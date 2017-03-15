Как стать космонавтом?

1 . Что случилось?

2 . Подать заявку может любой желающий?

3 . Если мне больше 35 лет, с мечтой о полете в космос можно расстаться?

4 . А есть место, где учат космонавтов на постоянной основе?

5 . С какого возраста берут в космонавты?

6 . А какие еще есть ограничения?

7 . Нужно ли, чтобы стать космонавтом, заниматься спортом с детства?

8 . Если я подхожу по всем пунктам, но у меня проблемы с вестибулярным аппаратом — точно не возьмут?

9 . Нужно ли космонавтам знать английский язык?

10 . Есть ли шанс стать космонавтом, если моя профессия очень далека от авиации и космонавтики?

11 . Почему среди космонавтов до сих пор гораздо больше мужчин, чем женщин?