Как выбрать автосервис?
Партнерский материал. Что это такое?
1
Что случилось?
Вам нужно отремонтировать машину, а для этого подобрать подходящий автосервис. Желательно, чтобы работы выполнили в срок, качественно и не втридорога.
2
Давайте по порядку. Какие автосервисы бывают?
Все автосервисы в России делятся на три вида: «официальный», «неофициальный» и «гаражный».
Официальный автосервис работает при официальном автодилере (поэтому его часто называют «дилерский сервис»), который продает автомобили одной марки. Именно к нему производитель вашей машины рекомендует обращаться по любым вопросам. Здесь же можно отремонтировать что-то по гарантии или заменить, если поломка подпала под так называемую отзывную кампанию.
Неофициальным называют любой другой автосервис, не имеющий никаких формальных связей с автопроизводителем.
Гаражный — это, по сути, подпольный автосервис, работающий нелегально и зачастую в обычных гаражах.
3
А какой лучше?
Единого ответа на этот вопрос нет. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.
Официальный сервис работает по предписанным производителем технологиям, а ремонтом занимается сертифицированный персонал. В случае несложного ремонта в таком сервисе вам охотно заменят агрегат в сборе, что повышает шансы того, что работы и сами детали будут качественными. Главная проблема таких сервисов сегодня в компетенции работников. Значительная часть самых опытных мастеров по разным причинам (увольнения, сокращения зарплаты) покинули официальные сервисы после двух экономических кризисов 2008 и 2014 годов. В итоге нередки эксцессы, когда ремонт затягивается или его приходится переделывать уже за счет сервиса.
Неофициальный сервис тоже использует прописанные производителем технологии ремонта и обслуживания. Хотя чаще всего он делает это, самостоятельно раздобыв технологические карты, оснастку и запчасти. Такой сервис в борьбе за клиента может себе позволить глубоко вникнуть в проблему автовладельца. Лучшими считаются узкоспециализированные сервисы. Такие мастерские могут заниматься ремонтом, к примеру, только автоматических коробок передач, кондиционеров или гидроусилителей руля. Именно к ним обращаются официальные и гаражные сервисы в особо сложных случаях. Минус такой мастерской в том, что цены могут быть довольно высокими.
Гаражный автосервис часто организован покинувшим официала опытным автослесарем. Так как работает он нелегально и не может, например, давать рекламу, единственный актив такого мастера — хорошие отзывы по сарафанному радио и клиентская база. Поэтому он скрупулезно разбирается в проблемах клиента и заботится о своей репутации. Все минусы такого сервиса связаны в первую очередь с тем, что услуга оказывается нелегально, а значит, в случае серьезного конфликта разрешить его формальным способом не удастся.
В конечном счете главным критерием качества любого сервиса, что официального, что подпольного, будет его репутация и рекомендации клиентов.
4
А как понять, какая репутация у сервиса?
Самый простой способ — спросить более опытных автовладельцев среди своих знакомых. В этом случае, как известно, лучше одной хорошей рекомендации может быть только много хороших рекомендаций. Поэтому сервис CarFix, вместе с которым мы написали эти карточки, создал и постоянно обновляет базу автомастерских в Москве и Петербурге, которая основана на собственном контроле качества и отзывах большого количества клиентов.
5
А где дешевле?
Самые высокие цены у дилерского сервиса, у неофициального стоимость будет, скорее всего, ниже, а услуги гаражного мастера обойдутся дешевле всего.
В официальном сервисе при расчете стоимости ремонта учитываются запчасти и время работы, так называемые нормо-часы. При этом количество необходимых часов для конкретной операции устанавливается автопроизводителем, а вот цена часа — уже самим сервисом и может значительно отличаться у разных дилеров одного и того же бренда. Мало того, именно оплата этих часов и составляет основную часть заработка сервиса, поэтому в заказ-наряд часто стараются включить максимальное количество позиций, включая, например, снятие-установку поддона или «смазывание крепежных болтов».
Неофициальный сервис тоже рассчитывает стоимость на основе нормо-часов. Но он может сам устанавливать количество необходимых для ремонта часов и имеет право использовать более дешевые аналоги оригинальных запчастей, что также скажется на итоговой цене ремонта.
