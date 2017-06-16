разбор

Ко мне подошел человек в штатском и говорит, что он из полиции. Что делать?

7 карточек
14:12, 16 июня 2017
1.Что случилось?
2.Сотрудники в штатском — это полицейские?
3.Какой задачи?
4.И какие полномочия у такого сотрудника? Он может задержать человека?
5.Меня задержал полицейский в штатском, удостоверение он предъявил. Что делать?
6.А если человек в штатском даже не предъявил документ, а меня все равно задержали?
7.Если я буду сопротивляться сотруднику в штатском, меня могут осудить по статье о неповиновении законному требованию представителю власти?

1

Что случилось?

На митингах 12 июня действовали правоохранители в штатском — то есть не в форме, а в обычной одежде. Они задерживали сотрудников штабов Навального, проводили обыски и вели видеосъемку. «Медуза» попросила у руководителя «Команды 29» адвоката Ивана Павлова объяснить, где служат люди в штатском, и какие у них полномочия.

2

Сотрудники в штатском — это полицейские?

Не всегда. По факту носить обычную одежду на службе могут сотрудники любого силового ведомства — и полиции, и ФСБ, и Следственного комитета. В правилах для органов внутренних дел (в том числе, полицейских) говорится, что сотрудник обязан носить форму в служебное время, но начальник может разрешить ему работать в обычной одежде, если это нужно для выполнения задачи.

3

Какой задачи?

Сотрудники силовых ведомств работают в обычной одежде по разным причинам. Такие правоохранители, как правило, занимаются не задержаниями, а оперативно-розыскной работой: наблюдением, видеосъемкой. Большое количество сотрудников в штатском на митинге может говорить о том, что органы собирают материал для возбуждения уголовных дел. В форме им сложнее было бы затеряться в толпе.

4

И какие полномочия у такого сотрудника? Он может задержать человека?

Да, может. На митинге у сотрудника полиции в штатском такие же полномочия, как у сотрудника в форме. Если к вам подошел человек в обычной одежде, сказал, что он полицейский и пытается задержать, нужно потребовать, чтобы он предъявил служебное удостоверение. Постарайтесь сфотографировать документ. Если удостоверения нет, не нужно выполнять требований незнакомца.

Но есть важный нюанс: задерживать на митингах могут и бойцы Росгвардии. По закону «О войсках национальной гвардии РФ» сотрудники могут носить гражданскую одежду. При задержании гвардеец обязан объяснить основания задержания, а перед применением физической силы (например, перед тем, как затащить вас в автозак) — сообщить, что служит в Росгвардии, и дать время на выполнение его требований. Нормы о том, что сотрудник обязан быть в форме или предъявить удостоверение, как в законе «О полиции», для Росгвардии нет. Возможно, это связано с тем, что новую форму Росгвардия получит только в 2018 году.

5

Меня задержал полицейский в штатском, удостоверение он предъявил. Что делать?

Если выяснится, что у полицейского нет разрешения на ношение гражданской одежды при исполнении, то это нарушение — как минимум, служебной дисциплины. За это сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Поэтому стоит подать жалобу в прокуратуру или начальнику полиции и попросить проверить — было у сотрудника разрешение работать в обычной одежде или нет.

6

А если человек в штатском даже не предъявил документ, а меня все равно задержали?

Да, в суматохе и толпе сотрудники органов часто не предъявляют удостоверение и не объясняют причину задержания. Все это нарушает ваши права. Такие нарушения нужно зафиксировать в протоколе, а в идеале — снять на фото и видео. Позже действия правоохранителей можно оспорить. Как вести себя при задержании и как оспорить неправомерные действия полиции, читайте в памятке «Команды 29» «Как выйти из ОВД» и карточках «Медузы» «Меня задержали. Что делать?»

7

Если я буду сопротивляться сотруднику в штатском, меня могут осудить по статье о неповиновении законному требованию представителю власти?

Если такой сотрудник не предъявил удостоверение, вы не можете быть уверены, что это действительно полицейский. В этом случае состав преступления отсутствует, и вас никто не должен привлекать к ответственности. То же самое относится к случаям, когда люди в штатском приходят к вам домой, приглашают на беседу, хотят провести обыск. Требуйте удостоверение, повестку, санкцию на обыск, не пускайте домой людей без документов — это ваше право. Удостоверение важнее, чем форма: само по себе отсутствие формы не повод не исполнять законные требования сотрудника органов, но позже вы можете подать жалобу по этому поводу.

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