Ко мне подошел человек в штатском и говорит, что он из полиции. Что делать?

Да, может. На митинге у сотрудника полиции в штатском такие же полномочия, как у сотрудника в форме. Если к вам подошел человек в обычной одежде, сказал, что он полицейский и пытается задержать, нужно потребовать, чтобы он предъявил служебное удостоверение. Постарайтесь сфотографировать документ. Если удостоверения нет, не нужно выполнять требований незнакомца.

Но есть важный нюанс : задерживать на митингах могут и бойцы Росгвардии. По закону «О войсках национальной гвардии РФ» сотрудники могут носить гражданскую одежду. При задержании гвардеец обязан объяснить основания задержания, а перед применением физической силы (например, перед тем, как затащить вас в автозак) — сообщить, что служит в Росгвардии, и дать время на выполнение его требований. Нормы о том, что сотрудник обязан быть в форме или предъявить удостоверение, как в законе «О полиции», для Росгвардии нет. Возможно, это связано с тем, что новую форму Росгвардия получит только в 2018 году.