Партнерский материал

Партнерский материал. Что это такое?

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Как выбрать автосервис?

9 карточек
12:47, 13 марта 2017
1.Что случилось?
2.Давайте по порядку. Какие автосервисы бывают?
3.А какой лучше?
4.А как понять, какая репутация у сервиса?
5.А где дешевле?
6.А как убедиться, что запрошенная сервисом цена нормальная?
7.А как понять, что предложенные работы действительно необходимы?
8.Вроде починили. Можно быть уверенным, что все сделали как надо?
9.Это все ужасно сложно! А можно вообще не вникать в эти детали?

Партнерский материал. Что это такое?

1

Что случилось?

Вам нужно отремонтировать машину, а для этого подобрать подходящий автосервис. Желательно, чтобы работы выполнили в срок, качественно и не втридорога.

2

Давайте по порядку. Какие автосервисы бывают?

Все автосервисы в России делятся на три вида: «официальный», «неофициальный» и «гаражный».

Официальный автосервис работает при официальном автодилере (поэтому его часто называют «дилерский сервис»), который продает автомобили одной марки. Именно к нему производитель вашей машины рекомендует обращаться по любым вопросам. Здесь же можно отремонтировать что-то по гарантии или заменить, если поломка подпала под так называемую отзывную кампанию.

Неофициальным называют любой другой автосервис, не имеющий никаких формальных связей с автопроизводителем.

Гаражный — это, по сути, подпольный автосервис, работающий нелегально и зачастую в обычных гаражах.

3

А какой лучше?

Единого ответа на этот вопрос нет. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Официальный сервис работает по предписанным производителем технологиям, а ремонтом занимается сертифицированный персонал. В случае несложного ремонта в таком сервисе вам охотно заменят агрегат в сборе, что повышает шансы того, что работы и сами детали будут качественными. Главная проблема таких сервисов сегодня в компетенции работников. Значительная часть самых опытных мастеров по разным причинам (увольнения, сокращения зарплаты) покинули официальные сервисы после двух экономических кризисов 2008 и 2014 годов. В итоге нередки эксцессы, когда ремонт затягивается или его приходится переделывать уже за счет сервиса.

Неофициальный сервис тоже использует прописанные производителем технологии ремонта и обслуживания. Хотя чаще всего он делает это, самостоятельно раздобыв технологические карты, оснастку и запчасти. Такой сервис в борьбе за клиента может себе позволить глубоко вникнуть в проблему автовладельца. Лучшими считаются узкоспециализированные сервисы. Такие мастерские могут заниматься ремонтом, к примеру, только автоматических коробок передач, кондиционеров или гидроусилителей руля. Именно к ним обращаются официальные и гаражные сервисы в особо сложных случаях. Минус такой мастерской в том, что цены могут быть довольно высокими.

Гаражный автосервис часто организован покинувшим официала опытным автослесарем. Так как работает он нелегально и не может, например, давать рекламу, единственный актив такого мастера — хорошие отзывы по сарафанному радио и клиентская база. Поэтому он скрупулезно разбирается в проблемах клиента и заботится о своей репутации. Все минусы такого сервиса связаны в первую очередь с тем, что услуга оказывается нелегально, а значит, в случае серьезного конфликта разрешить его формальным способом не удастся.

В конечном счете главным критерием качества любого сервиса, что официального, что подпольного, будет его репутация и рекомендации клиентов.

4

А как понять, какая репутация у сервиса?

Самый простой способ — спросить более опытных автовладельцев среди своих знакомых. В этом случае, как известно, лучше одной хорошей рекомендации может быть только много хороших рекомендаций. Поэтому сервис CarFix, вместе с которым мы написали эти карточки, создал и постоянно обновляет базу автомастерских в Москве и Петербурге, которая основана на собственном контроле качества и отзывах большого количества клиентов.

5

А где дешевле?

Самые высокие цены у дилерского сервиса, у неофициального стоимость будет, скорее всего, ниже, а услуги гаражного мастера обойдутся дешевле всего.

В официальном сервисе при расчете стоимости ремонта учитываются запчасти и время работы, так называемые нормо-часы. При этом количество необходимых часов для конкретной операции устанавливается автопроизводителем, а вот цена часа — уже самим сервисом и может значительно отличаться у разных дилеров одного и того же бренда. Мало того, именно оплата этих часов и составляет основную часть заработка сервиса, поэтому в заказ-наряд часто стараются включить максимальное количество позиций, включая, например, снятие-установку поддона или «смазывание крепежных болтов».

