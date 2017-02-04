Роскосмос планирует коммерческие запуски с космодрома Восточный

В частности, говорится в сообщении госкорпорации, обсуждается «возможность работы с различными космическими аппаратами и разрабатывается транспортно-логистическая схема для их транспортировки».

Строительство космодрома Восточный ведется в Амурской области с 2012 года. На строительство «пускового минимума» космодрома, в который входят 11 объектов, было потрачено около 83 миллиардов рублей. Общие затраты на строительство Восточного составят, по предварительным оценкам, около 180 миллиардов рублей.

Первый запуск с Восточного был проведен в апреле 2016 года. Старт ракеты-носителя, за которым, в числе прочих, на космодроме наблюдал президент РФ Владимир Путин, из-за технических неполадок был перенесен на сутки.

Дата второго запуска с Восточного пока не назначена. Предполагается, что запуск пройдет не ранее 2018 года.