Honda отзывает в России 135 тысяч автомобилей

Росстандарт
12:03, 21 февраля 2017
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Российской представительство компании Honda, «Хонда Мотор РУС», объявило об отзыве более 135 тысяч автомобилей из-за производственного дефекта подушки безопасности.

Отзыву, сообщается на сайте Росстандарта, подлежат автомобили моделей Civic 4D, CR-V, Jazz, FR-V, Legend 4D, изготовленные с 2005 по 2016 годы. Также «Хонда Мотор РУС» отзывает 323 автомобиля Acura (RDX).

На этих автомобилях будет выполнена замена газогенератора подушки безопасности. Ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.

Список VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву, опубликован на сайте Росстандарта.

Представители изготовителя ООО «Хонда Мотор РУС» уведомляют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Росстандарт
В августе 2015 года Honda отзывала в России около 55,5 тысячи автомобилей моделей Accord, CR-V и Jazz, произведенных в 2005–2008 годах, из-за неправильной сборки подушки безопасности. Тогда в рамках отзывной кампании также проводилась замена газогенератора подушки безопасности.
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