Неофициальный сервис тоже рассчитывает стоимость на основе нормо-часов. Но он может сам устанавливать количество необходимых для ремонта часов и имеет право использовать более дешевые аналоги оригинальных запчастей, что также скажется на итоговой цене ремонта.

«Гараж» не платит налогов и зачастую аренды, поэтому может предложить самые низкие цены. Стоимость работы здесь всегда договорная и может складываться даже из таких мелочей, как личная симпатия владельца «гаража» к клиенту. При этом опытный мастер может предложить отремонтировать деталь, которую в автосервисе согласятся поменять только целиком.

6

А как убедиться, что запрошенная сервисом цена нормальная?

Самый простой ответ — никак. По крайней мере, так было до недавнего времени, когда прикинуть стоимость работ и запчастей можно было только на основе советов друзей и собственного опыта общения с автосервисами. Но и это не гарантировало, что дополнительные расходы по ходу ремонта не понадобятся.

Иное решение предлагает CarFix: оставив заявку на ремонт, вы получите предложение от автосервиса с фиксированной ценой на необходимые вам работы и запчасти. Если же на месте выяснится, что поломка оказалась серьезнее, чем вы думали, всегда можно проверить реальную стоимость работ, позвонив менеджеру в CarFix.

7

А как понять, что предложенные работы действительно необходимы?

Если вы сами не опытный автослесарь, то вам придется положиться на собственное чутье и внимательность.

Чаще всего дополнительные «ненужные» услуги предлагают в официальных сервисах. При этом вам могут предложить какую-нибудь «проверку крепления ремней безопасности» даже в том случае, если вы точно знаете, что проблема в подвеске. Аналогичные ситуации нередки и в неофициальных сервисах. Чтобы избежать лишних расходов, внимательно изучите список работ, попросите обосновать их необходимость. Если у вас возникли сомнения по каким-либо опциям, вычеркивайте их из заказ-наряда. Действенный способ избавиться от ненужных услуг — в присутствии мастера позвонить в другой сервис и громко обсудить с ним необходимые работы и их стоимость. Если и это не возымело эффекта, значит, скорее всего, указанные работы действительно необходимы.

В случае с гаражным сервисом проблема может быть обратная. Бывает непросто объяснить мастеру, что ремонт действительно необходим, ведь на многие проблемы он смотрит как на несущественные и предлагает «поездить еще», пока дефект не станет очевидным.

Впрочем, если вы приезжаете в автосервис через CarFix, с момента подачи заявки у вас будет персональный менеджер, который в любой момент сможет дать независимую консультацию и ответить на вопрос о том, действительно ли необходимо «перебирать двигатель, чтобы починить амортизатор».

8

Вроде починили. Можно быть уверенным, что все сделали как надо?

И снова это в первую очередь вопрос доверия к конкретному сервису или мастеру.

Чаще всего с заведомо недобросовестными работами можно столкнуться в официальных и неофициальных сервисах, где зарплата слесаря не зависит от качества ремонта, а обман клиента — это возможность дополнительно заработать. Простейшие способы обмана — либо вообще ничего не делать, либо сэкономить на запчастях и материалах, использовав вместо заказанных оригинальных деталей более дешевые аналоги или подделки. Убедиться в том, что работа действительно выполнена, можно, только лично присутствуя в процессе ремонта либо попросив предъявить детали, вместо которых поставили новые. Но и в этом случае еще хорошо бы удостовериться, что вам показывают старые запчасти именно от вашего автомобиля.

9

Это все ужасно сложно! А можно вообще не вникать в эти детали?

Можно. Специально для этого создан сервис CarFix. Он помогает быстро выбрать автомастерскую, исходя из вида работ, цены, расположения и отзывов. Для этого достаточно будет указать данные о своем автомобиле и необходимый ремонт. После этого вы сразу получите предложения от нескольких сервисов. Чтобы зафиксировать предложенную цену, на вашей банковской карте забронируют сумму в размере 20% от стоимости ремонта. В случае отмены заказа бронь снимут. Кроме того, вы сэкономите на стоимости услуг до 40%. Цену удается снижать благодаря двум решениям: во-первых, CarFix направляет в автосервисы большое количество автовладельцев, поэтому цены для них ниже, чем для клиентов с улицы; во-вторых, CarFix напрямую связывает автомастерские с производителями, благодаря чему запчасти обходятся дешевле.

Партнерский материал. Что это такое?

Партнерский материал

Партнерский материал. Что это такое?