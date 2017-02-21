Honda отзывает в России 135 тысяч автомобилей

Российской представительство компании Honda, «Хонда Мотор РУС», объявило об отзыве более 135 тысяч автомобилей из-за производственного дефекта подушки безопасности.

Отзыву, сообщается на сайте Росстандарта, подлежат автомобили моделей Civic 4D, CR-V, Jazz, FR-V, Legend 4D, изготовленные с 2005 по 2016 годы. Также «Хонда Мотор РУС» отзывает 323 автомобиля Acura (RDX).

На этих автомобилях будет выполнена замена газогенератора подушки безопасности. Ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.

Список VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву, опубликован на сайте Росстандарта.