе переехало в социальные сети. Большая часть социализации современных детей и подростков происходит через интернет. Отнять гаджет — это все равно что запереть в изолятор. Согласитесь, довольно суровое ограничение.
Единственная категория детей, которых, судя по американским исследованиям, действительно имеет смысл оградить от гаджетов и просмотра видео вовсе — это малыши до двух лет. Польза в развивающих детских видео в этом возрасте минимальная — и та только в случае, если родитель смотрит вместе с ребенком и объясняет все, что ребенок видит на экране.
4
Что же тогда делать?
Во-первых, не забирать, но ограничить время, которое ребенок проводит у экрана, все-таки необходимо. Детям от двух до пяти лет педиатры рекомендуют позволять пользоваться цифровыми медиа не больше часа в день. Опять же, родителям желательно в этом участвовать, объясняя и обсуждая происходящее на экране. С детьми школьного возраста все более индивидуально. Педиатры советуют выработать четкие правила пользования гаджетами для всей семьи. Например, определить пространства, свободные от гаджетов — кухню, гостиную или машину. Желательно договориться, что за обеденным столом телефонам не место. Хорошо бы настоять на том, что час перед сном дети ничего не смотрят. Вот тут можно рассчитать, сколько времени перед экраном отвести ребенку, учитывая школьные часы, домашнее задание и другие занятия. Чтобы добиться большего эффекта, можно проявить солидарность и ввести ограничения и для себя (может быть, это будет и вам полезно?). Тут можно посмотреть пример такого семейного кодекса. Важно помнить, что родители берутся соблюдать установленные правила не менее чистосердечно, чем их дети.
И не забывайте, что, кроме правил, у детей должны быть права. Если ребенок не получает того, что ему действительно нужно, он будет ваши правила нарушать, спорить, врать и скрываться. Он станет уважать ваши правила, если вы будете уважать его мотивы и права.
5
И этого будет достаточно?
Нет. Во-вторых, нужно предложить ему достойную альтернативу. Для этого родителю нужно понимать, что именно технологии не в состоянии дать ребенку, в отличие от удовольствий реального мира. В социальных сетях нет запахов, прикосновений, живых интонаций. Гаджеты не дают возможности изучать физические законы взаимодействия предметов. Ограничивая пользование ребенком гаджетами, освободившееся время нужно заполнять активностями, в которых он получит то, что технологии ему не додают. А дальше все индивидуально — походы, спорт, настольные игры и умные конструкторы, которые позволяют изучать физические законы механики. Например, деревянный конструктор Ugears, вместе с которыми мы написали эти карточки.
6
Разве конструкторы еще интересны детям?
Конечно. Найти конструктор, который будет интересен не только ребенку, но и взрослому, не сложно. Детали хитроумного 3D-пазла Ugears сделаны из тонкой фанеры, без клея и дополнительных инструментов из них можно собрать железную дорогу с перроном, паровым локомотивом и шлагбаумами — и все пружинки-шестеренки, рельсы, шпалы и колесики будут у них точь-в-точь как настоящие. А еще есть механические хронометры, комбайны, кодовые замки, сейфы и множество других работающих моделей. В итоге вы не только хорошо проведете время с ребенком, но и сможете ему наглядно показать, как работают различные механизмы. Есть у Ugears и 3D-пазлы для малышей — котики и мини-тракторы, которые отлично развивают мелкую моторику. Все это можно купить у официального дистрибьютора в России со скидкой в 20% по промокоду meduza17.
7
То есть просто нужно записать его на спорт и закупиться хорошими игрушками на соответствующий возраст?
Нет. Если просто купить — делу не поможет. Все педиатры и психологи в один голос повторяют — соперничать с привлекательностью компьютерной графики и возможностями, которые дают цифровые технологии, может только живое, заинтересованное, эмоциональное общение с близкими. Если отобрать компьютер, сунуть ребенку книгу или конструктор и пойти заниматься своими делами — это будет не решение проблемы, а злоупотребление властью. Чтобы ребенок научился по-разному обходиться со своим досугом, важно, чтобы с ним вместе этим досугом занимался взрослый близкий человек. При этом досуг нужно находить совместный, а не навязывать свой. Чтобы отучить ребенка от интернет-зависимости, от родителя потребуется не меньше участия, чем от самого ребенка. Так что выбирайте настольные игры, спорт и конструкторы, которые будут интересны и вам, и ребенку. Если прививать ребенку вкус к реальному миру, то к моменту, когда он сам станет распределять свое время, лимиты гаджетов будут ему хорошо известны.
8
Ясно. И все-таки, выходит, гаджеты — это такое неизбежное зло, которого нужно изо всех сил избегать?
Вовсе нет. Далеко не все игры и приложения — зло, да и прогресс, ясное дело, не остановить. Главное, родитель должен вникать, во что именно играет ребенок, что его увлекает, — и, исходя этого, подсказывать лучшие варианты. Для детей 3–5 лет педиатры рекомендуют передачу «Улицу Сезам». Тут можно найти много бесплатных игр, направленных на развитие логического мышления, памяти, игры — тренажеры по школьным предметам и языкам. Есть приложения для детей 5–7 лет, помогающие освоить программирование. Игры типа CrazyMachines, симуляторы строительства мостов и железной дороги развивают инженерные навыки.
В общем, образовательные возможности цифровых технологий велики — но не безграничны. Еще раз повторимся, долгое время проводить перед экраном вредно, и никакие гаджеты и приложения не заменят родительского общения. Так что если ребенок не отлипает от экрана: четкие правила, дружеский разговор за ужином, спорт и настольные игры — вот ваш рецепт.
9
Как мы составили эти карточки?
Помимо изучения открытых источников, мы обратились за консультацией к трем специалистам — Инне Хамитовой, семейному психотерапевту; Анатолию Шперху, руководителю проекта «Раннее инженерное развитие детей» и образовательного центра «Участие»; Кириллу Хломову, старшему научному сотруднику лаборатории когнитивных исследований РАНХИГС.
Партнерский материал. Что это такое?