«Гараж» не платит налогов и зачастую аренды, поэтому может предложить самые низкие цены. Стоимость работы здесь всегда договорная и может складываться даже из таких мелочей, как личная симпатия владельца «гаража» к клиенту. При этом опытный мастер может предложить отремонтировать деталь, которую в автосервисе согласятся поменять только целиком.
6
А как убедиться, что запрошенная сервисом цена нормальная?
Самый простой ответ — никак. По крайней мере, так было до недавнего времени, когда прикинуть стоимость работ и запчастей можно было только на основе советов друзей и собственного опыта общения с автосервисами. Но и это не гарантировало, что дополнительные расходы по ходу ремонта не понадобятся.
Иное решение предлагает CarFix: оставив заявку на ремонт, вы получите предложение от автосервиса с фиксированной ценой на необходимые вам работы и запчасти. Если же на месте выяснится, что поломка оказалась серьезнее, чем вы думали, всегда можно проверить реальную стоимость работ, позвонив менеджеру в CarFix.
7
А как понять, что предложенные работы действительно необходимы?
Если вы сами не опытный автослесарь, то вам придется положиться на собственное чутье и внимательность.
Чаще всего дополнительные «ненужные» услуги предлагают в официальных сервисах. При этом вам могут предложить какую-нибудь «проверку крепления ремней безопасности» даже в том случае, если вы точно знаете, что проблема в подвеске. Аналогичные ситуации нередки и в неофициальных сервисах. Чтобы избежать лишних расходов, внимательно изучите список работ, попросите обосновать их необходимость. Если у вас возникли сомнения по каким-либо опциям, вычеркивайте их из заказ-наряда. Действенный способ избавиться от ненужных услуг — в присутствии мастера позвонить в другой сервис и громко обсудить с ним необходимые работы и их стоимость. Если и это не возымело эффекта, значит, скорее всего, указанные работы действительно необходимы.
В случае с гаражным сервисом проблема может быть обратная. Бывает непросто объяснить мастеру, что ремонт действительно необходим, ведь на многие проблемы он смотрит как на несущественные и предлагает «поездить еще», пока дефект не станет очевидным.
Впрочем, если вы приезжаете в автосервис через CarFix, с момента подачи заявки у вас будет персональный менеджер, который в любой момент сможет дать независимую консультацию и ответить на вопрос о том, действительно ли необходимо «перебирать двигатель, чтобы починить амортизатор».
8
Вроде починили. Можно быть уверенным, что все сделали как надо?
И снова это в первую очередь вопрос доверия к конкретному сервису или мастеру.
Чаще всего с заведомо недобросовестными работами можно столкнуться в официальных и неофициальных сервисах, где зарплата слесаря не зависит от качества ремонта, а обман клиента — это возможность дополнительно заработать. Простейшие способы обмана — либо вообще ничего не делать, либо сэкономить на запчастях и материалах, использовав вместо заказанных оригинальных деталей более дешевые аналоги или подделки. Убедиться в том, что работа действительно выполнена, можно, только лично присутствуя в процессе ремонта либо попросив предъявить детали, вместо которых поставили новые. Но и в этом случае еще хорошо бы удостовериться, что вам показывают старые запчасти именно от вашего автомобиля.
9
Это все ужасно сложно! А можно вообще не вникать в эти детали?
Можно. Специально для этого создан сервис CarFix. Он помогает быстро выбрать автомастерскую, исходя из вида работ, цены, расположения и отзывов. Для этого достаточно будет указать данные о своем автомобиле и необходимый ремонт. После этого вы сразу получите предложения от нескольких сервисов. Чтобы зафиксировать предложенную цену, на вашей банковской карте забронируют сумму в размере 20% от стоимости ремонта. В случае отмены заказа бронь снимут. Кроме того, вы сэкономите на стоимости услуг до 40%. Цену удается снижать благодаря двум решениям: во-первых, CarFix направляет в автосервисы большое количество автовладельцев, поэтому цены для них ниже, чем для клиентов с улицы; во-вторых, CarFix напрямую связывает автомастерские с производителями, благодаря чему запчасти обходятся дешевле.
Партнерский материал. Что это такое?