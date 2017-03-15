Как стать космонавтом?
1
Что случилось?
«Роскосмос» объявил об открытом конкурсе в отряд космонавтов. Кандидаты, прошедшие отбор, войдут в экипаж нового корабля «Федерация» и станут первыми российскими космонавтами, которые полетят к Луне. Прием документов начался 14 марта, а сам конкурс продлится до конца года.
2
Подать заявку может любой желающий?
Нет. В конкурсе смогут принять участие только россияне не старше 35 лет, имеющие высшее инженерное или летное образование, отличную физическую подготовку и подходящие по состоянию здоровья. Также у вас должна быть справка об отсутствии противопоказаний для работы со сведениями, составляющими гостайну. Ее надо будет предоставить при подаче документов (их полный список можно посмотреть здесь). Документы можно отправить по почте или привезти в Звездный городок лично.
В «Роскосмосе» говорят, что приоритет будет у кандидатов, имеющих опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности. В отряд войдут шесть-восемь человек.
3
Если мне больше 35 лет, с мечтой о полете в космос можно расстаться?
Не совсем так. Условия разных конкурсов отличаются: например, в предыдущем наборе (где, правда, набирали не для конкретного полета, а просто в состав «экипажей пилотируемых кораблей и станций») могли участвовать только те, кому еще не исполнилось 33 лет. При этом инженер Олег Блинов проходил тестирование в 2012 году, когда ему уже исполнилось 34 года, — но его все равно приняли. В «Роскосмосе» объясняют: да, сейчас порог увеличен до 35 лет, но это не значит, что если вам 36 и вы подходите по всем параметрам, то вы не сможете участвовать в конкурсе.
4
А есть место, где учат космонавтов на постоянной основе?
Нет, постоянно действующей «школы космонавтов» с ежегодным набором в России нет, так что единственный способ попасть в космос — поучаствовать в конкурсе «Роскосмоса». Он объявляет набор не каждый год — с 1960 года конкурсов было всего 17. Гражданские к ним допускались только дважды — в 2012 году и сейчас, в 2017-м.
5
С какого возраста берут в космонавты?
Точного минимального ограничения по возрасту нет. При этом в отборе могут участвовать только те, у кого есть диплом о высшем образовании и опыт работы по авиационной или летной специальности не менее трех лет. Впрочем, в пресс-службе «Роскосмоса» говорят, что есть лазейка и для более юных: если во время учебы студент проходил практику в учреждении, занимающемся авиационной техникой, то ее могут засчитать как опыт работы. В каждом случае комиссия принимает индивидуальное решение.
6
А какие еще есть ограничения?
Во-первых, будущий космонавт должен «поместиться» в кресло на корабле и в скафандр, в котором ему предстоит выходить в открытый космос. Для этого кандидатам измерят рост: в положении стоя он должен быть от 150 до 190 сантиметров, сидя — 80–99 сантиметров. Максимальная ширина бедер в положении сидя — 41 сантиметр, обхват груди — 94–112 сантиметров, ступня — не больше 29,5 сантиметра (это 46-й российский размер), а весить вы должны от 50 до 90 килограмм.
Во-вторых, врачи проверят состояние здоровья кандидата — оно должно быть практически идеальным.
В заключение участник отбора должен продемонстрировать знания в области основ пилотируемой космонавтики, показать, насколько быстро и четко у него получается запомнить информацию и разобраться в построении технических систем. Кроме того, он должен уметь снимать красивые видео — тем, у кого есть опыт операторской работы, «Роскосмос» обещает преимущество.
И все это время за кандидатами наблюдают психологи, оценивая их лидерские качества, коммуникабельность и даже конформизм.
7
Нужно ли, чтобы стать космонавтом, заниматься спортом с детства?
Можно и не с детства, но хорошая физподготовка понадобится. Иначе вы вряд ли пробежите 1 километр за 3 минуты и 35 секунд (это примерно третий разряд по бегу), проплывете 800 метров кролем за 19 минут, подтянетесь на брусьях не менее 20 раз, покажете поворот на 360 градусов во время прыжка на батуте и осилите еще два десятка вступительных тестов.
8
Если я подхожу по всем пунктам, но у меня проблемы с вестибулярным аппаратом — точно не возьмут?
Точно. В невесомости ваш организм будет сопротивляться отсутствию потолка и пола на привычных местах. Вас будет тошнить и укачивать, а значит — работать вы не сможете. Но есть и хорошая новость. Космонавты говорят, что вестибулярный аппарат можно тренировать — в бассейне: вращаться и кувыркаться под водой.
9
Нужно ли космонавтам знать английский язык?
Как правило, да. Например, в требованиях к отбору 2017 года указано, что кандидат должен знать английский язык на уровне программы неязыковых вузов, а еще обладать знаниями в области культурологии и сдать экзамен по русскому языку на оценку не ниже четверки.
10
Есть ли шанс стать космонавтом, если моя профессия очень далека от авиации и космонавтики?
Да. Более того, такие прецеденты уже были: в 2012 году отбор прошла Анна Кикина, которая до этого работала программным директором радио «Сибирь» на Алтае. Правда, первое образование она получила в Новосибирской академии водного транспорта по специальности «инженер-гидротехник». Сейчас Анна Кикина готовится к своему первому полету.
11
Почему среди космонавтов до сих пор гораздо больше мужчин, чем женщин?
За всю историю советской и российской космонавтики было всего пять космонавток. В данный момент в российском отряде космонавтов 31 мужчина и лишь одна женщина — собственно Анна Кикина. Никаких гендерных ограничений при наборе нет, но, как говорят в «Роскосмосе», женщины подают заявки гораздо реже. Как заметила Елена Серова, прослужившая в отряде с 2006 по 2016 год: «Откуда же возьмутся женщины, желающие полететь в космос? Они ведь видят, что русских женщин сейчас нет в космосе, мало достойных примеров».
12
Как высоки шансы полета в космос, если я пройду конкурс?
Вполне высоки. Сейчас все космонавты, прошедшие обучение (оно длится от шести до восьми лет) и предполетную подготовку, дожидаются назначения в экипаж. И летят в космос!