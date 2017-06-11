В Туле люди в штатском задержали координатора штаба Навального
В Туле задержали координатора местного штаба Алексея Навального Дмитрия Николаева. Как рассказали в группе «Команда Навального | Тула», утром 11 июня он вышел из дома и обнаружил, что у его автомобиля спущено колесо. В этот момент к нему подошли пять человек в штатском и «заломили руки».
Дмитрия Николаева доставили в отделение полиции. Что послужило причиной задержания, не сообщается.
12 июня в городах России пройдут акции протеста против коррупции. В Туле митинг согласован.
Штаб Алексея Навального, который собирается баллотироваться в президенты, открылся в Туле 27 мая.