Как выбрать автосервис?

Единого ответа на этот вопрос нет. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Официальный сервис работает по предписанным производителем технологиям, а ремонтом занимается сертифицированный персонал. В случае несложного ремонта в таком сервисе вам охотно заменят агрегат в сборе, что повышает шансы того, что работы и сами детали будут качественными. Главная проблема таких сервисов сегодня в компетенции работников. Значительная часть самых опытных мастеров по разным причинам (увольнения, сокращения зарплаты) покинули официальные сервисы после двух экономических кризисов 2008 и 2014 годов. В итоге нередки эксцессы, когда ремонт затягивается или его приходится переделывать уже за счет сервиса.

Неофициальный сервис тоже использует прописанные производителем технологии ремонта и обслуживания. Хотя чаще всего он делает это, самостоятельно раздобыв технологические карты, оснастку и запчасти. Такой сервис в борьбе за клиента может себе позволить глубоко вникнуть в проблему автовладельца. Лучшими считаются узкоспециализированные сервисы. Такие мастерские могут заниматься ремонтом, к примеру, только автоматических коробок передач, кондиционеров или гидроусилителей руля. Именно к ним обращаются официальные и гаражные сервисы в особо сложных случаях. Минус такой мастерской в том, что цены могут быть довольно высокими.

Гаражный автосервис часто организован покинувшим официала опытным автослесарем. Так как работает он нелегально и не может, например, давать рекламу, единственный актив такого мастера — хорошие отзывы по сарафанному радио и клиентская база. Поэтому он скрупулезно разбирается в проблемах клиента и заботится о своей репутации. Все минусы такого сервиса связаны в первую очередь с тем, что услуга оказывается нелегально, а значит, в случае серьезного конфликта разрешить его формальным способом не удастся.

В конечном счете главным критерием качества любого сервиса, что официального, что подпольного, будет его репутация и рекомендации клиентов.