Мой ребенок не отлипает от телефона. Что делать?

1 . Ребенок ни на секунду не выпускает из рук телефон. Это только у моего все так плохо?

2 . Это действительно опасно?

3 . Может, тогда просто забрать у ребенка все гаджеты, телевизор и запретить выходить в интернет?

4 . Что же тогда делать?

5 . И этого будет достаточно?

6 . Разве конструкторы еще интересны детям?

7 . То есть просто нужно записать его на спорт и закупиться хорошими игрушками на соответствующий возраст?

8 . Ясно. И все-таки, выходит, гаджеты — это такое неизбежное зло, которого нужно изо всех сил избегать?